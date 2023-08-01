Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5444. Социальный вычет без документов и 3-НДФЛ: уже скоро

Правила для упрощенного социального вычета по НДФЛ заработают с 2024 года.

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С 2024 года оформить социальный вычет можно будет через личный кабинет на сайте ФНС без подтверждающих документов и 3-НДФЛ.

СФР будет сообщать о присвоенном СНИЛС на новом бланке АДИ-РЕГ уже с 6 августа.

Задним числом, с 1 января 2023 года будут действовать новые нормы НК по уменьшению налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

С 1 октября заработает новая норма НК про два уведомления по НДФЛ: сегодня опубликован Федеральный закон.

Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на крепкий алкоголь, табачные изделия и автомобили.

Бухгалтеры жалуются: налоговики не могут объяснить, как посчитали рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам.

🔥 Новое изменение законодательства может повлиять на вашу работу и бизнес-процессы 

 С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной. 

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Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя

Собрали для вас большой обзор: все, что надо знать бухгалтеру и ИП по взносам в текущем году.

Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы

Утвердили размер фиксированных взносов на 2024 год, а также пониженный размер на 2023–2025 годы для ИП из новых регионов. Кардинально изменили права уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

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Актуальные проблемы и тенденции "дробления бизнеса" на примере доначислений блогерам

Дата проведения: 2 августа, среда

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По НДФЛ будет два уведомления, страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению без заявления.

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Казалось бы, дебетовая карточка — довольно безопасный продукт. В отличие от кредитки, где можно неправильно понять условия грейс-периода или просто допустить просрочку и остаться в долгах. Но неприятные сюрпризы могут быть и с дебетовой картой, так что советую сохранять внимательность при изучении тарифов и подписании договора.

Должностная инструкция бухгалтера — образец 2023 года

Должностная инструкция бухгалтера — документ, содержащий должностные обязанности данного специалиста, его права и ответственность. Он важен как для работодателя, так и для работника. Почему именно, рассмотрим в нашей статье.

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Порядок расчета среднего заработка для пособия по безработице с 4 июля 2023 года

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Пояснения по уведомлениям: как ответить на запрос налоговой

Уведомления по налогам, уплачиваемым с помощью ЕНП, — новый документ, который обязали составлять бизнесменов с 2023 года. И хотя НК прямо не предоставляет налоговикам право требовать пояснения по уведомлениям, компании начали получать такие сообщения от инспекторов. О том, как реагировать на эти послания, расскажем в нашей статье.

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Внеплановый инструктаж по охране труда

Охрана труда и получение сотрудниками необходимых знаний и умений в этой области должны быть обеспечены работодателем. Все работники предприятия своевременно информируются и обучаются правилам, гарантирующим им безопасные условия труда. Иногда такой инструктаж нужно проводить не по плану, а в связи с теми или иными наступившими обстоятельствами.

Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации

Коммерческая тайна и конфиденциальная информация в отличие от других видов сведений с ограниченным доступом имеют много общих признаков. В чём совпадают эти понятия и чем отличаются, расскажем в нашем материале.

Задним числом изменили правила уменьшения налогов на взносы для УСН и ПСН, взносы ИП в 1% за 2023 списывают раньше срока. 😱«Ночной бухгалтер» № 1489

Уменьшать налог на УСН и ПСН на фиксированные взносы придется по новым правилам, а заработают они с 1 января 2023 года (не опечатка). ФНС стал списывать взносы ИП 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей за 2023 уже сейчас, хотя срок уплаты приходится на 01.07.24 года. Еще в выпуске: с сентября можно отправлять два уведомления по НДФЛ, без справки — не беременна.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57550 от 21.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ГСМ для служебного авто идет в расходы по налогу на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51534 от 05.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если налоговый нерезидент по итогам года стал резидентом, для возврата налога надо сдать 3-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/52611 от 07.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 👉👈 Восстановить НДС с уплаченного аванса надо в том квартале, когда поставщик отразил отгрузку

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/49422 от 30.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Сиропы не облагаются лимонадным акцизом

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3787 от 25.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете налога на прибыль по обособке учитывают не все основные средства

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