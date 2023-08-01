«Утренний бухгалтер» № 5444. Социальный вычет без документов и 3-НДФЛ: уже скоро

С 2024 года оформить социальный вычет можно будет через личный кабинет на сайте ФНС без подтверждающих документов и 3-НДФЛ.
СФР будет сообщать о присвоенном СНИЛС на новом бланке АДИ-РЕГ уже с 6 августа.
Задним числом, с 1 января 2023 года будут действовать новые нормы НК по уменьшению налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
С 1 октября заработает новая норма НК про два уведомления по НДФЛ: сегодня опубликован Федеральный закон.
Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на крепкий алкоголь, табачные изделия и автомобили.
Бухгалтеры жалуются: налоговики не могут объяснить, как посчитали рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам.
🔥 Новое изменение законодательства может повлиять на вашу работу и бизнес-процессы
С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной.
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Разборы законов
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Разберем, какие пункты договора стоит проверять скрупулезно.
— Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя
Собрали для вас большой обзор: все, что надо знать бухгалтеру и ИП по взносам в текущем году.
— Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы
Утвердили размер фиксированных взносов на 2024 год, а также пониженный размер на 2023–2025 годы для ИП из новых регионов. Кардинально изменили права уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
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2 При расчете налога на прибыль по обособке учитывают не все основные средства
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5 👨🏫 Вебинар: Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания. Уже сегодня в 11:00 мск
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15 Долги за ЖКУ выросли почти до 900 млрд рублей
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17 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск
18 🙊 ИП на ПСН жалуются, что у них с сальдо ЕНС списали взносы 1% за 2023 год
19 Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников
20 С 1 августа увеличится утилизационный сбор на автомобили
21 Ввели новые правила уменьшения налогов на фиксированные взносы
22 Работодатель не обязан отпускать к врачу беременную сотрудницу, если факт беременности не подтвержден
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25 Скоро можно будет сдавать второе уведомление по НДФЛ
26 За год доля безналичных оплат выросла на 10%
27 На трансграничную торговлю со странами ЕАЭС могут ввести НДС
28 Стоимость куриного мяса побила исторический рекорд. Цены выросли на 6,8%
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30 Путин принял закон об индексации на 5% акцизов на сигареты, алкоголь и автомобили
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33 Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов
34 Тем, кто продал квартиру и не сдал 3-НДФЛ, налоговики сами начислили налог
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57550 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ГСМ для служебного авто идет в расходы по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51534 от 05.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если налоговый нерезидент по итогам года стал резидентом, для возврата налога надо сдать 3-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/52611 от 07.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👉👈 Восстановить НДС с уплаченного аванса надо в том квартале, когда поставщик отразил отгрузку
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/49422 от 30.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Сиропы не облагаются лимонадным акцизом
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3787 от 25.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При расчете налога на прибыль по обособке учитывают не все основные средства
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