«Утренний бухгалтер» № 5444. Социальный вычет без документов и 3-НДФЛ: уже скоро

С 2024 года оформить социальный вычет можно будет через личный кабинет на сайте ФНС без подтверждающих документов и 3-НДФЛ.

СФР будет сообщать о присвоенном СНИЛС на новом бланке АДИ-РЕГ уже с 6 августа.

Задним числом, с 1 января 2023 года будут действовать новые нормы НК по уменьшению налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

С 1 октября заработает новая норма НК про два уведомления по НДФЛ: сегодня опубликован Федеральный закон.

Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на крепкий алкоголь, табачные изделия и автомобили.

Бухгалтеры жалуются: налоговики не могут объяснить, как посчитали рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам.

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