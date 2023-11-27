«Утренний бухгалтер» № 5527. В новой ЕФС-1 будут спецкоды для совместителей

В проекте новой формы ЕФС-1 предусмотрены коды для совместителей.
Фиксированные взносы в новом году ИП будут платить только по новым правилам, забирайте образцы платежек для 2023 и 2024 года.
ФНС переработала механизм формирования машиночитаемых доверенностей.Теперь компаниям будет проще их оформлять.
Покупатель судился с Ozon из-за пачки чая за 89 рублей и получил 5 тысяч рублей.
Воинский учет можно передать на аутсорс, но есть важный нюанс.
Что учесть при составлении графика отпусков на 2024 год, узнаете из обзора.
Работодателям запретят лишать работников премии: запрет пропишут в ТК.
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13 декабря в Екатеринбурге приглашаем на форум «Я – бухгалтер, я так считаю!», чтобы выдохнуть и набраться сил перед закрытием года.
Кроме атмосферы поддержки и предвкушения Нового года, будет много практики и полезной информации:
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Разборы законов
— График отпусков на 2024 год: бланк + образец
2023 год подходит к концу. Для работодателей это означает, что приближается дедлайн для утверждения графика отпусков на 2024 год. Рассказываем, как, когда, в какой форме, и с учетом каких нюансов составить график отпусков, чтобы не нарваться на штрафы.
— Какие ОКВЭД подойдут для онлайн-услуг. Мини-курс
Из этого мини-курса вы узнаете, какие коды подходят для онлайн-услуг: обучение, репетиторство, юридические или бухгалтерские консультации, психолог, услуги программиста.
— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
— Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.
— Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
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6 Дубль два: в ТК РФ пропишут запрет на лишении работников премии
7 Услуги застройщика не облагаются НДС даже по нежилым помещениям
8 В одной декларации 3-НДФЛ надо отражать и доходы от продажи имущества, и вычет на покупку жилья
9 Центробанк поддерживает запрет покупать иностранные активы на ИИС
10 🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!
11 Как ИП заплатить страховые взносы за себя в 1С:Бухгалтерии 8
12 ❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1
13 Разница в размере пенсий между регионами достигла 23 тысяч рублей
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15 Воинский учет можно отдавать на аутсорсинг, но с оговоркой
16 Покупатель подал в суд на Ozon из-за пачки чая за 89 рублей
17 🎉«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференции! Сейчас билет можно забрать со скидкой в честь Дня бухгалтера
18 ФНС обновила блокчейн-хранилище МЧД. Теперь компаниям будет удобнее оформлять доверенности
19 👉 Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2023 год: образцы платежек
20 ВТБ выпустит замещающие облигации до конца 2023 года
21 Минздрав не запрещает продавать жидкости для вейпов
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23 🎁 День бухгалтера прошел, а «Клерк» продолжает дарить скидки!
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25 Государственным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций
26 💥 Вышли долгожданные разъяснения для сотрудников с детьми-инвалидами: допвыходные будут только в рабочие дни
27 Группа компаний ВДГБ примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
28 Проверка склада Wildberries грозит предпринимателям миллиардными убытками
29 «Тинькофф» начал продавать валюту Кыргызстана, Таджикистана и Бразилии
30 Как платить налог по УСН в 2024 году: образец платежки
31 Искусственный интеллект «Сбера» научился предсказывать выручку малого бизнеса
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Мероприятия
Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя
Дата проведения: 27 ноября, понедельник
Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для бухгалтера
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Что нужно знать субъекту 115-ФЗ о проверках регулятора?
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Как встать на воинский учет без штрафов и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: делаем первые шаги и анализируем ошибки
Дата проведения: 29 ноября, среда
Машиночитаемые доверенности в 2023 году: форматы, особенности, нововведения
Дата проведения: 29 ноября, среда
Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО
Дата проведения: 29 ноября, среда
Обзор возможностей модуля «Ортикон: Ф3 115» Вахрулина О.
Дата проведения: 29 ноября, среда
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Внеплановые проверки бизнеса будут проводить только по поручениям президента, правительства и прокураторы.
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— Как маркировать рекламу в сторис, подкастах и Telegram: разбираемся в инструкции от Роскомнадзора
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— Выбор системы налогообложения для ООО в 2023-2024 годах
Система налогообложения для ООО определяется с учетом многих факторов — от специфики деятельности до структуры расходов. Как снизить налоговое бремя и не прогадать с выбором системы налогообложения для ООО, вы узнаете из нашего материала.
— Ваш личный календарь ЕНП: что нужно сдать до 27 ноября, как заполнить заявление на отгул и как учитывать убытки прошлых лет. Дайджест Разборов
Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить в разборе «Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года». Также основные темы на сегодня: ЕНП, НДС, воинский учет.
— Удержания из зарплаты сотрудника. Какие бывают и когда производить
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Рассказываем, почему бездумное внедрение цифровых инструментов может дорого обойтись бизнесу.
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🔒 График отпусков на 2024 год: бланк + образец
2023 год подходит к концу. Для работодателей это означает, что приближается дедлайн для утверждения графика отпусков на 2024 год. Рассказываем, как, когда, в какой форме, и с учетом каких нюансов составить график отпусков, чтобы не нарваться на штрафы.
— Какие изменения и дополнения внести в учетную политику по бухгалтерскому учету при переходе с 01.01.2024 на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Необходимо отразить ряд положений: установить лимит стоимости НМА; способ оценки НМА; выбрать способы, связанные с начислением амортизации; установить порядок проверки элементов амортизации. Рассказываем подробнее.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2435@ от 01.03.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2451@ от 01.03.2022
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-1/13949@ от 18.10.2022
Роскомнадзор: Приказ № 179 от 28.10.2022
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21569/2023 от 12.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100857 от 24.10.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11888@ от 18.09.2023
Президент РФ: Указ № 126 от 18.03.2022
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