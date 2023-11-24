«Утренний бухгалтер» № 5526. Мораторий на проверки продлят на 2024 год

Президент поручил Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на весь 2024 год.
С 2024 года бухгалтеры будут выдавать новую справку о зарплате новым сотрудникам.
За взятку в 100 тысяч рублей сотрудницу УФНС отправили под домашний арест.
Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица.
Власти хотят разрешить самозанятым заниматься перепродажей товаров.
Как недорого и безопасно работать в облачной 1С, узнаете здесь.
Роструд: если работодатель произвел выплату зарплаты в рабочий день, но уже в нерабочее время, это законно.
Как реорганизовать АО и ООО, узнаете из обзора.
Когда сдавать декларацию по УСН: забирайте таблицу по срокам для разных ситуаций.
🔥 Не покупайте сервер для 1С!
Покупка и обслуживание собственного сервера – дорого. Сотрудники хотят на удаленку с доступом к общей базе, но мощностей личных ПК не хватает для трудовых задач, а данные не защищены. Знакомые проблемы? Есть решение. Сэкономьте время и деньги.
Закажите аренду мощного виртуального сервера для любой программы 1С:
Бесплатная настройка и перенос данных в облако.
Работа в 1С удаленно через интернет.
Мониторинг, бэкапы, обновления.
Администрирование и техподдержка 24/7.
Протестируйте нашу услугу в течение 7 дней бесплатно и оцените все преимущества.
Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8KQXRe
Разборы законов
— Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.
— Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
— Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец
В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.
— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
— Заявление для перехода на УСН с 2024 года: как правильно заполнить. Мини-курс
Конец года — самое время составить и отправить уведомление о применении УСН с 2024 года. Если не успеть до 9 января 2024, то следующего перехода придется ждать 12 месяцев.
🔥 Внимание! Акция ко Дню бухгалтера!
«Клерк» ценит бухгалтерский труд и дарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше!
В честь Дня бухгалтера запустили марафон скидок: курсы повышения квалификации и профпередготовки для любимых бухгалтеров от 4 990 рублей.
Все курсы по сниженной цене смотрите в каталоге. Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно!
Новости
1 Mastercard получила разрешение на обработку внутренних платежей в Китае
2 🌜 Зарплату можно выплатить поздно вечером
3 Как электронный чек из «Моего налога» передать заказчику: два способа
4 Оплата жилья в командировке без документов не облагается НДФЛ в сумме 700 рублей в день
5 Когда IT-компания с госучастием может применять тариф взносов 7,6%
6 Банки не освобождены от налога на сверхприбыль
7 В бюджет поступили безвозмездные платежи на 406,8 млрд рублей
8 Самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами
9 Путин поручил правительству продлить мораторий на проверки в 2024 году
10 Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица
11 Утвердили новую форму отчетов по зарубежным счетам
12 🎓Вебинар: Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя. 27 ноября в 11:00 мск!
13 Как в 1С:Бухгалтерии 8 провести закрытие нескольких месяцев
14 📌 Когда сдавать декларацию по УСН: таблица по срокам для разных ситуаций
15 Изменения с 2024 года: что важно знать бухгалтеру
16 🎁 «Клерк» продолжает дарить скидки любимым бухгалтерам! Подписка Премиум на месяц теперь на 25% выгодней
17 При строительстве домов на участках для ИЖС у компании нет права на низкий земельный налог 0,3%
18 Не забудьте до конца ноября сдать обновленную форму № 57-Т в статистику
19 Сим-карты начнут активировать только после проверки паспортных данных в МВД
20 Какие отчеты сдавать и какие налоги платить в ноябре
21 Чтобы получить субсидии, компаниям нужно работать с искусственным интеллектом
22 Не нашли в реестре информацию об адресе регистрации компании — обращайтесь в ФНС через сервис «Обратная связь»
23 Продавцы на маркетплейсах зарабатывают почти 800 тысяч рублей в месяц
24 45% работодателей готовят новогодние мероприятия для сотрудников с детьми
25 «Цифра брокер» принудительно закроет все «шорты» клиентов на СПБ Бирже
26 🎉 День бухгалтера прошел, а подарки от «Клерка» остались! Успейте забрать курсы с сертификатами со скидкой до 87%
27 Как в 2024 году изменится размер декретных из-за нового МРОТ
28 ❗ С 2024 года бухгалтеры будут выдавать новую справку о зарплате новым сотрудникам
29 Экс-сотрудницу УФНС отправили под домашний арест по делу о взятке
30 За оформление пособий на Госуслугах предлагают повысить размер выплат
31 Бизнес сэкономил 200 млрд рублей благодаря мораторию на проверки
32 Повышенные суточные для командировок в Херсонскую область освобождены от НДФЛ
33 Как иностранцу стать самозанятым в России
34 Топ-10 самых убыточных компаний в по итогам прошлого года
35 За что сотрудника могут отстранить от работы
36 В ГД предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов
🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.
Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Мероприятия
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: проблемы правового регулирования и актуальная практика разрешения споров
Дата проведения: 24 ноября, пятница
Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя
Дата проведения: 27 ноября, понедельник
Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для бухгалтера
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Что нужно знать субъекту 115-ФЗ о проверках регулятора?
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Как встать на воинский учет без штрафов и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Дата проведения: 28 ноября, вторник
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: делаем первые шаги и анализируем ошибки
Дата проведения: 29 ноября, среда
Машиночитаемые доверенности в 2023 году: форматы, особенности, нововведения
Дата проведения: 29 ноября, среда
Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО
Дата проведения: 29 ноября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5525. Налоговики будут блокировать активы компаний на время проверки
ФНС разрешили накладывать обеспечительные меры в 2024-2026 годах на основные средства бизнеса в период проверки.
🔒 Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец
В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.
— По какой строке отражается основной капитал в балансе
Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.
— Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5
Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5.
🔒 Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
— Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет
Средний заработок применяется при расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, командировочных, выходных пособий, оплаты дня медосмотра и т.п.
— 8 частых ошибок руководителя в общении с подчиненным
Есть несколько моментов, которые важно учитывать, выстраивая общение с подчиненными. Именно они предопределяют эффективность коммуникаций между руководителем и сотрудниками. Однако многие управленцы пренебрегают этими правилами и часто допускают ошибки, которые серьезно снижают мотивацию и лояльность персонала. Об этих ошибках и пойдет речь в статье.
🔒 Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.
Блоги компаний
Как считать юнит-экономику для маркетплейсов
🔥🔥🔥Берем зарплату и кадры на себя! Дарим 6 месяцев бесплатного обслуживания до 26 ноября
Роль электронного документооборота в агропроме
Федресурс онлайн — официальный сайт сервиса по публикации сообщений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)
Карьера бухгалтера в сфере 1С: миф или реальность
Электронный документооборот: снижение затрат на бизнес-процессы и повышение их качества
Баллы за скидки. Изменения в отчётах ОЗОН
Новости налогового мониторинга от ДРТ
Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Топ-5 важных разъяснений Минфина и ФНС по УСН 2023-2024: что делать с НДС в контракте, драгметаллы и право на упрощенку, когда учитывать возврат аванса
Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября
Как начислять взносы в ФНС на выплаты иностранцам
Публикация в ЕФРСФДЮЛ (на сайте Федресурс)
Утилизация автохлама: какая лицензия нужна для таких работ
Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер по банковским операциям Зарплата не указана, Воронеж, Полный день
— Бухгалтер на участок расходы и расчеты с подотчетными лицами Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Кассир - администратор/оператор 1С автосервиса Зарплата от 50000 до 55000 ₽, Москва, Сменный график
— Бухгалтер Зарплата от 65000 до 65000 ₽, Москва, Полный день
— Кадровик Зарплата от 70000 ₽, Удаленно, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и отпуска по уходу написать заявление на замену лет?
Ошибки на сайте юристов, которые не дают привлекать клиентов
Подскажите удобный и непроблемный банк для ИП — микробизнес
Уральское золото оказалось ценнее подмосковного бензина. Как прошли IPO Евротранса и Южуралзолота
Есть какие-то безопасные способы уменьшить остаточную стоимость здания?
Архетипы Кэрол Пирсон. Как это работает на примере известных личностей и брендов
Когда приходовать товар и какая декларация по НДС: общая или отдельная как из стан ЕАЭС?
Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего
5 «болезней роста» бизнеса. И способы их решить
Заказчик настаивает на ТТН, мы же теперь можем обходится без ТТН?
Можно ли одной общей суммой пробить чек коррекцию?
Может ли ИП использовать патент 43?
Помогите разобраться с выплатами в налоговых уведомлениях
Что интересного посмотреть? Подборка фильмов для бухгалтеров
В стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25?
Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник. Соглашаться обязательно?
Бухгалтерские проводки. Оборотная ведомость по счету 60
Как отразить НДС, чтобы счет 68.9 закрыть?
Планируют утвердить порядок и форму предоставления отчетности о массе товаров и упаковки
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/93699 от 03.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные для командировок в Херсонскую область освобождены от НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-6234 от 05.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет
Минфин РФ: Письмо № 28-01-07/46849 от 19.07.2021
Минфин РФ: Письмо 27-04-16/47433 от 24.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-11-10/49064 от 29.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/50515 от 01.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-03-09/56804 от 20.06.2023
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-04-08/64183 от 10.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-01-25/64457 от 11.07.2023
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-03-05/81108 от 25.08.2023
Последние темы форума
— Заем, предоставленный обществу
— Самозанятый оплатил услуги поставщика с личной карты
— ПСВ и РСВ: вписывать ли сотрудников без начислений?
— Уплата ИП страховых взносов в 2023 г. превысила лимит
— В акте сверки Озон имеется “Агентский отчет селлеру”, как его провести в 1с, из какого отчёта он берётся и нужно ли начислить ндс?
— Как правильно посчитать доплату по патенту
— Договор на оказание дизайнерских услуг с исполнителем-нерезидентом (Казахстан)
— ООО арендует помещение у физ.лица НПД
— Отказ в уменьшении патента на страховые взносы
— Лицензия на торговлю алкоголем
— Перевод сотрудников в пределах одного города
— Отсутствие работника по причине выполнения гос. обязанностей (в качестве ответчика)
— Командировка на работе по совместительству