Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5526. Мораторий на проверки продлят на 2024 год

Внеплановые проверки бизнеса будут проводить только по поручениям президента, правительства и прокураторы.

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Президент поручил Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на весь 2024 год.

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Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица.

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Когда сдавать декларацию по УСН: забирайте таблицу по срокам для разных ситуаций.

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ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: проблемы правового регулирования и актуальная практика разрешения споров

Дата проведения: 24 ноября, пятница

Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя

Дата проведения: 27 ноября, понедельник

Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для бухгалтера

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Что нужно знать субъекту 115-ФЗ о проверках регулятора?

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Как встать на воинский учет без штрафов и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний

Дата проведения: 28 ноября, вторник

Трудности перевода

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ФНС разрешили накладывать обеспечительные меры в 2024-2026 годах на основные средства бизнеса в период проверки.

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По какой строке отражается основной капитал в балансе

Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.

Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5.

🔒 Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец

Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.

Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет

Средний заработок применяется при расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, командировочных, выходных пособий, оплаты дня медосмотра и т.п.

8 частых ошибок руководителя в общении с подчиненным

Есть несколько моментов, которые важно учитывать, выстраивая общение с подчиненными. Именно они предопределяют эффективность коммуникаций между руководителем и сотрудниками. Однако многие управленцы пренебрегают этими правилами и часто допускают ошибки, которые серьезно снижают мотивацию и лояльность персонала. Об этих ошибках и пойдет речь в статье.

🔒 Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/93699 от 03.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные для командировок в Херсонскую область освобождены от НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-6234 от 05.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет

Минфин РФ: Письмо № 28-01-07/46849 от 19.07.2021

Минфин РФ: Письмо 27-04-16/47433 от 24.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-11-10/49064 от 29.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/50515 от 01.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-03-09/56804 от 20.06.2023

Минфин РФ: Информационное письмо № 24-04-08/64183 от 10.07.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-01-25/64457 от 11.07.2023

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