«Утренний бухгалтер» № 5573. Отрицательное уведомление по ЕНП: когда может быть в 2024 году

Отрицательные уведомления по ЕНП предусмотрены контрольными соотношениями ФНС, разбираем правила.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 апреля ИП смогут отправить декларации по УСН и НДПИ на сайте ФНС в личном кабинете.
Следите за суммой в ЕНП-уведомлениях на УСН: она не должна быть больше лимита.
Как организовать электронный документооборот внутри компании, и решить проблемы потери документов, узнаете здесь.
Если у работника изменилась продолжительность неполного рабочего дня, сдавать ЕФС-1 не нужно.
Уведомление по ЕНП после сдачи декларации не сдают. Запрет прописан в контрольных соотношениях.
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К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2576 от 16.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/1078 от 12.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/1380 от 12.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/1346 от 12.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/1123 от 12.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1210 от 12.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/104407 от 01.11.2023
Минфин РФ: Письма № 03-03-06/2/119967 от 12.12.2023
Федеральный закон № 377-ФЗ от 22.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2963 от 17.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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