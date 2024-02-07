«Утренний бухгалтер» № 5573. Отрицательное уведомление по ЕНП: когда может быть в 2024 году

Отрицательные уведомления по ЕНП предусмотрены контрольными соотношениями ФНС, разбираем правила.

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С 1 апреля ИП смогут отправить декларации по УСН и НДПИ на сайте ФНС в личном кабинете.

Следите за суммой в ЕНП-уведомлениях на УСН: она не должна быть больше лимита.

Как организовать электронный документооборот внутри компании, и решить проблемы потери документов, узнаете здесь.

Если у работника изменилась продолжительность неполного рабочего дня, сдавать ЕФС-1 не нужно.

Уведомление по ЕНП после сдачи декларации не сдают. Запрет прописан в контрольных соотношениях.