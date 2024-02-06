Новый электронный формат счетов-фактур, изменения по НДФЛ, актуальные новости про ЕФС-1, модернизация справки по сальдо ЕНС

Неделя в очередной раз подтвердила старую истину – что позволено Юпитеру, не позволено быку. В роли последнего выступает женщина, которая после смерти мужа захотела получить справку о его доходах. В ответ налоговики потребовали от нее нотариально заверенное согласие бывшего супруга, предоставить которое по понятным причинам вдова уже не могла.
Зато у Роструда в аналогичной ситуации, полагаем, проблем не возникнет, и специалисты ведомства получат доступ к налоговой тайне россиян, разумеется, для благой цели — борьбы с нелегальной занятостью и зарплатами «в конвертах».
Еще более непонятная история с оформлением новых сотрудников: оказывается, работодатель под страхом административной ответственности не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней. При этом закон требует, чтобы сведения в ЕФС-1 были отправлены в СФР на следующий день после приема нового специалиста. А если человек уволился через три дня, то ему обязаны выдать трудовую книжку без записи и… отправить еще один отчет в СФР. Короче, в любом случае лишняя головная боль работодателю и бухгалтеру обеспечена.
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Что может быть лучше холодным зимним днем, чем пирог? Сегодня предлагаем приготовить пирог с мясом и белыми грибами.
Нам понадобится:
500 гр. песочного теста,
150 гр. говядины,
100 гр. белых мороженных грибов,
2 ст. л. сметаны 40%,
1/2 шт. репчатого лука,
5 гр. зеленого лука,
5 веточек петрушки,
4 веточки свежего тимьяна,
60 гр. сливочного масла,
40 мл. оливкового масла,
пару чубчиков чеснока, розовый перец горошком,
соль, перец по вкусу.
Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.
Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян, репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем положить в сковороду обжаренные грибы и сметану. Посолить, поперчить и тушить несколько минут.
После чего приправить мясо мелко порубленными зеленым луком и петрушкой. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200°С.
Как вам аромат и вкус?
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