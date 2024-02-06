Новый электронный формат счетов-фактур, изменения по НДФЛ, актуальные новости про ЕФС-1, модернизация справки по сальдо ЕНС

В нашем дайджесте кратко и структурировано: законодательные инициативы, новости для ИП, комментарии про ЕНП и ЕНС, планы контролирующих органов, опыт коллег и многое другое.

Неделя в очередной раз подтвердила старую истину – что позволено Юпитеру, не позволено быку. В роли последнего выступает женщина, которая после смерти мужа захотела получить справку о его доходах. В ответ налоговики потребовали от нее нотариально заверенное согласие бывшего супруга, предоставить которое по понятным причинам вдова уже не могла.

Зато у Роструда в аналогичной ситуации, полагаем, проблем не возникнет, и специалисты ведомства получат доступ к налоговой тайне россиян, разумеется, для благой цели — борьбы с нелегальной занятостью и зарплатами «в конвертах».

Еще более непонятная история с оформлением новых сотрудников: оказывается, работодатель под страхом административной ответственности не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней. При этом закон требует, чтобы сведения в ЕФС-1 были отправлены в СФР на следующий день после приема нового специалиста. А если человек уволился через три дня, то ему обязаны выдать трудовую книжку без записи и… отправить еще один отчет в СФР. Короче, в любом случае лишняя головная боль работодателю и бухгалтеру обеспечена.

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Другие новости недели — в нашем дайджесте. Как и наш традиционный рецепт нового блюда.

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕНП и ЕНС

Обращаем внимание

Про ЕФС-1

Новости для ИП

Из первых рук

Для информации

Узнайте,

что…

как…

когда…

какие…

В планах

Лайфхаки: берем на вооружение

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

Что может быть лучше холодным зимним днем, чем пирог? Сегодня предлагаем приготовить пирог с мясом и белыми грибами. Нам понадобится: 500 гр. песочного теста,

150 гр. говядины,

100 гр. белых мороженных грибов,

2 ст. л. сметаны 40%,

1/2 шт. репчатого лука,

5 гр. зеленого лука,

5 веточек петрушки,

4 веточки свежего тимьяна,

60 гр. сливочного масла,

40 мл. оливкового масла,

пару чубчиков чеснока, розовый перец горошком,

соль, перец по вкусу. Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой. Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян, репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем положить в сковороду обжаренные грибы и сметану. Посолить, поперчить и тушить несколько минут. После чего приправить мясо мелко порубленными зеленым луком и петрушкой. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200°С. Как вам аромат и вкус?

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