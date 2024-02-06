Логотип ZUBR Technologies
ZUBR Technologies
Обзор налоговых новостей

Новый электронный формат счетов-фактур, изменения по НДФЛ, актуальные новости про ЕФС-1, модернизация справки по сальдо ЕНС

В нашем дайджесте кратко и структурировано: законодательные инициативы, новости для ИП, комментарии про ЕНП и ЕНС, планы контролирующих органов, опыт коллег и многое другое.
78 4
Новый электронный формат счетов-фактур, изменения по НДФЛ, актуальные новости про ЕФС-1, модернизация справки по сальдо ЕНС
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Неделя в очередной раз подтвердила старую истину – что позволено Юпитеру, не позволено быку. В роли последнего выступает женщина, которая после смерти мужа захотела получить справку о его доходах. В ответ налоговики потребовали от нее нотариально заверенное согласие бывшего супруга, предоставить которое по понятным причинам вдова уже не могла.

Зато у Роструда в аналогичной ситуации, полагаем, проблем не возникнет, и специалисты ведомства получат доступ к налоговой тайне россиян, разумеется, для благой цели — борьбы с нелегальной занятостью и зарплатами «в конвертах».

Еще более непонятная история с оформлением новых сотрудников: оказывается, работодатель под страхом административной ответственности не должен делать запись в трудовой книжке сотрудника, который работает меньше 5 дней. При этом закон требует, чтобы сведения в ЕФС-1 были отправлены в СФР на следующий день после приема нового специалиста. А если человек уволился через три дня, то ему обязаны выдать трудовую книжку без записи и… отправить еще один отчет в СФР. Короче, в любом случае лишняя головная боль работодателю и бухгалтеру обеспечена.     

Обращаем ваше внимание, что вопросы по работе с программами 1С, наша компания решает безо всякой головной боли. Чтобы убедиться, достаточно одного клика мышкой.

Другие новости недели — в нашем дайджесте. Как и наш традиционный рецепт нового блюда.

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕНП и ЕНС

 Обращаем внимание

 Про ЕФС-1

Новости для ИП

Из первых рук

Для информации

Узнайте,

что…

как…

когда…

какие…

В планах

 Лайфхаки: берем на вооружение

А тем временем

 О как!

УПС

 И о хорошем

Что может быть лучше холодным зимним днем, чем пирог? Сегодня предлагаем приготовить пирог с мясом и белыми грибами.

Нам понадобится:

  • 500 гр. песочного теста,

  • 150 гр. говядины,

  • 100 гр. белых мороженных грибов,

  • 2 ст. л. сметаны 40%,

  • 1/2 шт. репчатого лука,

  • 5 гр. зеленого лука,

  • 5 веточек петрушки,

  • 4 веточки свежего тимьяна,

  • 60 гр. сливочного масла,

  • 40 мл. оливкового масла,

  • пару чубчиков чеснока, розовый перец горошком,

  • соль, перец по вкусу.

Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Затем в нескольких местах тесто проколоть вилкой.

Для приготовления начинки нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить размятый чеснок и тимьян, репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем положить в сковороду обжаренные грибы и сметану. Посолить, поперчить и тушить несколько минут.

После чего приправить мясо мелко порубленными зеленым луком и петрушкой. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200°С.

Как вам аромат и вкус?

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

Начать дискуссию

Имущественный вычет

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года

При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.

4
Негосударственные пенсии

ЦБ: негосударственные пенсионные фонды обязаны обеспечить безубыточность вложений

У клиентов НПФ будет 14 дней на расторжение договора, а также им обязаны возместить средства в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.

8
Логотип Кадровый консультант
Кадровый консультант
Воинский учет

Увеличение призывного возраста. Как это повлияло на работу по воинскому учету?

С 1 января 2024 года увеличилась верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет. Разберем, как поступать работодателю при приеме работников от 28 до 30 лет.

18
Логотип olna
olna
НК РФ

Ответственность налоговой инспекции. Обязанности налоговых органов

Итак, очень часто обычные граждане сталкиваются с проблемами со стороны налоговой инспекции. Для граждан полезно узнать обязанности инспекции по ст. 32 НК РФ.

20
Бухгалтерский учет

😎 На онлайн-тренинг от «Клерка» по РСВ и 6-НДФЛ пришло 160 бухгалтеров!

Эксперт Оксана Каверина помогла участникам тренинга заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года. Бухгалтеры задавали вопросы и сразу получали ответы от лектора.

41
Управление персоналом

Семь «грехов» финотдела в работе с задачами. Узнайте, как их изгнать

Разберем, как сотрудникам финансового отдела не запутаться в многообразии задач, а руководителю избежать хаоса в бизнес-процессах, вовремя получать отчеты и держать все поручения под контролем на примере бесплатного онлайн-сервиса для бизнеса «Битрикс24».

Иллюстрация: Битрикс24
3
99
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Ведение бизнеса

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов

Число онлайн-покупок растёт, и конкуренция в электронной торговле становится всё выше. Важный фактор успешности в e-commerce — лояльность клиентов. Расскажем, как интернет-магазин может её повысить и укрепить позиции на рынке.

Как интернет-магазину повысить лояльность клиентов
19

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
Налоги, взносы, пошлины

«Клерк» пригласил на конференцию Надежду Самкову — топового эксперта по налогообложению

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

1
46
Уклонение от уплаты налогов

ФНС представила в суде доказательства вины блогера Блиновской. Документы весят 30 килограммов

Налоговики собрали документы с доказательствами вины Елены Блиновской в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денег и в неправомерном обороте средств.

2
162
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Если вы организуете совместный бизнес, договор простого товарищества может помочь существенно снизить налогообложение и упростить учет. Разобрались, что представляет собой этот договор, как и когда его выгодно заключать.

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества
37
Уведомление по ЕНП

Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Уведомления сдают на налоги с авансовой системой уплаты, по которым срок сдачи декларации – позже срока уплаты авансов.

74
Налоговые споры

Цифра дня. Про весомую доказательную базу

Налоговики принесли на заседание в Арбитражный суд Москвы 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской.

Цифра дня. Про весомую доказательную базу
21
Инвестиции

Отток средств на рынке ПИФов достиг рекордных 7,8 млрд рублей

На фоне высоких депозитных ставок рынок коллективных инвестиций столкнулся с максимальным оттоком с апреля 2022 года.

26
Логотип Астрал
Астрал
Регистрация ООО

Как иностранному гражданину открыть ООО в России

В российском законодательстве предусмотрена возможность регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) иностранными гражданами. В данной статье мы подробно рассмотрим процесс регистрации и условия, которые должны быть соблюдены.

Как иностранному гражданину открыть ООО в России
21
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
41
428
УСН

Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

1
425
Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).

39
Логотип СберРешения
СберРешения
Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
85
Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

1
143
Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

3
277