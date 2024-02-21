«Утренний бухгалтер» № 5583. Не ошибитесь в отчете: когда зарплата декабря не входит в годовой 6-НДФЛ

Смотрите список, как правильно отразить в годовом 6-НДФЛ декабрьскую зарплату.
Утренний бухгалтер
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.
— На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году
Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.
— Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.
— Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.
— ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.
🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.
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Новости
1 Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль
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Резюме
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Зачем собственнику нужен БДР: состав и роль плана в финансовом управлении компании
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Как корректно оформить чек на аванс за обучающие курсы?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/6978 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/6966 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/6467 от 27.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/6606 от 27.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/6618 от 27.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/6603 от 27.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/6600 от 27.01.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-19-21/19@ от 27.01.2023
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/628@ от 07.11.2018
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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