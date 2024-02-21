«Утренний бухгалтер» № 5583. Не ошибитесь в отчете: когда зарплата декабря не входит в годовой 6-НДФЛ

Смотрите список, как правильно отразить в годовом 6-НДФЛ декабрьскую зарплату.

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Чтобы зачесть ЕНП в счет фиксированных взносов за 2024 год, нужен производственный календарь на 2025 год, а его еще нет.

Все особенности заполнения новой ЕФС-1 по шагам, узнаете здесь.

Смешивать, но не взбалтывать:НДФЛ с дивидендов считают без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов.

Бухгалтерам поступают требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ.

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