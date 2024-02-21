Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5583. Не ошибитесь в отчете: когда зарплата декабря не входит в годовой 6-НДФЛ

Налоговики сетуют, что неверное отражение декабрьской зарплаты — частая ошибка в отчете.

Смотрите список, как правильно отразить в годовом 6-НДФЛ декабрьскую зарплату.

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Утренний бухгалтер

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На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

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Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

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Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году

Может ли компания платить налог за самозанятого

Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой

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Резюме

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Когда выплачивать расчет уволившемуся сотруднику на больничном?

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