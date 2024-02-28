«Утренний бухгалтер» № 5584. Малый бизнес обязан сдать РСВ с пониженными взносами

ФНС: применение пониженного тарифа страховых взносов – не право, а обязанность компании малого бизнеса.
Утренний бухгалтер
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Налоговики перечислили основные изменения в книге доходов по УСН.
Что делать с ошибками в 1С и как побороть проблему, узнаете здесь.
Выплачивать зарплату нужно не реже, чем каждые полмесяца. Реже – нельзя, чаще – можно.
Бухгалтеру на заметку: если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не сдают.
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Разборы законов
— Как отразить больничный в ЕФС-1. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе разберем частный случай заполнения ЕФС-1 — как отразить больничный в ЕФС-1 и какую форму отчета использовать.
— Вправе ли ИФНС продолжать контрольные мероприятия после завершения проверки
НК прямо не запрещает таких действий, чем контролеры нередко пользуются, назначая допмероприятия — и в итоге проверка растягивается сверх предельных сроков (два, четыре и шесть месяцев, п. 6 ст. 89 НК).
— Как подготовиться к проверкам в 2024 году: проводим аудит налоговых рисков. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите предаудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.
— Как открыть обособленное подразделение в 2024 году. Мини-курс
Рассмотрим в мини-курсе, как в 2024 году открыть обособленное подразделение и поставить его на учет.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.
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Новости
1 Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании
2 С 1 марта налоговики прекратят принимать электронные доверенности старого формата
3 Вдов участников СВО нельзя будет увольнять по инициативе работодателя
4 Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль
5 Центробанк отозвал у банка «Киви» лицензию
6 Три китайских банка больше не принимают платежи из РФ
7 Путин разрешил сделки с активами компании «Полиметалл»
8 🎓Вебинар: Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК. 20 марта в 15:00 мск!
9 Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно
10 Платежная система Contact приостановила работу
11 Что в работе с самозанятыми может привлечь внимание налоговой
12 Металлинвестбанк временно не принимает оплату связи и интернета
13 Клиенты Wildberries не могут оплатить покупки картами Mastercard
14 Зарплату можно платить три раза в месяц
15 Завтра будет короткий рабочий день
16 Центробанк: деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы
17 Специалисты МФЦ оказали больше 4 млн налоговых услуг
18 Что изменилось в книге доходов по УСН: разъяснения ФНС
19 Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: какие дни имеются в виду – календарные или рабочие?
20 Иностранные IT-компании не смогут получать льготы в РФ
21 Научитесь заполнять КУДиР и декларацию по УСН на тренинге от «Клерка»
22 Как отразить в учете списание недвижимости
23 Сверка с налоговой по ЕНС: как читать акты сверки
24 👨🎓 На конференции «Клерка» бухгалтеры получат сертификаты об обучении
25 Рыбакам разрешат применять налоговый вычет через год после улова
26 Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в АСВ и вернуть свои деньги
27 Из-за КИВИ Банка проблемы с оплатой услуг и связи появились также у клиентов Точка Банка, Райффайзен Банка, Металлинвестбанка
28 ❗ Дни по уходу за ребенком-инвалидом копятся и переносятся только «год в год»
29 Малый бизнес должен сдать РСВ с пониженными взносами по тарифу 20
30 Альфа-Банк получил рейтинг от агентства из КНР и создал логотип на китайском языке
31 💡 Как заполнить ПСФЛ, зарегистрировать обособку, провести индексацию зарплаты и что включить в уведомление по ЕНП: разъяснения экспертов
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35 Аналитики 1С получают от 50 тысяч рублей! «Клерк» поможет бухгалтерам больше зарабатывать
Мероприятия
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Дата проведения: 22 февраля, четверг
CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
Дата проведения: 23 февраля, пятница
Как проводить годовое общее собрание акционеров в 2024 году?
Дата проведения: 26 февраля, понедельник
МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения
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Британским рыболовным судам запретили промысел в Баренцевом море.
— Образец уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов в 2024 году
Избравшие льготную патентную систему налогообложения (ПСН) физические лица с предпринимательским статусом вправе уменьшить стоимость патента на сумму начисленных и причитающихся к уплате страховых взносов и выплаченных работодателями пособий.
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Вакансии
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1534@ от 13.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8026 от 01.02.2023
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-5565/2022 от 30.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7972 от 01.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/7984 от 01.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/8210 от 01.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7768 от 01.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7898 от 01.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7982 от 01.02.2023
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