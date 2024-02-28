Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5584. Малый бизнес обязан сдать РСВ с пониженными взносами

Если малое предприятие считало взносы по общему тарифу, надо все пересчитать и пересдать РСВ.

ФНС: применение пониженного тарифа страховых взносов – не право, а обязанность компании малого бизнеса.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Как читать акты сверки с ФНС: инструкция для бухгалтеров.

Роструд: отпускные надо выплатить за три календарных дня до отпуска.

Налоговики перечислили основные изменения в книге доходов по УСН.

Что делать с ошибками в 1С и как побороть проблему, узнаете здесь.

Выплачивать зарплату нужно не реже, чем каждые полмесяца. Реже – нельзя, чаще – можно.

Бухгалтеру на заметку: если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не сдают.

⚙️Как избежать ошибок при внедрении 1С:ERP на производстве?

Эксперты компании «ИТРП» составили методичку с описанием 13 типовых ошибок на проектах автоматизации и советами, как их избежать. 

Даже одна из этих ошибок может привести к серьезным финансовым потерям на производстве. Но неприятных последствий не так уж сложно избежать — предотвратить их можно еще на этапе проектирования системы. 

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Разборы законов

Как отразить больничный в ЕФС-1. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе разберем частный случай заполнения ЕФС-1 — как отразить больничный в ЕФС-1 и какую форму отчета использовать.

Вправе ли ИФНС продолжать контрольные мероприятия после завершения проверки

НК прямо не запрещает таких действий, чем контролеры нередко пользуются, назначая допмероприятия — и в итоге проверка растягивается сверх предельных сроков (два, четыре и шесть месяцев, п. 6 ст. 89 НК).

Как подготовиться к проверкам в 2024 году: проводим аудит налоговых рисков. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите предаудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

Как открыть обособленное подразделение в 2024 году. Мини-курс

Рассмотрим в мини-курсе, как в 2024 году открыть обособленное подразделение и поставить его на учет.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

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Новости

1 Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании

2 С 1 марта налоговики прекратят принимать электронные доверенности старого формата

3 Вдов участников СВО нельзя будет увольнять по инициативе работодателя

4 Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль

5 Центробанк отозвал у банка «Киви» лицензию

6 Три китайских банка больше не принимают платежи из РФ

7 Путин разрешил сделки с активами компании «Полиметалл»

8 🎓Вебинар: Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК. 20 марта в 15:00 мск!

9 Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно

10 Платежная система Contact приостановила работу

11 Что в работе с самозанятыми может привлечь внимание налоговой

12 Металлинвестбанк временно не принимает оплату связи и интернета

13 Клиенты Wildberries не могут оплатить покупки картами Mastercard

14 Зарплату можно платить три раза в месяц

15 Завтра будет короткий рабочий день

16 Центробанк: деньги на электронных QIWI-кошельках не застрахованы

17 Специалисты МФЦ оказали больше 4 млн налоговых услуг

18 Что изменилось в книге доходов по УСН: разъяснения ФНС

19 Отпускные надо выплатить за три дня до отпуска: какие дни имеются в виду – календарные или рабочие?

20 Иностранные IT-компании не смогут получать льготы в РФ

21 Научитесь заполнять КУДиР и декларацию по УСН на тренинге от «Клерка»

22 Как отразить в учете списание недвижимости

23 Сверка с налоговой по ЕНС: как читать акты сверки

24 👨🎓 На конференции «Клерка» бухгалтеры получат сертификаты об обучении

25 Рыбакам разрешат применять налоговый вычет через год после улова

26 Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в АСВ и вернуть свои деньги

27 Из-за КИВИ Банка проблемы с оплатой услуг и связи появились также у клиентов Точка Банка, Райффайзен Банка, Металлинвестбанка

28 ❗ Дни по уходу за ребенком-инвалидом копятся и переносятся только «год в год»

29 Малый бизнес должен сдать РСВ с пониженными взносами по тарифу 20

30 Альфа-Банк получил рейтинг от агентства из КНР и создал логотип на китайском языке

31 💡 Как заполнить ПСФЛ, зарегистрировать обособку, провести индексацию зарплаты и что включить в уведомление по ЕНП: разъяснения экспертов

32 Мошенники начали красть электронные подписки

33 Ценные бумаги «Киви финанс» упали на 63%

34 У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

35 Аналитики 1С получают от 50 тысяч рублей! «Клерк» поможет бухгалтерам больше зарабатывать

Мероприятия

Новое в списании крепкого алкоголя с 1 марта: никакой головной боли и ссор с барменом

Дата проведения: 22 февраля, четверг

CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Дата проведения: 23 февраля, пятница

Как проводить годовое общее собрание акционеров в 2024 году?

Дата проведения: 26 февраля, понедельник

МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения

Дата проведения: 27 февраля, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5583. Не ошибитесь в отчете: когда зарплата декабря не входит в годовой 6-НДФЛ

Налоговики сетуют, что неверное отражение декабрьской зарплаты — частая ошибка в отчете.

ТОП-12 лизинговых компаний 2024–2025

По учету лизинга есть два основных нормативных акта, это закон №164-ФЗ и ФСБУ 25/2018. Лизингополучатели имеют право: на ускоренную амортизацию, вычет по НДС и другие льготы. Бизнесу выгодно использовать лизинг, но важно выбрать компанию, которая правильно оформит сделку и предложит выгодные условия платежей. Обзор поможет вам сделать выбор.

Цитата дня. Про англичан, которые будут худеть и умнеть

Британским рыболовным судам запретили промысел в Баренцевом море.

Образец уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов в 2024 году

Избравшие льготную патентную систему налогообложения (ПСН) физические лица с предпринимательским статусом вправе уменьшить стоимость патента на сумму начисленных и причитающихся к уплате страховых взносов и выплаченных работодателями пособий.

🔒 Вправе ли ИФНС продолжать контрольные мероприятия после завершения проверки

НК прямо не запрещает таких действий, чем контролеры нередко пользуются, назначая допмероприятия — и в итоге проверка растягивается сверх предельных сроков (два, четыре и шесть месяцев, п. 6 ст. 89 НК).

🔒 Как отразить больничный в ЕФС-1. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе разберем частный случай заполнения ЕФС-1 — как отразить больничный в ЕФС-1 и какую форму отчета использовать.

Блоги компаний

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году

ИП зарегистрировано в городе и работает не по месту регистрации

Проверки ГИТ в 2024 году: поводов для внеплановой проверки стало больше

АКГ «Созидание и Развитие» удалось добиться разблокировки активов гражданина РФ в Euroclear

На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам: что изменилось в 2024 году

Разносная и развозная торговля: как работать без нарушений 54-ФЗ

Отказ в регистрации ИП

От экономии бумаги до ускорения технологических процессов: электронный документооборот на производственном предприятии

Новая форма 6-НДФЛ. Когда заказчик должен сдать ее в налоговую

НДФЛ с зарплат сотрудников, уехавших за границу: FAQ и примеры расчета

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата от 100000 до 150000 ₽, Удаленно, Полный день

Помощник Главного бухгалтера Зарплата от 60000 до 75000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Нужно ли подавать квартальные уточнения после перерасчета РСВ?

Второе правило волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Какой ставкой НДФЛ облагается натуральный доход работника компании?

Почему платёж за товар попал в доход в КУДиР?

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: проверьте, все ли вы учли в учетной политике на 2024 год

Какой пассивный доход приносит мой портфель стоимостью 3,2 млн рублей

Контроль взаимозависимых сделок. Уточнение ФНС России

Вас обвиняют в доведении компании до банкротства? Как отбиться от таких исков в суде?

Нужно ли подавать уведомление, если платили в прошлом году по коду 02?

Почему уведомления не формируют проводки с января?

Необходимо ли ставить код НЕПД северянам с 36-часовым рабочим днем?

Связи — наше всё. Точнее, их отсутствие

Не лезь в чужой карман! За разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

В каких случаях клиент прав? И как не допустить конфликта

О порядке заполнения декларации по НДС при экспорте товара в страну из ЕАЭС. Разъяснение коллегии налоговых консультантов

Нужно ли уплачивать оба взноса и подавать заявления при УСН?

Системное представление управления проектами. Зачем это нужно

Манипуляция, как повод поворчать с утра. Давайте обсудим

Что подарить мужчинам на 23 февраля. Бюджетные и оригинальные идеи для подарков

Неточность в требовании ИФНС. Что говорит суд?

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1534@ от 13.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8026 от 01.02.2023

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-5565/2022 от 30.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7972 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/7984 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/8210 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7768 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7898 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7982 от 01.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7762 от 01.02.2023

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Задержка заработной платы генеральному директору

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Налог на имущество и уменьшение балансовой стоимости

Пассив в балансе

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ИП УСН+ПСН з/п истраховые взносы показать в декларации по УСН за 2023 год в 4-ом квартале

Выбор офлайн-сервиса для сдачи отчётности по ТКС

Киргизия

Отчет Озон по авансам

Увольнение работника в отпуске

РАССЫЛКА428 794 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Законопроекты

В ЕГРН будут вносить всех имеющих право пользования жильем

Покупатели квартиры смогут увидеть в выписке из ЕГРН информацию о людях, у которых есть право на пользование имуществом.

16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

Теперь станет проще подтверждать нулевую ставку НДС

С 1 апреля 2025 года для подтверждения нулевой ставки будет не нужно представлять документы с отметками таможенных органов.

61
Уклонение от уплаты налогов

Эксперты пересчитали недоимки по делу Блиновской. Теперь она должна 906 млн рублей

Сначала следствие называло сумму недоимки в 918 млн рублей, а сейчас экономическая экспертиза пересчитала задолженность.

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Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Государственные пенсии

Прабабушкам и прадедушкам будут выплачивать надбавку к пенсии

Прибавку к пенсии по старости или инвалидности получат люди, которые заботятся о правнуках, если те до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.

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Инвестиции

Мосбиржа с 22 февраля установит запрет на короткие продажи ценных бумаг QIWI банка

Запрет распространяется на депозитарные расписки банка и облигации «Киви Финанс».

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Социальный вычет

💯 За обучение на «Клерке» бухгалтеры могут получить социальный вычет

Социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на свое обучение в любой форме (в том числе, заочной) за 2023 год можно получить в размере до 120 тыс. рублей, за 2024 — до 150 тыс.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Ozon создал раздел с товарами модных брендов

Одежду, обувь и аксессуары известных российских и зарубежных брендов будут дополнительно проверять. У селлеров должны быть документы, которые гарантируют оригинальность товаров.

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Логотип Клерк
Клерк
ВЭД

За какие нарушения ВЭД бухгалтер может получить штраф

Компании и ИП, которые работают с валютой, обязаны соблюдать правила валютного контроля. В противном случае владельцы бизнеса будут обязаны заплатить штраф от 75% до 100% от суммы сделки. Если виновник — отечественная фирма, то ответственность вместе с директором несет и бухгалтер.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Банки

Проблема с выводом средств из QIWI банка. Можно ли вернуть деньги?

Банк «Точка» сообщил, что отзыв лицензии у Киви Банка 21 февраля коснулся некоторых его клиентов.

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Трудовые отношения

С дефицитом кадров столкнулись 81% компаний

В 2024 году нанять новых сотрудников хотят 56% работодателей.

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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: iPhone не надо сушить в рисе, диссертаций стало на 22% меньше, а в «Сапсаны» добавят полки для сна

Подготовили для вас обзор главных событиями этого дня. Все самое интересное, о чем писали и говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Логотип Сергей Бацев
Сергей Бацев
Ведение бизнеса

Разбираем данные: ключ к успешному бизнесу 💼📊

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами немного мыслей о важности данных в бизнесе.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Центробанк обнаружил манипулирование на торгах акциями СПБ Биржи

После ложных сообщений о том, что СПБ Биржа подала в суд заявление о банкротстве, стоимость акций резко снизилась.

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Бухгалтеры

🔥 Откройте расчетный счет в «Тинькофф» и получите скидку 10% на оплату подписки Клерк.Премиум

Заполнить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте «Тинькофф», а курьер доставит документы вам в офис. Приятным бонусом станет скидка на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум.

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Самозанятые

Как налоговики доказывают трудовые отношения с самозанятыми в 2024 году

Впереди новая волна налоговых проверок и сейчас есть время для проведения аудита налоговых рисков. Получить ценную информацию о том, как усилить свою налоговую безопасность при сотрудничестве с самозанятыми.

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Обзоры для бухгалтера

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: бухгалтеры устали от своей работы, но все равно ее любят. 🌵«Ночной бухгалтер» №1628

Парадоксальные результаты мы получили, когда решили спросить бухгалтеров, хотят ли они становится главбухами или нет и почему?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
3,3 тыс.
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Проверки

Мораторий на проверки бизнеса продлен, но не для всех: кого и как будут проверять в 2024 году 

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса, который действовал в 2023 году. Однако он распространяется не на все проверки и не на все категории компаний. Разобрались, кто попадает в список исключений.

Мораторий на проверки бизнеса продлен, но не для всех: кого и как будут проверять в 2024 году 
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Онлайн-курсы для бухгалтеров

Аналитики 1С получают от 50 тысяч рублей! «Клерк» поможет бухгалтерам больше зарабатывать

Запускаем новый курс повышения квалификации, который научит бухгалтеров автоматизировать учет и управленческие процессы, а также внедрять и работать с продуктами 1С.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Что делать Консалт
НДФЛ

НДФЛ с зарплат сотрудников, уехавших за границу: FAQ и примеры расчета

С 2024 года власти поменяли налогообложение дистанционных сотрудников, которые работают по трудовому договору, но находятся за пределами РФ. Изменения по НДФЛ вступили в силу с 1 января. Теперь работодателям при выплате заработной платы придется удерживать НДФЛ по ставке 13 % или 15 % вне зависимости от налогового статуса этих работников.

НДФЛ с зарплат сотрудников, уехавших за границу: FAQ и примеры расчета
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Налог на имущество физических лиц

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

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