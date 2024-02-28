«Утренний бухгалтер» № 5584. Малый бизнес обязан сдать РСВ с пониженными взносами

ФНС: применение пониженного тарифа страховых взносов – не право, а обязанность компании малого бизнеса.

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Как читать акты сверки с ФНС: инструкция для бухгалтеров.

Роструд: отпускные надо выплатить за три календарных дня до отпуска.

Налоговики перечислили основные изменения в книге доходов по УСН.

Что делать с ошибками в 1С и как побороть проблему, узнаете здесь.

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Бухгалтеру на заметку: если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не сдают.