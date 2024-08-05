Утренний бухгалтер № 5694. Депутаты хотят установить стандартный налоговый вычет при доходах меньше 30 тысяч рублей

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Новый налоговый вычет хотят распространить на россиян, которые в месяц зарабатывают не больше 30 тыс. рублей, а в год — до 360 тыс. Они смогут вернуть до 46 800 рублей от уплаченного НДФЛ.

При УСН облагаются доходы как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ. Подробнее рассказали об этом здесь.

Минюст хочет ввести уголовную ответственность за регистрацию фиктивных ИП. Минюст подготовил поправки в УК, которые устанавливают ответственность за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП.

Обеспечьте безопасное сотрудничество с самозанятыми в реалиях 2024 года.

Каждую неделю Минфин и ФНС выпускают письма для налогоплательщиков и налоговых органов, касающиеся спорных или неясных из НК вопросов применения НДС. Подготовили для вас полный дайджест разъяснений по НДС Минфина и ФНС весенне-летнего периода-2024.

🔔 Транспортный налог: кто платит и как рассчитать? Транспортным налогом облагаются не только машины, но еще и автобусы, парусные суда и другие ТС. И хотя Налоговым кодексом определены исключения, зачастую уплатить этот налог нужно всем: как физлицам, так и компаниям. Совсем недавно в своем телеграм канале мы рассказали о транспортном налоге. Доступно и простым языком объяснили нюансы расчета и уплаты налога. А прочитать посты о других налогах вы можете, воспользовавшись хэштегом #налогикаклюди. Читать сейчас Реклама: ИП УСПЕНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, ИНН 772773080890, erid: LjN8KKqmH

Разборы законов

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Как оформить отсрочки для ИТ-специалистов

С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. Рассказываем, как это делать.

— НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России

Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.

🔔 Последний шанс получить базовые навыки по расчету зарплаты этим летом

Прямо сейчас вы можете начать обучение на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Следующий поток стартует уже осенью. Если поторопитесь, то уже этим летом научитесь: рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года;

правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП;

принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации. Научиться рассчитывать зарплату

Новости

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10 Доплату за работу в ночное время при начислении аванса тоже учитывают

11 Частные инвесторы придумали новую схему продажи заблокированных активов

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16 Совет Федерации: цены на авиабилеты нужно регулировать

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18 Россияне в среднем выплачивают два микрозайма и три кредита

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24 Сервис ФНС предоставил больше 97 тысяч копий учредительных документов

25 Как работать в системе прослеживаемости товаров в 2024 году

26 Сроки получения лицензии сократят до 10 дней

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Мероприятия

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Документы

Минфин РФ: Письмо № от 12.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/22600 от 14.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24925 от 20.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/28364 от 29.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/28466 от 29.03.2024

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