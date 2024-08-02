Утренний бухгалтер № 5693. За регистрацию ИП через подставных лиц будет уголовная ответственность

Минюст подготовил законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто зарегистрировал ИП с помощью подставных лиц.

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Плательщики ЕСХН при соблюдении ряда условий могут освободиться от НДС. Но от составления счетов-фактур у них освобождения нет.

Как расследовать несчастный случай, если в штате менее трех человек, разъяснил Минтруд.

ИП-адвокаты добились права на УСН через суды.

Роспотребнадзор: с 1 марта 2025 изменятся требования к помещениям для продажи товаров и оказания услуг.

В России создадут инструмент, который позволит без иностранных p2p-сервисов обменять биткойны на цифровые рубли.

Роструд: о смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников.