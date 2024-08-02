Утренний бухгалтер № 5693. За регистрацию ИП через подставных лиц будет уголовная ответственность

Минюст подготовил законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто зарегистрировал ИП с помощью подставных лиц.
Утренний бухгалтер
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Плательщики ЕСХН при соблюдении ряда условий могут освободиться от НДС. Но от составления счетов-фактур у них освобождения нет.
Как расследовать несчастный случай, если в штате менее трех человек, разъяснил Минтруд.
ИП-адвокаты добились права на УСН через суды.
Роспотребнадзор: с 1 марта 2025 изменятся требования к помещениям для продажи товаров и оказания услуг.
В России создадут инструмент, который позволит без иностранных p2p-сервисов обменять биткойны на цифровые рубли.
Роструд: о смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-3/ООГ-2469 от 25.07.2024
Роструд: Письмо № ПГ/12386-6-1 от 05.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости О смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 14АП-2026/2024 от 03.07.2024
Правительство РФ: Постановление № 1848 от 16.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/46735 от 01.11.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/40279 от 30.09.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47120 от 06.07.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47667 от 28.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/44201 от 22.10.2013
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8052@ от 16.07.2024
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