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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5693. За регистрацию ИП через подставных лиц будет уголовная ответственность

Если предприниматель впервые совершил подлог при регистрации бизнеса и готов сотрудничать со следствием, уголовной ответственности будет можно избежать.

Минюст подготовил законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто зарегистрировал ИП с помощью подставных лиц.

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Утренний бухгалтер

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Резюме

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-3/ООГ-2469 от 25.07.2024

Роструд: Письмо № ПГ/12386-6-1 от 05.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости О смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 14АП-2026/2024 от 03.07.2024

Правительство РФ: Постановление № 1848 от 16.11.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/46735 от 01.11.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/40279 от 30.09.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47120 от 06.07.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47667 от 28.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/44201 от 22.10.2013

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8052@ от 16.07.2024

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