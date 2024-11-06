Утренний бухгалтер № 5761. В ноябре нужно обновить регистрационный номер СФР в 1С

Если новый 10-значный номер СФР не хочет отображаться в 1С, нужно обновить программу.
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🔥 Остался месяц до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/815@ от 02.10.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12309@ от 29.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 1457 от 31.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 1236 от 16.11.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/4863 от 27.01.2021
: Федеральный закон № 283-ФЗ от 08.08.2024
: Федеральный закон № 186-ФЗ от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-04/36076 от 21.04.2022
Верховный Суд РФ: Определении № 309-ЭС19-13355 от 21.08.2019
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