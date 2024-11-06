Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5761. В ноябре нужно обновить регистрационный номер СФР в 1С

Бухгалтеры столкнулись с проблемой при формировании отчетов в 1С.

Если новый 10-значный номер СФР не хочет отображаться в 1С, нужно обновить программу.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

51% предпринимателей сталкиваются с конкурентами, которые ведут нелегальный бизнес.

ФНС: организации-КФХ должны ежеквартально сдавать РСВ, даже если они нулевые.

Продавцы на маркетплейсах пожаловались в ФАС. Их заставляют участвовать в акциях и делать скидки на свои товары.

Чтобы уплатить имущественные налоги за детей, нужно на сайте ФНС подключить «Семейный доступ».

Как обучиться новым навыкам и вырасти в профессии за счет работодателя, узнаете здесь.

УФНС: упрощенцы не всегда смогут платить НДС по сниженным ставкам, есть особенности.

Совет от редакции: как получить отсрочку платежа у поставщиков в Китае на 90—120 дней без участия компаний-посредников? Как повысить рейтинг компании и найти партнеров, если вы только начинаете работать с Китаем и не успели набрать свою базу поставщиков? Узнаете здесь.

❗Это коснется каждого бухгалтера

С 1 января изменится порядок составления промежуточной и годовой отчетности. Чтобы избежать претензий в будущем и сэкономить время на корректировке, приходите на бесплатный вебинар 14 ноября в 11:00

Спикер вебинара — бухгалтер с многолетним опытом и член ИБПР Людмила Архипкина расскажет про состав годовой и промежуточной бухотчетности, а также даст практические рекомендации по заполнению и обеспечению достоверности данных.

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Разборы законов

Как сохранить пособие по уходу за ребенком и зарплату. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как одновременно получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и полную зарплату: какие документы потребуются, заявление по какой форме заполнить и какие действия выполнить работодателю.

Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым

Такого понятия в законе нет, а явление — есть. Фиктивным договором является сделка, которая совершена с целью обойти закон.

Изменения в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025: ответы на вопросы. Конспект вебинара с видео

Трудоустройство иностранных граждан занимает много времени, требует большой работы и бдительности от работодателя. Нарушения в этой сфере могут стоить работодателю больших штрафов и даже приостановки деятельности. Разберем, о каких изменения в сфере миграционного и воинского учета важно знать каждому работодателю.

Новые поправки в НК по УСН: обзор

Отменили счета-фактуры на УСН без НДС, ужесточили применение пониженной ставки при переезде в новый регион, уточнили правила переходного периода для вычетов по НДС при УСН.

Как составить письмо в банк о розыске платежа

В большинстве случаев у кредитной организации есть бланки на все случаи жизни, но не исключено, что предложенная форма не подойдет для вашей ситуации. Разберем, как составить письмо, если платеж потерялся в пути.

🔥 Остался месяц до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

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10 Ставки по вкладам могут вырасти до 30% годовых

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25 Минпромторг рассматривает предложения по индексации утильсбора, в том числе в пять раз

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Утренний бухгалтер № 5760. Селлеры на УСН считают доход по дате поступления денег на счет

На УСН кассовый метод учета доходов. Когда деньги пришли на счет, тогда и доход.

ЕНС в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по единому налоговому счету. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Как отразить регистрацию товарного знака в 1С

Регистрацию товарного знака организация на УСН вправе принять в расходы. Рассказываем, как это правильно сделать.

Отчетность за 4 квартал 2024 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

За что ИП оштрафуют в 2025 году

Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.

Прием сотрудника на дистанционную работу в 1С:ЗУП ред. 3.1 с 2024 года

В статье подробно расскажем, как правильно принять дистанционного сотрудника на работу на полный и неполный рабочий день в 1С: ЗУП ред. 3.1 по правилам 2024 г.

Когда восстанавливать авансовый НДС: вопрос решен

Если продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом, восстановить НДС нужно в периоде принятия товаров на учет — так заявила ФНС в информации на сайте от 29 октября 2024 г.

Больничный: проводки в 2025 году

Оплату пособия по болезни работодатель должен отразить в бухучете. При этом важно соблюдать все правила, чтобы не исказить информацию. Если страхователь исчисляет больничный, какие записи сделать при его начислении, перечислении и возврате, узнаете из статьи.

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Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Будет ли мораторий на проверки в сфере охраны труда в 2025 году?

Как получить ВНЖ в Сербии и зачем вам это нужно

5 полезных формул для тех, кто считает деньги в редакторе таблиц

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Как налоговая оценивает налоговую нагрузку: что важно знать и как избежать ошибок

Какой управленческий учет должен быть в бухгалтерских компаниях

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Тенденции развития профессии бухгалтера в 2025 году

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Резюме

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Доначисленные налоги как основание для привлечения к субсидиарной ответственности

💥Обзор новостей: самая высокая налоговая нагрузка в Ханты-Мансийске, мелочь может исчезнуть, морепродукты из аквариумных рыбок

Владею помещением. Хочу, чтобы доход от сдачи его в аренду получал сын. Как это оформить и какие налоги возникнут в связи с этим?

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РАССЫЛКА 512 764 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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