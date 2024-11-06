Утренний бухгалтер № 5761. В ноябре нужно обновить регистрационный номер СФР в 1С

Если новый 10-значный номер СФР не хочет отображаться в 1С, нужно обновить программу.

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51% предпринимателей сталкиваются с конкурентами, которые ведут нелегальный бизнес.

ФНС: организации-КФХ должны ежеквартально сдавать РСВ, даже если они нулевые.

Продавцы на маркетплейсах пожаловались в ФАС. Их заставляют участвовать в акциях и делать скидки на свои товары.

Чтобы уплатить имущественные налоги за детей, нужно на сайте ФНС подключить «Семейный доступ».

Как обучиться новым навыкам и вырасти в профессии за счет работодателя, узнаете здесь.

УФНС: упрощенцы не всегда смогут платить НДС по сниженным ставкам, есть особенности.

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