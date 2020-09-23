Повышенная активность ФНС. К добру ли?

Прошлая неделя сопровождалась повышенной активностью ФНС. Это ведомство никогда не было замечено в праздности, думаю, бухгалтеры со мной согласятся. Но такое количество изменений чересчур даже для них. Судите сами.

Изменен формат кассовых чеков, добавлены дополнительные реквизиты. Утверждена новая форма 3-НДФЛ , она вступит в силу с 1 января 2021 года, и будет применяться к отчетности за 2020 год. Утверждена новая декларация по налогу на прибыль , ее также будем сдавать уже по итогам текущего года. Утвердят новые бланки для ПСН. Утверждены новые формы для работы с налоговыми должниками.

Это не считая мелочей, типа новой промостраницы на сайте ведомства для получения информации о налоговом уведомлении. И все буквально за неделю. Время покажет, к добру ли такая инициативность.

Но поддержание организма в активном состоянии необходимо каждому, особенно в осеннюю пору с ее дождями, сыростью, простудами, снижением иммунитета. Поэтому мы сегодня предлагаем испечь творожно-овсяное печенье. Это тот случай, когда блюдо полезное, вкусное и некалорийное. Итак, нам понадобится творог, яйцо, белок яйца, крупа овсяная, мука овсяная, специи (корица молотая). Размешать все ингредиенты, по желанию добавить сахарозаменитель, сформировать из смеси печенье, выложить на противень, выпекать в духовке 40 минут. Употреблять с горячим чаем с имбирем. Почувствовали прилив сил?

Теперь можно окунуться в финансовые новости.

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