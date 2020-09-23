Повышенная активность ФНС. К добру ли?

Прошлая неделя сопровождалась повышенной активностью ФНС. Это ведомство никогда не было замечено в праздности, думаю, бухгалтеры со мной согласятся. Но такое количество изменений чересчур даже для них. Судите сами.
Изменен формат кассовых чеков, добавлены дополнительные реквизиты. Утверждена новая форма 3-НДФЛ , она вступит в силу с 1 января 2021 года, и будет применяться к отчетности за 2020 год. Утверждена новая декларация по налогу на прибыль , ее также будем сдавать уже по итогам текущего года. Утвердят новые бланки для ПСН. Утверждены новые формы для работы с налоговыми должниками.
Это не считая мелочей, типа новой промостраницы на сайте ведомства для получения информации о налоговом уведомлении. И все буквально за неделю. Время покажет, к добру ли такая инициативность.
Но поддержание организма в активном состоянии необходимо каждому, особенно в осеннюю пору с ее дождями, сыростью, простудами, снижением иммунитета. Поэтому мы сегодня предлагаем испечь творожно-овсяное печенье. Это тот случай, когда блюдо полезное, вкусное и некалорийное. Итак, нам понадобится творог, яйцо, белок яйца, крупа овсяная, мука овсяная, специи (корица молотая). Размешать все ингредиенты, по желанию добавить сахарозаменитель, сформировать из смеси печенье, выложить на противень, выпекать в духовке 40 минут. Употреблять с горячим чаем с имбирем. Почувствовали прилив сил?
Теперь можно окунуться в финансовые новости.
Спасение утопающих...
- Безработных поддержат и в 2021 году. Выделено более 100 млрд рублей
- Обязаны ли работодатели проверять работников на наличие COVID?
- Люди жалуются на сниженную заплату из-за коронавируса, которую им так и не повысили
- Субсидии на профилактику коронавируса облагаются налогом на прибыль
- В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесли изменения. Грядет вторая серия карантина?
- Компания не ведет деятельность по основному коду ОКВЭД, но может получить по нему льготу из-за коронавируса
- Строительная отрасль просит господдержки
Спрашивали — отвечаем...
- Есть ли шанс избежать штрафа и мирового суда из-за просроченной СЗВ-М?
- В каком случае можно изменить объект налогообложения для новых плательщиков УСН
- Нужно ли подавать уточненки по РСВ и 2-НДФЛ, если работник внезапно сообщил о смене паспорта?
- Что делать, если запись о работе внесена в раздел трудовой книжки о награждениях
- Копия приказа с перечнем уполномоченных лиц вместо доверенности. Так можно?
Новости из ИФНС
Узнайте, как...
- считается доход семьи при назначении пособия за ребенка до 3 лет (отсчитывают назад 6 месяцев, а потом еще 12)
- уволить сотрудника, который ушел в длительный запой
Внимание!
- В правила возврата переплаты по пенсионным страховым взносам внесли изменения
- Опубликованы новые формы по регистрации компаний и ИП. Вступают в силу с 25 ноября
- Выплаты за физлиц по договорам ГПХ освободят от взносов
- Уточнят перечень необлагаемых НДФЛ доходов
- Утвердят новые ФСБУ для госсектора
- Порядок ведения кассовых операций поменяют. Обособки освободят от кассовых книг
- Для организаций госсектора утвердили новые формы первичных документов
Не может не радовать!
- Туристический кэшбек дадут даже за 2-дневные поездки любой стоимости
- Выплату для безработных с детьми предлагают увеличить и сделать бессрочной
- Затраты родителей на частные детские сады предлагают компенсировать
УУППССС...
- Прогнозируют рост «серых» зарплат на 30% по итогам этого года
- Счетная палата: в ФАС потратили на командировки в два раза больше, чем должны?
- Российскому IT-рынку прогнозируют падение
- Отказ в ликвидации компании из-за несданной СЗВ-СТАЖ
А что? Авдруг?
- Семьям с детьми хотят дать льготы по земельному налогу
- Предлагают ввести студенческий капитал выпускникам ВУЗов и ССУЗов
- Ставку льготного кредита для МСП могут снизить с 8,5% до 6,5-7%
Понемногу о разном...
- Утверждены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году
- Для целей кадрового учета НКО приравняют к малому бизнесу
- Налоговики не будут подавать в суд на физлиц, пока долг по налогам не превысит 10 тыс. рублей
- Расширен перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС
- Утверждена новая декларация по алкогольным акцизам
- Данные для расчёта НДПИ и НДД за август 2020 года
- Документы для госрегистрации юрлиц и ИП в ИФНС будет передавать нотариус
- При расчете пособий теперь надо учитывать районные коэффициенты, сравнивая зарплату с МРОТ
- Скоро поменяют перечень доходов, учитываемых для назначения пособия на детей до 7 лет
- Иностранцев будут ставить на налоговый учет по новым правилам
О как!
- Власти хотят поднять в 3,5 раза НДПИ. Бизнес в шоке
- За два года на финансирование СМИ потратят больше 300 млрд рублей из госбюджета
- Для покрытия дефицита бюджета сэкономят на вооружениях и зарплатах чиновников
Без комментариев
- Минимальное пособие по безработице — 12 130, максимальное — 24 260 руб. Проект внесен в Думу
- Утвержден прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Это будет МРОТ на следующий год
До чего дошел прогресс!
- Оформление ипотеки через интернет хотят продлить навсегда
- Теперь зарплату можно получать переводом по номеру телефона
- Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронном виде
- Ветераны боевых действий получат льготу по налогу на имущество в беззаявительном порядке
Не наступаем на чужие грабли!
- Уточненка с номером 999 вызовет пристальное внимание налоговиков. Делимся документом дсп
- Налоговики считают срок на ответ по ТКС по-своему. Дать им почитать свой же приказ?
- ПФР опроверг информацию о невыплате пенсии, если пенсионер ее с карты не снимает
- Нужно ли отвечать на поручение от чужой налоговой, или пусть присылают нормальное требование от своей?