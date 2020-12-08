Цифровой рубль, моральный кодекс для искусственного интеллекта. Новости недели вместе закуской из сельди с картофелем

Информационное «одеяло» на прошлой неделе буквально рвали на части. Пальму первенства по количеству инициированных новостей захватил Сбер, который уже не банк. Так, компания из структуры «Сбера» хочет заработать 7,5 млрд рублей, будучи единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках. Хороший аппетит, согласитесь. Также в приложении Сбербанка будет указан размер будущей пенсии.

Ну, и еще одно направление, в котором Сбер впереди планеты всей – разработка морально-нравственного кодекса работы искусственного интеллекта: пока другие только думают, в Сбере его уже создали. Впрочем, президент Путин, кажется, не совсем согласен с таким технологическим подходом. Во всяком случае, при демонстрации Грефом первого СберПортала, президент РФ напомнил, что Сбер – это, в первую очередь, банк.

Получила развитие и тема цифрового рубля, на внедрение которого банкам понадобится до 25 млрд рублей. И хотя банки не увидели преимуществ в осуществлении с его помощью расчетов, эксперты считают цифровой рубль идеальным методом для борьбы с коррупцией.

Но все эти безусловно важные новости как-то меркнут на фоне сегодняшнего праздника – Дня собутыльника! История умалчивает, как появился этот праздник. Но доподлинно известно, что он посвящен людям, которые оказываются рядом в сложные моменты в жизни. Кстати, с недавнего времени в России появилась услуга - «собутыльник по вызову». Достаточно позвонить по телефону и меньше, чем через час, порог дома переступит чуткий друг, готовый внимательно выслушать или развеселить анекдотом. Для более приятного общения предлагаю приготовить закуску из картофеля с сельдью.

Нам понадобится 1 большая свекла, 5 картофелин, 1 красная луковица, 2 филе сельди, 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотка сахара. Отварить свеклу и картофель в мундире. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, положить в миску, добавить 1 ст. л. воды, уксус и щепотку сахара и оставить мариноваться на 20–30 мин. Свеклу очистить и измельчить в блендере в пюре. Добавить майонез и перемешать. Картофель очистить и нарезать кружками, филе сельди нарезать ломтиками. На кружки картофеля выложить по 0,5 ст. л. свекольного пюре, ломтик сельди и украсить сверху маринованным луком. Ну, как говаривал незабвенный Шариков, желаю, чтобы все!

После такой закуски переход к экономическим новостям будет практически незаметным.

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