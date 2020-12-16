Как поднять благосостояние жителей целой страны одной фразой? Рецепт прошлой недели

Прошлая неделя войдет в историю уходящего года, как серьезная «оплеуха» для правительства, прилетевшая в самый неподходящий момент. Чиновники уже настроились на праздничный лад, подводят итоги, которые демонстрируют, как у нас, точнее, у них все хорошо. И вдруг с самого верха — «не рассказывайте мне сказки!». Дошло до того, что Путин призвал не допустить ситуации, когда гражданам не хватит денег на еду. Подключился и Мишустин, который обратился к производителям, торговым сетям и экспортерам продуктов с просьбой не наживаться на людях.

Пришлось в спешке командовать ценам «Стой! Раз-два!». Теперь в течение ближайших трех месяцев можно будет, не хватаясь за сердце, смотреть на ценники сахара и масла. Что будет после истечения этого срока, сказать сложно. Для контроля за ценами на продукты будет задействована система онлайн-касс. В общем, теперь не забалуешь. Но вот экономисты говорят, что рынок так не работает, и неприятная «ответочка» в виде дефицита продуктов и роста цен нам еще прилетит. Но сегодня думать об этом не хочется — нам бы только ночь простоять да день продержаться.

Чтобы продержаться, нам поможет спагетти с курицей (макароны входят в перечень социально-значимых продуктов, поэтому цены на них не испугают). Берем 1-2 куриных грудки, 400 гр. макарон, 200 мл сливок 10%, 1 луковицу,20 гр. сливочного масла, соль и прованские травы. Куриную грудку отвариваем в соленой воде практически до готовности, затем нарезаем кубиками среднего размера. Растапливаем сливочное масло на сковородке, добавляем нарезанный репчатый лук и обжариваем его несколько минут до полупрозрачности. Затем в сковороду выкладываем нарезанное куриное мясо и жарим вместе с луком еще пару минут. Вливаем сливки, все перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 3–4 минуты. Отваренную пасту перекладываем в сковороду с курицей и сливками. Перемешиваем, посыпаем прованскими травами и черным молотым перцем. Так же можно добавить мелко порезанную зелень укропа или петрушки.

Ну, а теперь к экономике, новости которой как-то лучше воспринимаются на сытый желудок.

Спасение утопающих...

— Скидку в 30% при оплате госпошлин на Госуслугах предлагают продлить. Путин поддержал

— ИП из пострадавших отраслей не освобождали от взносов в размере 1% с доходов выше 300 тыс. руб.

— За нарушения сроков оплаты по закупкам у малого бизнеса ввели штрафы

— Госдума поддержала законопроект о продлении отсрочки по долгам для пострадавшего бизнеса

Вокруг коронавируса

— В Кремле не хотят вводить жесткий карантин на новогодние праздники

— Названо число обанкротившихся малых предприятий в пандемию. Их примерно 4,5 миллиона

Спрашивали — отвечаем...

— Куда можно пожаловаться на свой банк, кроме ЦБ?

— Какой штраф грозит работодателю за уклонение от оформления трудовых отношений. Спойлер — более 500 тыс. рублей

— Водитель ушел в запой и требует денег, грозя трудовой инспекцией. Что с ним делать?

Новости из ИФНС

— Налоговики подчеркивают: пишите в заявлении на патент правильную информацию

— Заявление на патент можно подать до 31 декабря. ФНС официально разрешила

— На сайте ФНС можно рассчитать патент на 2021 год. Но все-таки лучше читать законы

— С мобильным приложением от ФНС открыть ИП можно всего за один день

— ФНС запускает пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов

Внимание!

— Неправильная личная карточка — повод для штрафа от Трудинспекции

— Подать заявление на выходное пособие за второй месяц при сокращении надо в течение 15 дней. Опоздал — остался без пособия

— Доходы по ЕНВД не указываются в уведомлении о переходе на УСН

— До конца года ИП должны уплатить фиксированные взносы — 40 874 или 28 744 руб.

— Появились новые коды для заявлений на получение патентов

— Утвержден новый ФСБУ для госсектора по отчетности

— Фирма на УСН и ЕНВД с 2021 года останется на УСН

Узнайте, как...

— облегчить базу в 1С 8.3, если в нее еще и сканы первички и прочего прикреплять?

— получить соцвычет, если врач выписал одно лекарство, а в аптеке продали немного другое

— поменять режим налогообложения на онлайн-кассе

УУППССС...

— Несмотря на «черную пятницу», в большинстве городов-миллионников упали продажи

— Штрафы за незаконное предпринимательство хотят увеличить в 20 раз

— Базу данных москвичей, переболевших COVID-19, слили благодаря сотрудникам мэрии

— Заморозку накопительной пенсии снова продлили

— Доходность пенсионных накоплений в этом году будет низкой

— Работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Готовы поправки в ТК по охране труда

Не может не радовать

— Хорошая новость для ИП: список торговых объектов, по которым можно получать патенты, будет открытым

— Внесут поправки в ТК против манипуляций со срочными трудовыми договорами

— Россиянам вернули кэшбек с туров на 1,2 млрд рублей

— Во время декрета женщины смогут переобучиться за счет государства

— В Роструде заметили снижение долгов по зарплатам в этом году

А что? А вдруг?

— Дмитрий Медведев предложил переоформлять банковские карты пенсионеров дистанционно

— Многодетным вместо земли предлагают выдавать деньги

— Генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

Понемногу о разном...

— Наложенные платежи предлагают признать безналом. И оплачивать их с карты

— За оформлением пенсии — в банк. Новые поправки от правительства

— Дума приняла проект о взносах в ФСС по травматизму на 2021 год

— Транспортные карты исключили из запрета на пополнение наличными

— Ожидаемый период для накопительной пенсии снова вырос. Принят закон

— Минтруд пояснил, как платить надбавку за стаж работы с гостайной

О как!

— Онлайн-ретейлер Wildberries хочет обзавестись своим банком

— Банки получат доступ к анонимным данным кредитных историй

— Поступления в бюджет от НДФЛ в этом году превысят прошлогодний показатель на 6 %

— Банк друга Путина за счет 2,5% комиссий за оплату услуг ЖКХ собирает не менее 2 млрд в год

— С 1 декабря продавцам нельзя даже хранить немаркированные сигареты

— Каждый день в России становится на 5 тыс. самозанятых больше. Сейчас их уже 1,5 миллиона

До чего дошел прогресс!

— Люди смогут использовать бесплатную электронную подпись на смартфоне

— Пополнять пенсионные счета теперь можно через Систему быстрых платежей

— «Одноклассники», «Госуслуги» и платежная система «Мир» — будут рекомендованы для установки на мобильные устройства

— Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в реальном времени

Не наступаем на чужие грабли!

— В ПФР не видят разницу между трудовым договором и гражданско-правовым? А еще напоминают об электронных трудовых книжках

— Требование по НДС «за пригоршню рублей». Или о том, как получить проблему на ровном месте

— Закрыли ИП? Не стоит выкидывать документы, вас еще могут проверить налоговики

— Банк хочет обоснование расчетов наличными. Что ответить, чтобы отстал?