Штрафы за просрочку уплаты НДФЛ, новый чек-лист для проверок работодателей, налоги в уведомлении по ЕНП

Государство продолжает активно проявлять заботу о малом бизнесе. Разработан законопроект об упрощении отчетность в Росстат. Со следующего года АУСН могут внедрить по всей России. Для УСН могут снять ограничение по численности работников. Неужели внезапно грузовик с пряниками перевернулся рядом с малым бизнесом?
Однако замечательные по сути своей инициативы у людей опытных вызывают определенную настороженность. А уж когда Силуанов сообщил, что от малого бизнеса никаких взносов правительство не ждет (речь идет о добровольных взносах бизнеса в бюджет), даже оптимисты вспомнили незабвенного Михаила Жванецкого с его известным:
– Да что ж вы там такое готовите, ироды?! – закричало население и на всякий случай переоделось во всё чистое.
А если без шуток, то, как говорит наш бухгалтер, используем все законные возможности, предоставляемые государством, но надеемся только на себя, свой опыт, знания и умения.
Кстати, об умениях. Думаем, что умение приготовить курицу, запеченную с грибами и картофелем, будет не лишним. Берем 400 гр. курицы, 300 гр. шампиньонов, 400 гр. картофеля, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
Картофель чистим, нарезаем кружками толщиной около 3–5 мм. Курицу нарезаем на кусочки. Грибы нарезаем пластинками и все перемешиваем. Добавляем сметану, затем горчицу и измельченный чеснок. Солим, перчим, снова все перемешиваем.
Выкладываем в жаропрочную форму. Запекаем в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Сначала прикрываем форму фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления ее снимаем, чтобы блюдо подрумянилось.
А теперь, когда с умениями разобрались, переходим к знаниям, которые точно понадобятся.
Важно
Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено.
Какой срок уплаты указывать в заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов.
Норма о штрафах за просрочку с уплатой НДФЛ в 2023 году тоже работает.
ФНС открыла портал для пользователей электронных доверенностей.
Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля.
Из первых рук
При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по материалам, которых уже нет на счете 10.
Для начисления налога на имущество ФНС берет данные из ЕГРН.
Призы от НКО за счет президентских грантов не облагаются НДФЛ.
ИП на ЕСХН, потерявший освобождение от НДС, может взять на вычет НДС по купленным ранее товарам.
Налоговики объяснили, зачем нужно уведомление по имущественным налогам юрлиц.
Обращаем внимание
Предпраздничный день в табеле учета рабочего времени маркируется кодом «Я».
В личном кабинете ИП нет возможности заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов.
Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет.
Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки.
При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке.
Страховые взносы в малом бизнесе с МРОТ и свыше МРОТ идут на один КБК.
Узнайте, как...
...формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары;
организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС;
считать активы компании для налога на прибыль 0% при продаже акций.
Для информации
Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область.
Переводы и платежи физлиц цифровым рублем начнутся 1 апреля.
Сообщать об имуществе, на которое налоговики не начислили налог, надо будет по новой форме.
Лайфхаки: берем на вооружение
В одном заявлении на детское пособие можно указать всех детей.
На основной работе и по внутреннему совместительству можно работать по одной должности.
Путевки на курорт для сотрудников включают в расходы для налога на прибыль.
Бухгалтеру не надо отслеживать доходы сотрудников с другой работы для ставки НДФЛ 15%.
Бухгалтеры обсуждают, как обезопаситься от незапланированных поступлений на счет от физлиц.
Если семье отказали в едином пособии, заявление подать повторно можно.
Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут.
В новых регионах
Бизнес из новых регионов может до 30 июня сдать уведомление о переходе на УСН.
Подписаны законы об интеграции новых регионов в федеральное правовое поле.
Бизнес из новых регионов не освобожден от штрафов за несдачу деклараций.
Новым регионам разрешат сдавать упрощенную отчетность в бумажном виде.
Для расчета больничных работодатели из новых регионов будут перечитывать в рубли доходы сотрудников в гривнах.
С 1 марта 2023 года в новых регионах будут платить больничные по особым правилам.
В планах
Что нового ждет МСП – депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству рассказал про план работ.
Незаконное возмещение НДС отделят от обычного мошенничества.
Центробанк собирается блокировать переводы на счета мошенников.
Хотят давать один выходной в год для диспансеризации всем работникам.
Немного статистики
Для ИТ-компаний
Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний.
Минцифры дополнительно поддержит отдельные сегменты IT-отрасли.
Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр.
Реорганизованная IT-компания не имеет права на налоговые льготы.
А тем временем
Альфа-банк, Тинькофф банк и ФНБ могут попасть под санкции ЕС.
Инвесторам пришли первые отказы от органов Евросоюза в разблокировке.
О как!
Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие контроля над устранением нарушений.
Регионам спустили распоряжение вернуть переплату по налогам.
УПС
ЦБ придумал, как бороться с ипотекой по сверхнизким ставкам. Ограничения могут заработать с июля.
Сайт платежной системы Qiwi будет предоставлять данные клиентов по запросу властей.
Мобильных операторов будут штрафовать, если они не установят детекторы подменных номеров.
Из ПФР украли свыше 2 млрд руб. ФСБ задержала участников ОПГ.