Штрафы за просрочку уплаты НДФЛ, новый чек-лист для проверок работодателей, налоги в уведомлении по ЕНП

Государство продолжает активно проявлять заботу о малом бизнесе. Разработан законопроект об упрощении отчетность в Росстат. Со следующего года АУСН могут внедрить по всей России. Для УСН могут снять ограничение по численности работников. Неужели внезапно грузовик с пряниками перевернулся рядом с малым бизнесом?

Однако замечательные по сути своей инициативы у людей опытных вызывают определенную настороженность. А уж когда Силуанов сообщил, что от малого бизнеса никаких взносов правительство не ждет (речь идет о добровольных взносах бизнеса в бюджет), даже оптимисты вспомнили незабвенного Михаила Жванецкого с его известным:

– Да что ж вы там такое готовите, ироды?! – закричало население и на всякий случай переоделось во всё чистое.

А если без шуток, то, как говорит наш бухгалтер, используем все законные возможности, предоставляемые государством, но надеемся только на себя, свой опыт, знания и умения.

Кстати, об умениях. Думаем, что умение приготовить курицу, запеченную с грибами и картофелем, будет не лишним. Берем 400 гр. курицы, 300 гр. шампиньонов, 400 гр. картофеля, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Картофель чистим, нарезаем кружками толщиной около 3–5 мм. Курицу нарезаем на кусочки. Грибы нарезаем пластинками и все перемешиваем. Добавляем сметану, затем горчицу и измельченный чеснок. Солим, перчим, снова все перемешиваем. Выкладываем в жаропрочную форму. Запекаем в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Сначала прикрываем форму фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления ее снимаем, чтобы блюдо подрумянилось.

А теперь, когда с умениями разобрались, переходим к знаниям, которые точно понадобятся.

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