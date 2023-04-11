Новая форма декларации по НДС, нюансы заполнения 6-НДФЛ, проблемы с оплатой больничных

Помните фильм «Чего хочет женщина», где главный герой получил возможность слышать мысли прекрасного пола, что серьезно помогает ему в бизнесе? У бухгалтеров успех в работе во многом зависит от результатов взаимодействия с налоговой инспекцией. Мысли налоговиков мы читать не умеем, но о некоторых важных «хотелках», озвученных фискальным органом на неделе, расскажем.
Итак, чего хочет ФНС? Налоговики хотят видеть в уточненном уведомлении сумму больше, чем в первичном. Еще они будут сравнивать сумму взносов из уведомления с РСВ за прошлый квартал и прошлый год. А в уведомлении по ЕНП налоговики сверят КБК, период и дату сдачи.
Как оказалось, ФНС не только требует. Так, налоговая начала помогать рассчитываться с долгами. А мы поможем ничего не упустить и ответим на возникающие вопросы.
Кстати, о вопросах. Вы уже знаете, какой кулич будете печь на Пасху? Простой рецепт вкусного пасхального кулича – после новостей.
Ну, что, поехали?
Важно
При заполнении ЕФС-1 в 1С надо обозначить, что отчет сдается за себя.
Раздел 1 формы 6-НДФЛ заполняют по периодам с 23 по 22 число.
РСВ не будут сравнивать с персонифицированными сведениями за последний месяц квартала.
Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года надо сдавать по новой форме.
Перевыпустить электронную подпись можно удаленно в личном кабинете ИП или юрлица.
Из первых рук
Зарплату считают с учетом стандартного вычета, потом пересчитывают.
Натуральный доход по авансовому отчету от декабря входит в базу по НДФЛ за 2022 год.
Какой ОКТМО надо указывать в декларации по налогу на имущество.
При угрозе банкротства стало проще оформить рассрочку по налогам.
Минтруд: чтобы запросить электронные кадровые документы, работнику достаточно неквалифицированной ЭЦП.
Изменили формы отчетов НКО в Минюст. Они заработают с 1 сентября.
Обращаем внимание
Для трудоустройства подростков не понадобится разрешение органов опеки.
Пошли проблемы с оплатой больничных из-за отмены справки 182н.
Госдума согласилась сажать в тюрьму за фальшивые налоговые декларации. Проблемы липовых уточненок больше не будет?
Уведомления о налогах будут приходить физлицам на Госуслуги. Дума приняла закон.
Для информации
В 1С:ЗГУ добавили новый способ оплаты командировки и доработали раздел 2 Формы ЕФС-1.
Вместе с декларацией 3-НДФЛ физлица из новых регионов должны сдать заявление о резидентстве.
Бизнес выплатит дополнительные взносы в бюджет ближе к осени.
Банки без антифрода обяжут возвращать украденные у клиентов деньги.
Бизнес из новых регионов может сдавать декларацию по НДС как электронно, так и на бумаге.
Новые статьи в УК за фальшивые декларации должны карать «чернокнижников». На самом деле, под раздачу попадут обычные предприниматели, считает эксперт.
Узнайте...
... как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую?
... когда ИП не должен сдавать уведомление на аванс по УСН за 1 квартал;
... можно ли уволить совместителя и сослаться на то, что компания принимает другого сотрудника, для которого эта работа является основной;
... что грозит работодателю, если сотрудники все время перерыбатывают норму, но фактический график работы никто не ведет;
Лайфхаки: берем на вооружение
Причину увольнения в форме ЕФС-1 указывают в виде кода и текста.
На выездной инспекторы запрашивают документы на дату за рамками проверки. Это законно?
Уплаченные в марте взносы за март идут в расходы по УСН в апреле.
ИП-репетитор должен выдавать чеки ККТ. Но скоро это отменят.
Из ИФНС пошли уведомления о несдаче декларации по налогу на имущество, которую не надо сдавать.
Бухгалтеры не нашли кнопку для автоматического заполнения ЕФС-1 в 1С.
В заявлении на зачет ЕНП надо указывать 8 знаков ОКТМО, а не 11.
В планах
Промышленные компании смогут получить ипотеку на строительство заводов.
Компании будут бесплатно получать электронные копии своих учредительных документов.
Медкнижки для работы с упакованными продуктами могут отменить.
Отчет о проведении СОУТ разрешат оформлять в электронном виде.
Ювелиров с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС.
Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам.
А тем временем
Владельцы Visa и Mastercard могут купить билеты Turkish Airlines.
Немного статистики
Люди считают, что лучшая инвестиция – это покупка недвижимости.
На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу.
16% работодателей нанимают трудовых мигрантов: исследование.
О как!
ФНС сообщает о несдаче деклараций, которые компании вообще не должны сдавать.
Роструд: профвизит трудовой инспекции не грозит компании штрафами.
Пенсионный фонд получил рекордный профицит в 1,1 трлн рублей. Это благодаря госбюджету.
Бывшие военные из новых регионов с 1 июля будут получать пенсии по российским нормам.
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УПС
Мошенники меняют лимиты по переводам, чтобы выводить больше денег.
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Мошенники научились похищать деньги с карты: им достаточно только QR-кода.
А теперь к приятному. Мы уверены, что у каждой хозяйки есть свой, фирменный рецепт куличей. Предлагаем попробовать наш – он простой, специально для занятых женщин, но очень вкусный.
Понадобится: 620 гр. муки, 170 гр. молока, 3 яйца, 150 гр. сливочного масла, 220 гр. сахара, 35 гр. свежих дрожжей, 2 гр. ванилина, 150 гр. изюма, 2 щепотки мускатного ореха.
В теплое молоко накрошить дрожжи, добавить 1 ст.л. сахара, размешать и оставить в теплом месте до появления пузырьков (около 15 минут). В это время яйца взбить с остальным сахаром в пышную пену. Масло растопить, слегка остудить, смешать с яйцами и опарой, добавить ваниль и тертый мускатный орех. Изюм предварительно перебрать, вымыть, залить ромом или коньяком на пару часов, после чего всыпать в тесто.
Смешать с мукой (тесто будет еще жидковатым, но ничего не надо добавлять) разложить по формам (наполнить на 1/3) для выпечки, поставить в теплое место на 4-5 часов. Выпекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут (в зависимости от размера куличей).
После того, как немного остынут, покрыть куличи глазурью (белок+ сахарная пудра), посыпать пасхальной крошкой. Радуйте себя и своих близких!