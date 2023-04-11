Обзор налоговых новостей

Новая форма декларации по НДС, нюансы заполнения 6-НДФЛ, проблемы с оплатой больничных

Госдума грозит тюрьмой за фальшивые налоговые декларации, у ФНС новые «хотелки», а налоговикам будут ставить оценки за ЕНС – все важное и полезное в нашем дайджесте.

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Новая форма декларации по НДС, нюансы заполнения 6-НДФЛ, проблемы с оплатой больничных
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Помните фильм «Чего хочет женщина», где главный герой получил возможность слышать мысли прекрасного пола, что серьезно помогает ему в бизнесе? У бухгалтеров успех в работе во многом зависит от результатов взаимодействия с налоговой инспекцией. Мысли налоговиков мы читать не умеем, но о некоторых важных «хотелках», озвученных фискальным органом на неделе, расскажем.

Итак, чего хочет ФНС? Налоговики хотят видеть в уточненном уведомлении сумму больше, чем в первичном. Еще они будут сравнивать сумму взносов из уведомления с РСВ за прошлый квартал и прошлый год. А в уведомлении по ЕНП налоговики сверят КБК, период и дату сдачи.

Как оказалось, ФНС не только требует. Так, налоговая начала помогать рассчитываться с долгами. А мы поможем ничего не упустить и ответим на возникающие вопросы.

Кстати, о вопросах. Вы уже знаете, какой кулич будете печь на Пасху? Простой рецепт вкусного пасхального кулича – после новостей.

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УПС

А теперь к приятному. Мы уверены, что у каждой хозяйки есть свой, фирменный рецепт куличей. Предлагаем попробовать наш – он простой, специально для занятых женщин, но очень вкусный.

Понадобится: 620 гр. муки, 170 гр. молока, 3 яйца, 150 гр. сливочного масла, 220 гр. сахара, 35 гр. свежих дрожжей, 2 гр. ванилина, 150 гр. изюма, 2 щепотки мускатного ореха.

В теплое молоко накрошить дрожжи, добавить 1 ст.л. сахара, размешать и оставить в теплом месте до появления пузырьков (около 15 минут). В это время яйца взбить с остальным сахаром в пышную пену. Масло растопить, слегка остудить, смешать с яйцами и опарой, добавить ваниль и тертый мускатный орех. Изюм предварительно перебрать, вымыть, залить ромом или коньяком на пару часов, после чего всыпать в тесто.

Смешать с мукой (тесто будет еще жидковатым, но ничего не надо добавлять) разложить по формам (наполнить на 1/3) для выпечки, поставить в теплое место на 4-5 часов. Выпекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут (в зависимости от размера куличей).

После того, как немного остынут, покрыть куличи глазурью (белок+ сахарная пудра), посыпать пасхальной крошкой. Радуйте себя и своих близких!

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

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