Новая форма декларации по НДС, нюансы заполнения 6-НДФЛ, проблемы с оплатой больничных

Помните фильм «Чего хочет женщина», где главный герой получил возможность слышать мысли прекрасного пола, что серьезно помогает ему в бизнесе? У бухгалтеров успех в работе во многом зависит от результатов взаимодействия с налоговой инспекцией. Мысли налоговиков мы читать не умеем, но о некоторых важных «хотелках», озвученных фискальным органом на неделе, расскажем.

Итак, чего хочет ФНС? Налоговики хотят видеть в уточненном уведомлении сумму больше, чем в первичном. Еще они будут сравнивать сумму взносов из уведомления с РСВ за прошлый квартал и прошлый год. А в уведомлении по ЕНП налоговики сверят КБК, период и дату сдачи.

Как оказалось, ФНС не только требует. Так, налоговая начала помогать рассчитываться с долгами. А мы поможем ничего не упустить и ответим на возникающие вопросы.

Кстати, о вопросах. Вы уже знаете, какой кулич будете печь на Пасху? Простой рецепт вкусного пасхального кулича – после новостей.

Ну, что, поехали?

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте...

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

А теперь к приятному. Мы уверены, что у каждой хозяйки есть свой, фирменный рецепт куличей. Предлагаем попробовать наш – он простой, специально для занятых женщин, но очень вкусный.

Понадобится: 620 гр. муки, 170 гр. молока, 3 яйца, 150 гр. сливочного масла, 220 гр. сахара, 35 гр. свежих дрожжей, 2 гр. ванилина, 150 гр. изюма, 2 щепотки мускатного ореха. В теплое молоко накрошить дрожжи, добавить 1 ст.л. сахара, размешать и оставить в теплом месте до появления пузырьков (около 15 минут). В это время яйца взбить с остальным сахаром в пышную пену. Масло растопить, слегка остудить, смешать с яйцами и опарой, добавить ваниль и тертый мускатный орех. Изюм предварительно перебрать, вымыть, залить ромом или коньяком на пару часов, после чего всыпать в тесто. Смешать с мукой (тесто будет еще жидковатым, но ничего не надо добавлять) разложить по формам (наполнить на 1/3) для выпечки, поставить в теплое место на 4-5 часов. Выпекать в разогретой до 200 С духовке около 30 минут (в зависимости от размера куличей).

После того, как немного остынут, покрыть куличи глазурью (белок+ сахарная пудра), посыпать пасхальной крошкой. Радуйте себя и своих близких!