ТОП-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП, новый формат счет-фактуры и УПД, новые коды декларации по НДС, расширение прав ФНС по проверкам

О том, что произошло на неделе, как это отразится на бухгалтерской жизни, а также к чему нужно быть готовым бухгалтеру в ближайшее время — в нашем дайджесте.

Давайте поговорим сегодня о желаниях. Вот вы с утра о чем мечтаете?

Мое сегодняшнее желание оформилось, благодаря девушке в метро, из наушников которой лилось «Я так хочу, чтобы лето не кончалось».

А вот ФНС на неделе агитировала переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках—02 слишком много ошибок. (Кстати, об ошибках: если обратиться к нашим специалистам, недочетов в ведении бухучета и вопросов по работе с программами 1С, будет гораздо меньше).

А еще налоговая настаивает, чтобы родители платили налоги за детей.

Ряд министерств хочет, чтобы чиновников на службу отбирал искусственный интеллект.

Родители школьников мечтают о дополнительном выходном 1 сентября. Оплачивать их мечты придется бизнесу, и вряд ли руководители компаний мечтают об этом. Но кто ж будет интересоваться их желаниями?

А население мечтает о пенсии в размере 69 тысяч рублей.

А теперь вернемся к реалиям.

О том, что произошло на неделе, как это отразится на бухгалтерской жизни, а также о том, к чему нужно быть готовым бухгалтеру в ближайшее время — в нашем дайджесте. И новый рецепт осеннего пирога — после знакомства с новостями.

Ну, что поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Новости для ИП

Узнайте, …

Лайфхаки: берем на вооружение

Для информации

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь, когда закончили с важным, вернемся к вкусному. Сегодня у нас лимонно-миндальный творожник.

Берем 100 г муки, 250 г сухого рассыпчатого творога, 2 лимона, 180 г сливочного масла, 3 куриных яйца, 140 г сахара, 50 г измельченного миндаля, 1 ч. л. сахарной пудры и 1 ч. л. разрыхлителя. Духовку предварительно разогреть до 190°С. Желтки яиц отделить от белков. В блендере взбить 175 гр. предварительно размягченного сливочного масла и сахар, затем по одному добавить яичные желтки, всыпать измельченный миндаль и взбить все в однородную массу. Цедру лимонов натереть на мелкой терке, выжать из них сок. Добавить в сливочно-миндальную массу цедру лимонов, влить сок, всыпать разрыхлитель и взбить все еще немного. В сливочно-миндальную массу добавить муку, размешать, затем творог и вымешать тесто. Яичные белки взбить блендером в пену, в два приема ввести в тесто и все перемешать. Жаропрочную керамическую форму смазать оставшимся сливочным маслом, выложить творожное тесто и разровнять его. Выпекать пирог в разогретой духовке 40–45 минут, затем остудить и посыпать сахарной пудрой.

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