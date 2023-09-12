Утверждены контрольные соотношения по налогу на прибыль, отменяют старые книги учета для УСН и ПСН, новости ЕНС и ЕНП

Неделя подарила несколько интересных примеров «креативного» подхода к своей работе. Дело не в самом факте нарушения закона — здесь как раз удивить сложно. Дело в пострадавшей стороне.
На этот раз пострадала ФСБ!
Предприимчивые сотрудники организации закупали для кораблей китайские планшеты, которые декларировались как отечественные разработки. В результате было похищено 153 млн рублей. Причем, большая часть бухгалтерской отчетности, которая подтверждает хищение, была «утеряна или уничтожена».
Предлагаем взять на заметку, что специалисты нашей компании помогут вести бухучет и работать с программами 1С таким образом, чтобы бухгалтерскую отчетность не приходилось терять или уничтожать.
Вероятно, нестандартные подходы были использованы и налоговыми службами Дагестана: после общения с ними у АЗС резко выросли выручка и налоги.
Креативом, похоже, заразились и чиновники Евросоюза: теперь въезд в ЕС нашим согражданам со смартфонами и на зарегистрированных в РФ авто запрещен.
Подробнее о важных для бухгалтера новостях недели — в нашем дайджесте. И если уж мы начали с креативности, то сегодня у нас необычный рецепт приготовления брюссельской капусты — узнаете после прочтения дайджеста.
Ну, что, поехали!
Важно
Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль
Сотрудники должны проходить предварительный медосмотр при каждом поступлении на работу
По фиксированным взносам на УСН с объектом «доходы минус расходы» ничего не изменилось
Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2»
Про ЕНС и ЕНП
Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три поправки
ФНС утверждает, что резерв автоматически уходит при минусе на сальдо ЕНС
Резерв на ЕНС снимают рано утром 28 числа. Для его восстановления нужно новое заявление
Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП
Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы
Из первых рук
По высокотехнологичному оборудованию можно завышать расходы в 1,5 раза
Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ
Данные для лимита дохода малого бизнеса берут из декларации по налогу на прибыль
Если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу начнут начислять пени
Обращаем внимание
СФР обяжут передавать работодателям сведения о зарплате для начисления больничных
На поступления и списания по расчетному счету из-за перебоев с эквайрингом не нужны чеки ККТ
До 25 октября организации должны сдать уведомления на имущественные налоги с кодом 34/03
На Госуслугах можно разрешить обработку биометрии или отозвать согласие
Опасные условия в трудовых договорах. На что среагируют трудинспекторы
Для информации
ФНС обновила «Реестр субсидиарных ответчиков» и сервис по проверке арбитражного управляющего
Прогноз аналитиков Центробанка: ключевая ставка по итогам 2023 года будет 9,3%
Для правильного расчета имущественных налогов ФНС будет получать нужную информацию в госорганах
Оптовикам пора сдавать в Росстат квартальный отчет о конъюнктуре
Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги
Узнайте,…
… чем EBITDA отличается от других показателей и кому она может быть полезна
… что бухгалтеру учесть при подготовке отчетности за сентябрь и 9 месяцев 2023 года
Лайфхаки: берем на вооружение
При увольнении сотрудника расходы по ДМС можно продолжать учитывать, а страховые взносы надо пересчитать
Штраф за нарушение условий договора учитывают в доходах для налога на прибыль
Передача прав на ПО для банковских услуг не идет в состав льготных доходов IT-компании
Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь
В планах
А тем временем
Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банки просят отложить переход на отечественный софт. Для них еще не написали нужных программ
Немного статистики
Каждая вторая женщина до 25 лет хотела бы открыть свой бизнес
О как!
Роструд оштрафовал стройкомпанию за задержку зарплаты в 16,8 млн руб. на 50 тыс руб.
Глава Минцифры настаивает на том, чтобы маркетплейсы платили 0,5% от квартального оборота в пользу «Почты России»
Отелям запретят поднимать цену во время международных форумов
УПС
Россиянам запрещается въезд в ЕС со смартфонами и на зарегистрированных в РФ авто
За распространение рекламы через почтовые ящики будут штрафовать
Бизнес-омбудсмен: в лимиты по УСН сейчас может уложиться только микробизнес
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Кредитные долги населения перед банками впервые превысили 32 трлн рублей
И о хорошем
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Верховный суд: владельцы компаний-банкротов не должны платить всю сумму начисленных недоимок
С полезным закончили, теперь можно и о приятном. Сегодня у нас рецепт брюссельской капусты с белым соусом и сыром.
Нам понадобится:
свежая брюссельская капуста — 500 гр.,
мука пшеничная — 40-50 гр.,
масло сливочное — 50 гр.,
молоко — 400 мл.,
большая щепотка тертого или молотого мускатного ореха,
твердый сыр — 50 гр.,
масло оливковое,
соль,
свежемолотый черный перец.
Влейте в большую кастрюлю 2—2,5 л воды, добавьте 1 ст. л. соли. На сильном огне доведите до кипения. Положите капусту в кастрюлю. Дайте повторно закипеть, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой. Пока она готовится, займитесь соусом.
Поставьте на средний огонь сотейник, сразу же посыпьте его дно мукой. Сверху положите нарезанное на небольшие кусочки сливочное. Подождите, пока масло растает примерно наполовину, и начинайте перемешивать муку и масло деревянной ложкой. Когда мука и масло станут единой массой, влейте половину молока и продолжайте перемешивать. Добавьте мускатный орех и 1—2 щепотки соли.
Когда смесь станет однородной, влейте оставшееся молоко, перемешайте еще раз, дайте закипеть и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте ровно на минуту, а сами тем временем натрите сыр. Высыпьте сыр в соус, размешайте — до полного растворения.
Откиньте сварившуюся капусту на дуршлаг, встряхните, чтобы стекла лишняя вода. Поставьте сотейник с соусом на минимальный огонь, добавьте капусту. Перемешивайте в течение минуты, чтобы капуста покрылась соусом.
Снимите с огня, разложите по тарелкам, приправьте перцем, слегка полейте оливковым маслом. Подавайте со свежим белым хлебом.
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