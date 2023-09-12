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Обзоры для бухгалтера

Утверждены контрольные соотношения по налогу на прибыль, отменяют старые книги учета для УСН и ПСН, новости ЕНС и ЕНП

Дайджест для бухгалтера: требования контролирующих органов, комментарии специалистов, опыт коллег по решению сложных вопросов.
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Утверждены контрольные соотношения по налогу на прибыль, отменяют старые книги учета для УСН и ПСН, новости ЕНС и ЕНП
Иллюстрация: jcomp/Freepik

Неделя подарила несколько интересных примеров «креативного» подхода к своей работе. Дело не в самом факте нарушения закона — здесь как раз удивить сложно. Дело в пострадавшей стороне.

На этот раз пострадала ФСБ!

Предприимчивые сотрудники организации закупали для кораблей китайские планшеты, которые декларировались как отечественные разработки. В результате было похищено 153 млн рублей. Причем, большая часть бухгалтерской отчетности, которая подтверждает хищение, была «утеряна или уничтожена».

Предлагаем взять на заметку, что специалисты нашей компании помогут вести бухучет и работать с программами 1С таким образом, чтобы бухгалтерскую отчетность не приходилось терять или уничтожать.   

Вероятно, нестандартные подходы были использованы и налоговыми службами Дагестана: после общения с ними у АЗС резко выросли выручка и налоги.

Креативом, похоже, заразились и чиновники Евросоюза: теперь въезд в ЕС нашим согражданам со смартфонами и на зарегистрированных в РФ авто запрещен.

Подробнее о важных для бухгалтера новостях недели — в нашем дайджесте. И если уж мы начали с креативности, то сегодня у нас необычный рецепт приготовления брюссельской капусты — узнаете после прочтения дайджеста.

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕНС и ЕНП

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте,…

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

 О как!

УПС

И о хорошем

С полезным закончили, теперь можно и о приятном. Сегодня у нас рецепт брюссельской капусты с белым соусом и сыром.

Нам понадобится:

  • свежая брюссельская капуста — 500 гр.,

  • мука пшеничная — 40-50 гр.,

  • масло сливочное — 50 гр.,

  • молоко — 400 мл.,

  • большая щепотка тертого или молотого мускатного ореха,

  • твердый сыр — 50 гр.,

  • масло оливковое,

  • соль,

  • свежемолотый черный перец.

Влейте в большую кастрюлю 2—2,5 л воды, добавьте 1 ст. л. соли. На сильном огне доведите до кипения. Положите капусту в кастрюлю. Дайте повторно закипеть, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой. Пока она готовится, займитесь соусом.

Поставьте на средний огонь сотейник, сразу же посыпьте его дно мукой. Сверху положите нарезанное на небольшие кусочки сливочное. Подождите, пока масло растает примерно наполовину, и начинайте перемешивать муку и масло деревянной ложкой. Когда мука и масло станут единой массой, влейте половину молока и продолжайте перемешивать. Добавьте мускатный орех и 1—2 щепотки соли.

Когда смесь станет однородной, влейте оставшееся молоко, перемешайте еще раз, дайте закипеть и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте ровно на минуту, а сами тем временем натрите сыр. Высыпьте сыр в соус, размешайте — до полного растворения.

Откиньте сварившуюся капусту на дуршлаг, встряхните, чтобы стекла лишняя вода. Поставьте сотейник с соусом на минимальный огонь, добавьте капусту. Перемешивайте в течение минуты, чтобы капуста покрылась соусом.

Снимите с огня, разложите по тарелкам, приправьте перцем, слегка полейте оливковым маслом. Подавайте со свежим белым хлебом.

Понравилось?

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Комментарии

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