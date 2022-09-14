Лимит дохода по УСН и ПСН, новый бланк отчета о затратах, новая форма заявления на закрытие ИП, предел заработка для самозанятых

Проблема безработицы по-прежнему волнует россиян. Хотя, согласно официальным данным, ее уровень остается рекордно низким — меньше 1% от числа занятых. Однако количество россиян под риском увольнения выросло в два раза с начала 2022 года.

Статистика может ухудшиться, по мнению экспертов, если иностранные компании продолжат уходить с российского рынка. Ситуацию усугубляет то, что у половины жителей страны нет финансовой подушки. На этом фоне вызывает вопросы заявление Росстата, что число бедных уменьшается, несмотря на падение реальных доходов.

Впрочем, изменяются не только критерии бедности, но и рынок труда: сегодня на нем востребованы люди с профессиональными знаниями, Soft skills больше не нужны.

Soft skills или, как его еще называют, умение трепать языком, точно будет лишним и во время приготовления нового блюда — творожного пирога с грушами. Нам понадобится: творог — 250 гр., сливочное масло — 100 гр., 1 яйцо, сахар — 5 ст. л., сода — 0,5 ч. л., мука — 1,25 стакана, 3-4 груши, ванильный сахар — 0,5 ч.л., корица — по вкусу. Сливочное масло растереть с сахаром. Отделить желток от белка, взбить белок. Желток добавить к творогу и тщательно перемешать, добавить взбитый белок и все перемешать. Соединить масло с сахаром и творог, добавить соду, перемешать. Просеять муку, добавить ванильный сахар, корицу и еще раз вымешать все тесто до однородного состояния. Выложить тесто в смазанную маслом форму. Поверх выложить кусочки груш. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут. Готовый пирог слегка остудить, посыпать сахарной пудрой и быстренько пробовать обязательно с чаем и хорошим настроением!

А теперь к информации, знание которой существенно снизит риск стать безработным.

Важно

Обращаем внимание

Из первых рук

Для информации

Лайфхаки — берем на вооружение

О визах

На всякого мудреца...

В планах

А тем временем...

УПС...

О как!

И о хорошем