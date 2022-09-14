Лимит дохода по УСН и ПСН, новый бланк отчета о затратах, новая форма заявления на закрытие ИП, предел заработка для самозанятых

Проблема безработицы по-прежнему волнует россиян. Хотя, согласно официальным данным, ее уровень остается рекордно низким — меньше 1% от числа занятых. Однако количество россиян под риском увольнения выросло в два раза с начала 2022 года.
Статистика может ухудшиться, по мнению экспертов, если иностранные компании продолжат уходить с российского рынка. Ситуацию усугубляет то, что у половины жителей страны нет финансовой подушки. На этом фоне вызывает вопросы заявление Росстата, что число бедных уменьшается, несмотря на падение реальных доходов.
Впрочем, изменяются не только критерии бедности, но и рынок труда: сегодня на нем востребованы люди с профессиональными знаниями, Soft skills больше не нужны.
Soft skills или, как его еще называют, умение трепать языком, точно будет лишним и во время приготовления нового блюда — творожного пирога с грушами. Нам понадобится: творог — 250 гр., сливочное масло — 100 гр., 1 яйцо, сахар — 5 ст. л., сода — 0,5 ч. л., мука — 1,25 стакана, 3-4 груши, ванильный сахар — 0,5 ч.л., корица — по вкусу.
Сливочное масло растереть с сахаром. Отделить желток от белка, взбить белок. Желток добавить к творогу и тщательно перемешать, добавить взбитый белок и все перемешать. Соединить масло с сахаром и творог, добавить соду, перемешать. Просеять муку, добавить ванильный сахар, корицу и еще раз вымешать все тесто до однородного состояния.
Выложить тесто в смазанную маслом форму. Поверх выложить кусочки груш. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут. Готовый пирог слегка остудить, посыпать сахарной пудрой и быстренько пробовать обязательно с чаем и хорошим настроением!
А теперь к информации, знание которой существенно снизит риск стать безработным.
Важно
- С 2023 года для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будет новая форма уведомления.
- Скоро будут новые бланки уведомлений об обработке персональных данных.
- Повышать лимит дохода по УСН и ПСН не будут. Путин давал такое поручение, но Минфин против.
- К заявлению на двойной стандартный вычет надо приложить документы.
- 1С будет работать на Linux-системах на базе архитектуры ARM.
- Статистический отчет о затратах № 5-З надо будет сдавать на новом бланке.
- Налоговые инспекции еще в четырех регионах укрупнились. Читайте, где теперь будут рассматривать ваши жалобы.
- Для нашего рынка закрыто 300 новых препаратов. В том числе для тяжелобольных.
- Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме.
- В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них — до 25 числа.
- Готовы бланки для возврата переплаты по ЕНП. Возвращать деньги будут быстро и без оглядки на срок давности.
Обращаем внимание
- IT-компании с госучастием не могут применять налоговые льготы.
- На рынке рублевых вкладов аномалия со ставками и сроками. Самые выгодные сейчас короткие вклады на месяц.
- Центробанк снизит ключевую ставку в сентябре.
- У бухгалтеров проблемы с регистрацией обособок из-за неточного адреса.
- Все бренды по параллельному импорту завозить не будут.
- Новая схема мошенничества. Люди работают на маркетплейс и теряют деньги.
- Недружественным иностранцам ограничили сделки с долями ООО.
- Банкам запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты. Запрет действует до 9 марта 2023 года.
- Озвучили тарифы платы за НВОС на 2023 год.
- За сотрудниками, которые решили добровольно участвовать в спецоперации, надо будет сохранять рабочие места.
Из первых рук
- Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки.
- Самозанятые не могут продавать товары своему работодателю и сдавать ему в аренду имущество. Так считает Минфин.
- Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно.
- Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов.
- Все условия по вкладу будут в виде удобной таблицы.
- Прощенный иностранной фирмой заем не идет в доходы для налога на прибыль.
- Оплата лечения сотрудников не облагается НДФЛ.
- Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Если за них платили взносы в 2022 году.
- Для оформления отпуска по уходу за ребенком не нужна справка с работы мужа. Она нужна только для пособия.
- При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы — нельзя.
Для информации
- Wildberries снизит в два раза комиссию для продавцов за быструю доставку.
- Египет будет принимать российский рубль с конца сентября.
- Люди продолжают обращаться за внесудебным банкротством. Половине отказывают по двум причинам.
- Стоимость обучения в автошколах вырастет. Бизнес нерентабельный из-за новых цен на машины и их ремонт.
- Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде.
- Недружественные иностранцы могут попасть на российский рынок акций. Но с некоторыми условиями.
- Параллельный импорт в России продлится на 2023 год.
- Самозанятые хотят получать больничные и готовы платить ради этого взносы.
Лайфхаки — берем на вооружение
- При мойке автомобилей можно применять ПСН, даже если это самообслуживание.
- Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога.
- Полученная от контрагента договорная неустойка облагается налогом на прибыль.
- На бизнесменов заводят уголовку, не дожидаясь решения УФНС по жалобе. Разъяснения эксперта.
- Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения.
- Семье, где год никто не работал, дадут пособие на детей. Если есть уважительная причина.
- Если сотрудника незаконно уволили, за вынужденный прогул надо уплатить взносы и сдать уточненный РСВ.
О визах
- Как получить шенгенскую визу. Правила для россиян ужесточили.
- Латвия, Литва, Эстония и Польша закрывают сухопутные границы для туристов из РФ. С 19 сентября.
- Черногория собирается ввести визы для россиян.
- Япония смягчит визовый режим. И начнет пускать больше туристов.
На всякого мудреца...
- Четверти российских компаний мораторий на банкротство навредил. Платежеспособные должники тоже им прикрываются.
- У людей списывали деньги со счетов после акционных покупок за 1 рубль. Пострадали любители брендов «Красное и белое» и «Додо Пицца».
В планах
- Самозанятым могут поднять предел для заработка до 6 млн рублей. И снять ограничение по гражданству.
- Чтобы взять ипотеку, не понадобится даже паспорт. Только биометрия.
- Появятся вклады, которые не получится забрать раньше срока. Даже с потерей процентов.
- Ставку НДФЛ для работающих за границей дистанционщиков могут снизить с 30 до 13%.
А тем временем...
- Уходящий из Крыма бизнес лишится льгот задним числом.
- Нерезидентам закрыли возможность покупать еще больше акций. В списке 53 бумаги.
- Переориентация на Китай обернулась проблемами для российских компаний.
- Avaya уходит из России. Все сотрудники на грани увольнения.
- Raiffeisen Bank может уйти из России.
- Home Credit продал активы в России. И ушел с рынка.
УПС...
- Из-за лазейки в законах по НДС с пальмового масла бюджет потерял 4 млрд рублей.
- Российские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпус.
- Банки исполнят обязательства по валютным вкладам. Но в рублях.
- 16 российских регионов не досчитались налога на прибыль. Это почти в два раза больше, чем два месяца назад.
- Телефонные мошенники портят жизнь людям, которые разыгрывали их в разговоре.
О как!
- У PayPal и Apple в онлайн-эквайринге появится конкурент. С российскими корнями.
- Подскажите интересное название для русского Face Pay. Победителю 3 года бесплатных поездок на транспорте.
- Предельный возраст ипотечников поднимают. До 75-85 лет.
- Инвесторам, чьи активы были заморожены, могут компенсировать потери.
- Альфа-банк сделал бесплатными все рестораны в российских аэропортах.
И о хорошем
- 100 млрд руб. пойдет на поддержку экономики. Достанется авиации и промышленности.
- ПСБ предлагает самозанятым принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета.
- Чеки в ресторанах будут скромнее. В общепите снизились закупочные цены на 10%.
- Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске.
- ЦБ запретил банкам ущемлять инвалидов и пенсионеров при выдаче кредитов.