«Утренний бухгалтер». Будут изменения в законе о госзакупках

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В закон о госзакупках внесут поправки. Планировать закупки для новых регионов и контролировать выбор поставщиков временно будет кабмин.
Совет Федерации одобрил новый МРОТ. Напомним, что он составит 16 242 рубля.
Любопытное из судебной практики. Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ, сказал Конституционный суд.
Годовая отчетность уже совсем близко. Ловите сроки сдачи в удобной таблице.
Как ничего не нарушить при расчетах юрлица с физиком? Сохраняйте себе полезную статью.
Как выйти на иностранный рынок во времена санкций
Вместе с компанией SORP на онлайн-практикуме разберемся:
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Новости
1 Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах
2 Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%
3 Банк «Точка» может отойти к «Тинькофф»
4 Нематериальный актив должен отвечать требованиям из ПБУ 14/2007
5 НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет
6 Малым предприятиям упростят экспорт
7 Бюджетников держат в зарплатном рабстве. Это незаконно
8 ФНС России получила Премию Рунета
9 ФНС проверяет компании, которые хотят работать в новых субъектах
10 Упростили процедуру подтверждения НДС 0% при экспорте
11 ⚡ Компаниям введут штраф за утечку персональных данных. 3% от оборота
12 Минфин собирается объединить ОМС и ДМС
13 Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ
14 Депутаты предложили освободить микропредприятия от уплаты налогов, которые они и так не платят
15 🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент
16 «Тинькофф» предлагает платить наклейкой
17 Георгиевская лента получила новый статус
18 Продажа акций компаниями, попавшими под санкции, будет облагаться налогом на прибыль 0%
19 Чем отличается сокращение численности от сокращения штата
20 Совет Федерации принял МРОТ на 2023
21 ПФР создал Декларацию ценностей клиентоцентричности
22 Расходы можно подтверждать и электронной первичкой
23 ФНС стала быстрее возвращать НДС и регистрировать бизнес. А вот затраты на инспекторов сократит
24 С января 2023 году турецкие отели начнут брать налог в 2% с туристов
25 Дольщикам возместят недострои
26 Физлицам разрешат сделки с ЦФА в 2023 году
27 Установят налоговые правила для новых регионов
28 🧧 Почему бухгалтеры готовы не применять новые ФСБУ
29 МТС-банк открывает филиал в Эмиратах
30 Проект МСП выполнил 98% задач
31 Налоговые поправки по задвоенным ИИС урегулируют в этом году
32 Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя
33 Для НКО снизят налоговую нагрузку
34 Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2023 году останется на уровне этого года
35 В закон о госзакупках вносят поправки
36 Госдума отменила требование к раздельной выкладке вина в магазинах
37 Психологическая помощь в соцпакете стала самым ярким трендом на рынке труда
38 В новых регионах будут выдавать водительские права без экзаменов и медкомиссии
39 Wildberries запустил маркетплейс с сервисом крупногабаритных и сложных технических товаров
40 Банки не хотят передавать биометрию клиентов в госбазу
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События
Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 21 декабря, среда
Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов.
Дата проведения: 20 декабря, вторник
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Дата проведения: 20 декабря, вторник
Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям
Он будет действовать до конца 2023 года.
– Как бухгалтеру заполнить статотчетность за январь 2023 года по новым правилам
С 2023 года отчитываться перед Росстатом о работниках, их зарплате, финансовом состоянии, а также об инвестициях нужно на новых бланках. В формах П-1, П-2, П-3, П-4 отредактировали не только содержание, но и порядок их заполнения. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.
– Трудоустройство безработных: как получить субсидии в 2023 году
Государственная программа поддержки работодателей действует с 2021 года. Она распространяется на тех, кто содействует трудоустройству безработных граждан. При соблюдении ряда условий компании, которые приняли таких лиц в штат, имеют право получить субсидию от государства.
– Неустойка: начисляем и списываем по новым основаниям
В госзакупках пени начисляют за просрочку исполнения обязательств, а штраф – за нарушение условий контракта. Например, при задержке срока поставки товара поставщику придется выплачивать пени, а за другие нарушения – штраф.
– Как бюджетникам провести сверку задолженности с контрагентами
Напоминаем, крайний срок проведения сверки истекает 30 декабря 2022 года.
– Как оформить выговор сотруднику грамотно
Что делать с таким дисциплинарным взысканием, как выговор? Какие есть нюансы при оформлении и что нужно учесть, чтобы обезопасить себя от возможных разбирательств в суде.
🔒 Что сказал Минфин про списание непригодной продукции
Чиновники сообщили, что стоимость непригодной для реализации продукции можно списать в налоговые расходы. Просто надо документально подтвердить факт списания. Однако тут не все так уж просто.
– Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать
Каждому бухгалтеру, как начинающему, так и опытному пользователю программ 1С, необходимо знать основы работы информационной базы: на чем строится ее функционал, как и зачем производятся обновления, как проверить корректность функционирования базы и исправить возможные ошибки и многое другое.
– Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
Для НДФЛ с подарков от работодателей есть необлагаемый лимит, для освобождения от взносов важно документальное оформление, а НДС неизбежен, ели фирма-даритель применяет общий режим налогообложения.
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Скоро начнется период годового отчета за 2022 г. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.
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Про то, как работает система АУСН прямо сейчас, рассказали в татарстанской налоговой. Спойлер: идеально на 99,9%.
– «Ночной бухгалтер». Бизнес ждут новые штрафы за персональные данные
В общем случае санкции за утечку будут до 3% от оборота компании, но сумму можно будет уменьшить. Если компенсировать ущерб.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109879 от 11.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111759 от 16.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110658 от 14.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы можно подтверждать и электронной первичкой
Правитель: Постановление № 577 от 14.07.2011
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-2646 от 23.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5682 от 30.01.2020
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4580 от 04.04.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-2958 от 04.04.2022
Верховный суд: Определение № 307-ЭС22-4572 от 22.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55248 от 10.06.2022
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