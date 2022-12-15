Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Будут изменения в законе о госзакупках

Речь в изменениях пойдет о новых регионах России.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В закон о госзакупках внесут поправки. Планировать закупки для новых регионов и контролировать выбор поставщиков временно будет кабмин.

Совет Федерации одобрил новый МРОТ. Напомним, что он составит 16 242 рубля.

Любопытное из судебной практики. Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ, сказал Конституционный суд.

Годовая отчетность уже совсем близко. Ловите сроки сдачи в удобной таблице.

Как ничего не нарушить при расчетах юрлица с физиком? Сохраняйте себе полезную статью.

Как выйти на иностранный рынок во времена санкций

Вместе с компанией SORP на онлайн-практикуме разберемся:

  • как перевезти бизнес за рубеж с минимальными потерями;
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33 Для НКО снизят налоговую нагрузку

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35 В закон о госзакупках вносят поправки

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События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 21 декабря, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Налоговые вычеты по НДФЛ

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

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Дата проведения: 20 декабря, вторник

Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

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– «Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям

Он будет действовать до конца 2023 года.

– Как бухгалтеру заполнить статотчетность за январь 2023 года по новым правилам

С 2023 года отчитываться перед Росстатом о работниках, их зарплате, финансовом состоянии, а также об инвестициях нужно на новых бланках. В формах П-1, П-2, П-3, П-4 отредактировали не только содержание, но и порядок их заполнения. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

– Трудоустройство безработных: как получить субсидии в 2023 году

Государственная программа поддержки работодателей действует с 2021 года. Она распространяется на тех, кто содействует трудоустройству безработных граждан. При соблюдении ряда условий компании, которые приняли таких лиц в штат, имеют право получить субсидию от государства.

– Неустойка: начисляем и списываем по новым основаниям

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Напоминаем, крайний срок проведения сверки истекает 30 декабря 2022 года.

– Как оформить выговор сотруднику грамотно

Что делать с таким дисциплинарным взысканием, как выговор? Какие есть нюансы при оформлении и что нужно учесть, чтобы обезопасить себя от возможных разбирательств в суде.

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– «Ночной бухгалтер». Бизнес ждут новые штрафы за персональные данные

В общем случае санкции за утечку будут до 3% от оборота компании, но сумму можно будет уменьшить. Если компенсировать ущерб.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109879 от 11.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111759 от 16.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110658 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы можно подтверждать и электронной первичкой

Правитель: Постановление № 577 от 14.07.2011

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-2646 от 23.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5682 от 30.01.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4580 от 04.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-2958 от 04.04.2022

Верховный суд: Определение № 307-ЭС22-4572 от 22.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55248 от 10.06.2022

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