«Утренний бухгалтер». Будут изменения в законе о госзакупках

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В закон о госзакупках внесут поправки. Планировать закупки для новых регионов и контролировать выбор поставщиков временно будет кабмин.

Совет Федерации одобрил новый МРОТ. Напомним, что он составит 16 242 рубля.

Любопытное из судебной практики. Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ, сказал Конституционный суд.

Годовая отчетность уже совсем близко. Ловите сроки сдачи в удобной таблице.

Как ничего не нарушить при расчетах юрлица с физиком? Сохраняйте себе полезную статью.

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какие особенности стоит учитывать, если собираетесь вести бизнес за границей;

как оптимизировать процессы и быстрее выйти в плюс;

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Новости

1 Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах

2 Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

3 Банк «Точка» может отойти к «Тинькофф»

4 Нематериальный актив должен отвечать требованиям из ПБУ 14/2007

5 НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

6 Малым предприятиям упростят экспорт

7 Бюджетников держат в зарплатном рабстве. Это незаконно

8 ФНС России получила Премию Рунета

9 ФНС проверяет компании, которые хотят работать в новых субъектах

10 Упростили процедуру подтверждения НДС 0% при экспорте

11 ⚡ Компаниям введут штраф за утечку персональных данных. 3% от оборота

12 Минфин собирается объединить ОМС и ДМС

13 Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ

14 Депутаты предложили освободить микропредприятия от уплаты налогов, которые они и так не платят

15 🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

16 «Тинькофф» предлагает платить наклейкой

17 Георгиевская лента получила новый статус

18 Продажа акций компаниями, попавшими под санкции, будет облагаться налогом на прибыль 0%

19 Чем отличается сокращение численности от сокращения штата

20 Совет Федерации принял МРОТ на 2023

21 ПФР создал Декларацию ценностей клиентоцентричности

22 Расходы можно подтверждать и электронной первичкой

23 ФНС стала быстрее возвращать НДС и регистрировать бизнес. А вот затраты на инспекторов сократит

24 С января 2023 году турецкие отели начнут брать налог в 2% с туристов

25 Дольщикам возместят недострои

26 Физлицам разрешат сделки с ЦФА в 2023 году

27 Установят налоговые правила для новых регионов

28 🧧 Почему бухгалтеры готовы не применять новые ФСБУ

29 МТС-банк открывает филиал в Эмиратах

30 Проект МСП выполнил 98% задач

31 Налоговые поправки по задвоенным ИИС урегулируют в этом году

32 Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя

33 Для НКО снизят налоговую нагрузку

34 Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2023 году останется на уровне этого года

35 В закон о госзакупках вносят поправки

36 Госдума отменила требование к раздельной выкладке вина в магазинах

37 Психологическая помощь в соцпакете стала самым ярким трендом на рынке труда

38 В новых регионах будут выдавать водительские права без экзаменов и медкомиссии

39 Wildberries запустил маркетплейс с сервисом крупногабаритных и сложных технических товаров

40 Банки не хотят передавать биометрию клиентов в госбазу

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События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 21 декабря, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Налоговые вычеты по НДФЛ

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

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Дата проведения: 20 декабря, вторник

Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям

Он будет действовать до конца 2023 года.

– Как бухгалтеру заполнить статотчетность за январь 2023 года по новым правилам

С 2023 года отчитываться перед Росстатом о работниках, их зарплате, финансовом состоянии, а также об инвестициях нужно на новых бланках. В формах П-1, П-2, П-3, П-4 отредактировали не только содержание, но и порядок их заполнения. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

– Трудоустройство безработных: как получить субсидии в 2023 году

Государственная программа поддержки работодателей действует с 2021 года. Она распространяется на тех, кто содействует трудоустройству безработных граждан. При соблюдении ряда условий компании, которые приняли таких лиц в штат, имеют право получить субсидию от государства.

– Неустойка: начисляем и списываем по новым основаниям

В госзакупках пени начисляют за просрочку исполнения обязательств, а штраф – за нарушение условий контракта. Например, при задержке срока поставки товара поставщику придется выплачивать пени, а за другие нарушения – штраф.

– Как бюджетникам провести сверку задолженности с контрагентами

Напоминаем, крайний срок проведения сверки истекает 30 декабря 2022 года.

– Как оформить выговор сотруднику грамотно

Что делать с таким дисциплинарным взысканием, как выговор? Какие есть нюансы при оформлении и что нужно учесть, чтобы обезопасить себя от возможных разбирательств в суде.

🔒 Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Чиновники сообщили, что стоимость непригодной для реализации продукции можно списать в налоговые расходы. Просто надо документально подтвердить факт списания. Однако тут не все так уж просто.

– Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

Каждому бухгалтеру, как начинающему, так и опытному пользователю программ 1С, необходимо знать основы работы информационной базы: на чем строится ее функционал, как и зачем производятся обновления, как проверить корректность функционирования базы и исправить возможные ошибки и многое другое.

– Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

Для НДФЛ с подарков от работодателей есть необлагаемый лимит, для освобождения от взносов важно документальное оформление, а НДС неизбежен, ели фирма-даритель применяет общий режим налогообложения.

– Сроки сдачи отчетности за 2022 год

Скоро начнется период годового отчета за 2022 г. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

– Цитата дня. Про никаких корректировок

Про то, как работает система АУСН прямо сейчас, рассказали в татарстанской налоговой. Спойлер: идеально на 99,9%.

– «Ночной бухгалтер». Бизнес ждут новые штрафы за персональные данные

В общем случае санкции за утечку будут до 3% от оборота компании, но сумму можно будет уменьшить. Если компенсировать ущерб.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109879 от 11.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111759 от 16.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110658 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы можно подтверждать и электронной первичкой

Правитель: Постановление № 577 от 14.07.2011

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-2646 от 23.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5682 от 30.01.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4580 от 04.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-2958 от 04.04.2022

Верховный суд: Определение № 307-ЭС22-4572 от 22.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55248 от 10.06.2022

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