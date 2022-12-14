Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям

Он будет действовать до конца 2023 года.

Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если причиной валютного нарушения стали санкции, штрафовать пока по-прежнему не будут. Запрет на это власти продлили до конца 2023 года.

Аккуратно, обновитесь. Фирма «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году, так что времени осталось немного.

Свежие разъяснения Минфина. Служебную квартиру можно амортизировать, а амортизацию учитывать для расчета налога на прибыль.

Самые важные новости за последнюю неделю легко не пропустить, если смотреть Бухтуб. Там как раз вышел свежий выпуск :)

И забирайте обзор самых серьезных изменений по НДС с 2023 года. Все четко, понятно, по полочкам.

100 КЛИЕНТОВ НА УДАЛЕНКЕ

Ведете на удаленке 5-7 клиентов и чувствуете, что больше вам просто не вывезти? Но хочется-то большего! Например, закрыть ипотеку и уехать на зимовку в тёплые края.

Можно годами пытаться пробить «стеклянный потолок», а можно сэкономить несколько лет и ⚡ стартовать в успешный фриланс всего за 2 месяца!

На бесплатной неделе тест-драйва «Бухгалтер на удаленке: как построить работающий бизнес, а не заниматься подработкой» разберем, как ставить правильные цели и искать ресурсы для роста. Будет много практики, которая научит думать, как руководитель бизнеса.

Прокуратура жестит с проверками по поводу лицензий!

Федресурс проводит срочный вебинар 15 декабря – разберем следующие вопросы:

  • как правильно опубликовать лицензию в 2022 году на Федресурсе;
  • какие последствия ждут юрлиц, если нарушить сроки по лицензии на Федресурсе
  • как не попасть под санкции и штрафы от прокуратуры;
  • что делать, если получили предписание прокуратуры.

Обезопасьте свою компанию – узнайте методы защиты на вебинаре.

Записаться

Новости

В 2023 году появится новый способ инвестировать в жилье

2 💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН

Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

4 📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

Предприниматели просят Минюст снизить размер взысканий за долги по штрафам

Импульсивное увольнение: работодателю безопаснее выждать две недели

7 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

Платежи за ЖКУ не вырастут из-за «умных» счетчиков

ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки

10 Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

11 Импортировать пиво будут из КНР

12 Госдума одобрила «закрытую» платформу по раскрытию данных

13 Fix Price собирается в ОАЭ

14 С 2016 года снижаются реальные доходы населения

15 Пострадавшие от ЧС компании и ИП получат льготные микрозаймы под 3%

16 Управляющие компании игнорируют письма Минфина и не начисляют взносы на выплаты старшим по дому

17 Контрсанкционные меры продлили на 2023 год

18 Оригинальная идея распорядиться 13-й зарплатой. Опрос

19 За две недели на лекарства потратили 4 млрд рублей

20 Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч

21 ❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года

22 Павла Дурова признали богатейшим человеком в ОАЭ

23 С 18 декабря изменятся коды видов документов для таможенного декларирования некоторых товаров

24 Счетную палату подчинили Конституции РФ

25 Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации

26 В ноябре 17 млн покупателей оплачивали товары через СБП

27 Покупка квартиры с занижением суммы в договоре лишает покупателя права на полноценный имущественный вычет

28 Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

29 ⚠️Недоступны отдельные функции при авторизации в личном кабинете в ЕИС в сфере закупок

30 Служебную квартиру можно амортизировать

31 Оборонным предприятиям помогут найти сотрудников

32 «Такском» обсуждают в рейтинге компаний «Клерка». Все правда плохо или клиент обиженный попался?

33 «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году

34 В федеральный бюджет поступит 46% НДПИ от «АЛРОСА»

35 Правительство защитит язык от иностранных заимствований

36 Мишустин отставит иностранцев без наших специалистов

37 Детские и школьные автобусы будут свободно ездить по платным дорогам

38 5 млрд рублей выделили на льготные кредиты для компаний аграрного бизнеса

39 Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах

40 Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 21 декабря, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Налоговые вычеты по НДФЛ

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Что надо срочно изменить в кадровом учете: обзор поправок в ТК

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Мастер-класс. Вносим записи и исправления в трудовую книжку

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Статьи

– Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков

Проверка физических лиц при приеме на работу позволяет отбирать не просто квалифицированных сотрудников, но надежных людей, которым можно доверить коммерческую тайну или ценное имущество работодателя.

🔒 Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС

DDOS-атаки на российские электронные сервисы теперь обычное явление. Страдают, в том числе, и ресурсы ФНС. И, соответственно, российские налогоплательщики. Чиновники разъяснили, как избежать уплаты пени в таком случае.

– «Утренний бухгалтер». Новые КБК для страховых взносов за декабрь 2022 года

Для взносов с 2023 года будут уже другие КБК (опять новые, да).

– От аренды квартир с онлайн-страхованием до умных сервисов для ДМС. Как меняется цифровое страхование

Во всем мире страхование считается консервативной отраслью. С одной стороны, на это влияет нормативно-правовая база стран. А с другой – нежелание корпораций что-то менять в своих процессах.

– Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей

В некоторых случаях и при определённых условиях покупатели товаров, работ и услуг по закону вправе требовать компенсации морального вреда за нарушение их прав как потребителей. В ноябре 2022 года ВС дал разъяснения на этот счёт.

– ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции

Санкции ударили не только по России, но и по экономике многих развитых стран мира. Много правил игры кардинально поменялось.

– Как создать копию базы в 1С: Fresh

Всё больше и больше бухгалтеров предпочитают работать в облачных программах 1С. Это очень удобно: нет привязки к офису, подключиться к программе можно из любой точки мира, где есть интернет, 1С обновляется сама! Однако далеко не многие знают, что базы из этого сервиса можно скопировать себе на компьютер.

– Выбор вслепую: как предприниматели выбирают банк при открытии расчетного счета

Ежегодно в России открывается свыше 1 млн новых малых и средних предприятий. Если раньше за внимание потребителей банки конкурировали тарифами, то теперь, как показал опрос, конкуренция начинается задолго до открытия расчетного счета

– ИИС «под ёлкой»: почему выгоднее всего именно под Новый год?

В преддверии новогодних праздников, придумывая идеи для подарков родным и коллегам, иной раз так легко забыть о себе. Меж тем подарок этот сделать проще простого, а при должной заботе он будет радовать регулярным доходом каждый год. И «положить под ёлочку» этот подарок выгоднее всего именно под Новый год.

🔒 Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России

Полноценно российское налоговое законодательство заработает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях только с 01.01.2023. Но экономическая жизнь, несмотря на боевые действия, идет и сейчас. Чиновники разъяснили некоторые вопросы, которые важны для компаний из местных регионов, и иногородних российских компаний, которые сейчас работают там.

– Как сменить генерального директора в 2023 году

Генеральный директор не совсем обычный сотрудник, но его тоже надо поменять. А иногда приходится – например, если его мобилизовали. Как сменить гендиректора в 2023 году, расскажем в статье.

– Цитата дня. Про вину и объекты

Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов – предложение поработать за налоговую. Что это значит?

– «Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили

Похоже, у ФНС есть какой-то таинственный новый проект правил будущих платежек на ЕНП, который никто еще не видел.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/107720 от 07.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109235 от 10.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Федеральный закон № 443-ФЗ от 21.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110896 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Служебную квартиру можно амортизировать

ФНС РФ: Письмо № БС-25-11/545@ от 05.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103185 от 25.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110555 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/110368 от 14.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/108843 от 09.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

ФНС РФ: Письмо № БС-25-8/526@ от 25.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

Обсуждаемые темы форума

– Выплата заработной платы 30 декабря 2022г

– Переход права собственности и дата торг 12

– Юр. лицо и снятие наличных в банке

– Услуги нотариуса

– ИП не в Росси, закончилась ЭЦП. Как быть?

– Если гражданин РФ переводит деньги со своего зарубежного счета другому гражданину РФ на его зарубежный счет, какие могут быть последствия и штрафы?

– Реорганизация путем преобразования из АО в ООО

– Порядок уменьшения патента на оплаченные страховые взносы

– Оплата НДФЛ и сдача декларации при смене юр.адреса и ИФНС

– Отчет комиссионера не проводится

– Гарантийный резерв

– Какие нюансы учета и налогообложения у резидентов Сколково?

– Сколько указывать сотрудников ИП в заявлении на патент?

– Сервитут на безвозмездной основе

– НДФЛ (сотрудник-резидент РФ работает удаленно в Казахстане)

– Отпуск за свой счет

– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если гражданин РФ работает на зарубежной фриланс-бирже, и переводит деньги с этой биржи на свой зарубежный счет, то какие последствия и штраФы возможны?

– Увольнение женщны в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет

– Работа с самозанятыми

– Проведение аудита за 2022г

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Долгожданные новости про ЕНП. ASMR для бухгалтеров. Без цензуры! Новый Бухтуб

Мы разрешили Артемию не сдерживать эмоции, и он сразу стал другим человеком. Бухгалтеров достал ЕНП, который еще даже не заработал, а самозанятых всполошили дурацкой новостью. Объясняем, почему ее не надо бояться.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще