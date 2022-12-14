«Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если причиной валютного нарушения стали санкции, штрафовать пока по-прежнему не будут. Запрет на это власти продлили до конца 2023 года.
Аккуратно, обновитесь. Фирма «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году, так что времени осталось немного.
Свежие разъяснения Минфина. Служебную квартиру можно амортизировать, а амортизацию учитывать для расчета налога на прибыль.
Самые важные новости за последнюю неделю легко не пропустить, если смотреть Бухтуб. Там как раз вышел свежий выпуск :)
И забирайте обзор самых серьезных изменений по НДС с 2023 года. Все четко, понятно, по полочкам.
100 КЛИЕНТОВ НА УДАЛЕНКЕ
Ведете на удаленке 5-7 клиентов и чувствуете, что больше вам просто не вывезти? Но хочется-то большего! Например, закрыть ипотеку и уехать на зимовку в тёплые края.
Можно годами пытаться пробить «стеклянный потолок», а можно сэкономить несколько лет и ⚡ стартовать в успешный фриланс всего за 2 месяца!
На бесплатной неделе тест-драйва «Бухгалтер на удаленке: как построить работающий бизнес, а не заниматься подработкой» разберем, как ставить правильные цели и искать ресурсы для роста. Будет много практики, которая научит думать, как руководитель бизнеса.
Прокуратура жестит с проверками по поводу лицензий!
Федресурс проводит срочный вебинар 15 декабря – разберем следующие вопросы:
- как правильно опубликовать лицензию в 2022 году на Федресурсе;
- какие последствия ждут юрлиц, если нарушить сроки по лицензии на Федресурсе
- как не попасть под санкции и штрафы от прокуратуры;
- что делать, если получили предписание прокуратуры.
Обезопасьте свою компанию – узнайте методы защиты на вебинаре.
Новости
1 В 2023 году появится новый способ инвестировать в жилье
2 💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН
3 Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет
4 📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%
5 Предприниматели просят Минюст снизить размер взысканий за долги по штрафам
6 Импульсивное увольнение: работодателю безопаснее выждать две недели
7 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации
8 Платежи за ЖКУ не вырастут из-за «умных» счетчиков
9 ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки
10 Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ
11 Импортировать пиво будут из КНР
12 Госдума одобрила «закрытую» платформу по раскрытию данных
14 С 2016 года снижаются реальные доходы населения
15 Пострадавшие от ЧС компании и ИП получат льготные микрозаймы под 3%
16 Управляющие компании игнорируют письма Минфина и не начисляют взносы на выплаты старшим по дому
17 Контрсанкционные меры продлили на 2023 год
18 Оригинальная идея распорядиться 13-й зарплатой. Опрос
19 За две недели на лекарства потратили 4 млрд рублей
20 Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч
21 ❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года
22 Павла Дурова признали богатейшим человеком в ОАЭ
23 С 18 декабря изменятся коды видов документов для таможенного декларирования некоторых товаров
24 Счетную палату подчинили Конституции РФ
25 Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации
26 В ноябре 17 млн покупателей оплачивали товары через СБП
27 Покупка квартиры с занижением суммы в договоре лишает покупателя права на полноценный имущественный вычет
28 Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили
29 ⚠️Недоступны отдельные функции при авторизации в личном кабинете в ЕИС в сфере закупок
30 Служебную квартиру можно амортизировать
31 Оборонным предприятиям помогут найти сотрудников
32 «Такском» обсуждают в рейтинге компаний «Клерка». Все правда плохо или клиент обиженный попался?
33 «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году
34 В федеральный бюджет поступит 46% НДПИ от «АЛРОСА»
35 Правительство защитит язык от иностранных заимствований
36 Мишустин отставит иностранцев без наших специалистов
37 Детские и школьные автобусы будут свободно ездить по платным дорогам
38 5 млрд рублей выделили на льготные кредиты для компаний аграрного бизнеса
39 Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах
40 Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%
События
Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 21 декабря, среда
Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов
Дата проведения: 20 декабря, вторник
Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Что надо срочно изменить в кадровом учете: обзор поправок в ТК
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Мастер-класс. Вносим записи и исправления в трудовую книжку
Дата проведения: 19 декабря, понедельник
Статьи
– Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков
Проверка физических лиц при приеме на работу позволяет отбирать не просто квалифицированных сотрудников, но надежных людей, которым можно доверить коммерческую тайну или ценное имущество работодателя.
🔒 Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС
DDOS-атаки на российские электронные сервисы теперь обычное явление. Страдают, в том числе, и ресурсы ФНС. И, соответственно, российские налогоплательщики. Чиновники разъяснили, как избежать уплаты пени в таком случае.
– «Утренний бухгалтер». Новые КБК для страховых взносов за декабрь 2022 года
Для взносов с 2023 года будут уже другие КБК (опять новые, да).
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Во всем мире страхование считается консервативной отраслью. С одной стороны, на это влияет нормативно-правовая база стран. А с другой – нежелание корпораций что-то менять в своих процессах.
– Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей
В некоторых случаях и при определённых условиях покупатели товаров, работ и услуг по закону вправе требовать компенсации морального вреда за нарушение их прав как потребителей. В ноябре 2022 года ВС дал разъяснения на этот счёт.
– ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции
Санкции ударили не только по России, но и по экономике многих развитых стран мира. Много правил игры кардинально поменялось.
– Как создать копию базы в 1С: Fresh
Всё больше и больше бухгалтеров предпочитают работать в облачных программах 1С. Это очень удобно: нет привязки к офису, подключиться к программе можно из любой точки мира, где есть интернет, 1С обновляется сама! Однако далеко не многие знают, что базы из этого сервиса можно скопировать себе на компьютер.
– Выбор вслепую: как предприниматели выбирают банк при открытии расчетного счета
Ежегодно в России открывается свыше 1 млн новых малых и средних предприятий. Если раньше за внимание потребителей банки конкурировали тарифами, то теперь, как показал опрос, конкуренция начинается задолго до открытия расчетного счета
– ИИС «под ёлкой»: почему выгоднее всего именно под Новый год?
В преддверии новогодних праздников, придумывая идеи для подарков родным и коллегам, иной раз так легко забыть о себе. Меж тем подарок этот сделать проще простого, а при должной заботе он будет радовать регулярным доходом каждый год. И «положить под ёлочку» этот подарок выгоднее всего именно под Новый год.
🔒 Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России
Полноценно российское налоговое законодательство заработает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях только с 01.01.2023. Но экономическая жизнь, несмотря на боевые действия, идет и сейчас. Чиновники разъяснили некоторые вопросы, которые важны для компаний из местных регионов, и иногородних российских компаний, которые сейчас работают там.
– Как сменить генерального директора в 2023 году
Генеральный директор не совсем обычный сотрудник, но его тоже надо поменять. А иногда приходится – например, если его мобилизовали. Как сменить гендиректора в 2023 году, расскажем в статье.
– Цитата дня. Про вину и объекты
Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов – предложение поработать за налоговую. Что это значит?
– «Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили
Похоже, у ФНС есть какой-то таинственный новый проект правил будущих платежек на ЕНП, который никто еще не видел.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/107720 от 07.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109235 от 10.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%
Федеральный закон № 443-ФЗ от 21.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110896 от 14.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Служебную квартиру можно амортизировать
ФНС РФ: Письмо № БС-25-11/545@ от 05.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103185 от 25.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110555 от 14.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/110368 от 14.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/108843 от 09.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет
ФНС РФ: Письмо № БС-25-8/526@ от 25.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации
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