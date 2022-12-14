«Утренний бухгалтер». Продлили мораторий на штрафы по валютным операциям

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если причиной валютного нарушения стали санкции, штрафовать пока по-прежнему не будут. Запрет на это власти продлили до конца 2023 года.

Аккуратно, обновитесь. Фирма «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году, так что времени осталось немного.

Свежие разъяснения Минфина. Служебную квартиру можно амортизировать, а амортизацию учитывать для расчета налога на прибыль.

Самые важные новости за последнюю неделю легко не пропустить, если смотреть Бухтуб. Там как раз вышел свежий выпуск :)

И забирайте обзор самых серьезных изменений по НДС с 2023 года. Все четко, понятно, по полочкам.

100 КЛИЕНТОВ НА УДАЛЕНКЕ Ведете на удаленке 5-7 клиентов и чувствуете, что больше вам просто не вывезти? Но хочется-то большего! Например, закрыть ипотеку и уехать на зимовку в тёплые края. Можно годами пытаться пробить «стеклянный потолок», а можно сэкономить несколько лет и ⚡ стартовать в успешный фриланс всего за 2 месяца! На бесплатной неделе тест-драйва «Бухгалтер на удаленке: как построить работающий бизнес, а не заниматься подработкой» разберем, как ставить правильные цели и искать ресурсы для роста. Будет много практики, которая научит думать, как руководитель бизнеса.

Прокуратура жестит с проверками по поводу лицензий!

Федресурс проводит срочный вебинар 15 декабря – разберем следующие вопросы:

как правильно опубликовать лицензию в 2022 году на Федресурсе;

какие последствия ждут юрлиц, если нарушить сроки по лицензии на Федресурсе

как не попасть под санкции и штрафы от прокуратуры;

что делать, если получили предписание прокуратуры.

Обезопасьте свою компанию – узнайте методы защиты на вебинаре.

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Новости

1 В 2023 году появится новый способ инвестировать в жилье

2 💍 Бизнес спешит избавиться от ювелирных изделий в 2022 году, чтобы сохранить УСН

3 Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

4 📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

5 Предприниматели просят Минюст снизить размер взысканий за долги по штрафам

6 Импульсивное увольнение: работодателю безопаснее выждать две недели

7 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

8 Платежи за ЖКУ не вырастут из-за «умных» счетчиков

9 ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки

10 Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

11 Импортировать пиво будут из КНР

12 Госдума одобрила «закрытую» платформу по раскрытию данных

13 Fix Price собирается в ОАЭ

14 С 2016 года снижаются реальные доходы населения

15 Пострадавшие от ЧС компании и ИП получат льготные микрозаймы под 3%

16 Управляющие компании игнорируют письма Минфина и не начисляют взносы на выплаты старшим по дому

17 Контрсанкционные меры продлили на 2023 год

18 Оригинальная идея распорядиться 13-й зарплатой. Опрос

19 За две недели на лекарства потратили 4 млрд рублей

20 Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч

21 ❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года

22 Павла Дурова признали богатейшим человеком в ОАЭ

23 С 18 декабря изменятся коды видов документов для таможенного декларирования некоторых товаров

24 Счетную палату подчинили Конституции РФ

25 Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации

26 В ноябре 17 млн покупателей оплачивали товары через СБП

27 Покупка квартиры с занижением суммы в договоре лишает покупателя права на полноценный имущественный вычет

28 Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

29 ⚠️Недоступны отдельные функции при авторизации в личном кабинете в ЕИС в сфере закупок

30 Служебную квартиру можно амортизировать

31 Оборонным предприятиям помогут найти сотрудников

32 «Такском» обсуждают в рейтинге компаний «Клерка». Все правда плохо или клиент обиженный попался?

33 «1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году

34 В федеральный бюджет поступит 46% НДПИ от «АЛРОСА»

35 Правительство защитит язык от иностранных заимствований

36 Мишустин отставит иностранцев без наших специалистов

37 Детские и школьные автобусы будут свободно ездить по платным дорогам

38 5 млрд рублей выделили на льготные кредиты для компаний аграрного бизнеса

39 Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах

40 Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 21 декабря, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Налоговые вычеты по НДФЛ

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Релокация бизнеса и активов. Выход на иностранный рынок

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Единый налоговый платёж-2023»

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Что надо срочно изменить в кадровом учете: обзор поправок в ТК

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Мастер-класс. Вносим записи и исправления в трудовую книжку

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

Статьи

– Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков

Проверка физических лиц при приеме на работу позволяет отбирать не просто квалифицированных сотрудников, но надежных людей, которым можно доверить коммерческую тайну или ценное имущество работодателя.

🔒 Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС

DDOS-атаки на российские электронные сервисы теперь обычное явление. Страдают, в том числе, и ресурсы ФНС. И, соответственно, российские налогоплательщики. Чиновники разъяснили, как избежать уплаты пени в таком случае.

– «Утренний бухгалтер». Новые КБК для страховых взносов за декабрь 2022 года

Для взносов с 2023 года будут уже другие КБК (опять новые, да).

– От аренды квартир с онлайн-страхованием до умных сервисов для ДМС. Как меняется цифровое страхование

Во всем мире страхование считается консервативной отраслью. С одной стороны, на это влияет нормативно-правовая база стран. А с другой – нежелание корпораций что-то менять в своих процессах.

– Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей

В некоторых случаях и при определённых условиях покупатели товаров, работ и услуг по закону вправе требовать компенсации морального вреда за нарушение их прав как потребителей. В ноябре 2022 года ВС дал разъяснения на этот счёт.

– ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции

Санкции ударили не только по России, но и по экономике многих развитых стран мира. Много правил игры кардинально поменялось.

– Как создать копию базы в 1С: Fresh

Всё больше и больше бухгалтеров предпочитают работать в облачных программах 1С. Это очень удобно: нет привязки к офису, подключиться к программе можно из любой точки мира, где есть интернет, 1С обновляется сама! Однако далеко не многие знают, что базы из этого сервиса можно скопировать себе на компьютер.

– Выбор вслепую: как предприниматели выбирают банк при открытии расчетного счета

Ежегодно в России открывается свыше 1 млн новых малых и средних предприятий. Если раньше за внимание потребителей банки конкурировали тарифами, то теперь, как показал опрос, конкуренция начинается задолго до открытия расчетного счета

– ИИС «под ёлкой»: почему выгоднее всего именно под Новый год?

В преддверии новогодних праздников, придумывая идеи для подарков родным и коллегам, иной раз так легко забыть о себе. Меж тем подарок этот сделать проще простого, а при должной заботе он будет радовать регулярным доходом каждый год. И «положить под ёлочку» этот подарок выгоднее всего именно под Новый год.

🔒 Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России

Полноценно российское налоговое законодательство заработает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях только с 01.01.2023. Но экономическая жизнь, несмотря на боевые действия, идет и сейчас. Чиновники разъяснили некоторые вопросы, которые важны для компаний из местных регионов, и иногородних российских компаний, которые сейчас работают там.

– Как сменить генерального директора в 2023 году

Генеральный директор не совсем обычный сотрудник, но его тоже надо поменять. А иногда приходится – например, если его мобилизовали. Как сменить гендиректора в 2023 году, расскажем в статье.

– Цитата дня. Про вину и объекты

Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов – предложение поработать за налоговую. Что это значит?

– «Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили

Похоже, у ФНС есть какой-то таинственный новый проект правил будущих платежек на ЕНП, который никто еще не видел.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/107720 от 07.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/109235 от 10.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Федеральный закон № 443-ФЗ от 21.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110896 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Служебную квартиру можно амортизировать

ФНС РФ: Письмо № БС-25-11/545@ от 05.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103185 от 25.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110555 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/110368 от 14.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/108843 от 09.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет

ФНС РФ: Письмо № БС-25-8/526@ от 25.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Для платежек на ЕНП хотят сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января. ФНС выдала рекомендации

Обсуждаемые темы форума

– Выплата заработной платы 30 декабря 2022г

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– Если гражданин РФ переводит деньги со своего зарубежного счета другому гражданину РФ на его зарубежный счет, какие могут быть последствия и штрафы?

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– Порядок уменьшения патента на оплаченные страховые взносы

– Оплата НДФЛ и сдача декларации при смене юр.адреса и ИФНС

– Отчет комиссионера не проводится

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– Сколько указывать сотрудников ИП в заявлении на патент?

– Сервитут на безвозмездной основе

– НДФЛ (сотрудник-резидент РФ работает удаленно в Казахстане)

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– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если гражданин РФ работает на зарубежной фриланс-бирже, и переводит деньги с этой биржи на свой зарубежный счет, то какие последствия и штраФы возможны?

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