«Утренний бухгалтер». Налоговики не выдают бизнесу справки об отсутствии долгов по налогам

Получить у ФНС подтверждение, что вы ничего не задолжали по налогам, сейчас невозможно: бизнес жалуется, что такие справки инспекция не выдает. И это из-за технических сбоев и неопределенности с ЕНС.

Вы знали, что получать уведомления от Госуслуг и оплачивать штрафы ГИБДД теперь можно через ВКонтакте? Попробуйте, Минцифры сообщает, что так можно.

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Новый выпуск Бухтуба о том, в чем запутались бухгалтеры всей России. Уже смотрели?

У бухгалтеров особая ответственность. Поэтому они выгорают быстрее, считает основательница health-tech компании «AIBY» Ольга Осокина. Почитайте наше интервью.

🔥Станьте из бухгалтера финансовым директором: повысьте зарплату и уверенность в себе Для тех, кто решил сменить работу бухгалтера: предлагаем финансового директора. Приходите на встречу 25 января: разложим по полочкам, что сейчас происходит с профессией.

Новости

1 ⚡ Сообщество профессиональных бухгалтеров: приглашаем Вас

2 Книгой продаж нельзя подтвердить расходы для налога на прибыль

3 Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ

4 Нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль на расходы, которые арендодатель несет из-за арендатора

5 В сервисе «1С:Урок» произошла утечка данных

6 НДС по входящим счетам-фактурам не обязательно сразу принимать на вычет. На это есть три года

7 Минюст предложил на три года освободить от уплаты долгов жителей новых регионов

8 Закрытых компаний стало на 13,6% больше, чем открытых

9 «ГАЗ» подал в суд на предпринимателя за брелок с логотипом компании

10 За два года собираются наладить производство IP-камер для видеонаблюдения

11 В 2ГИС можно найти и забронировать каршеринг

12 😡 Остановите этот бред с ЕНС, переход не получился, отложите на год – истерика бухгалтеров продолжается

13 Fix Price начал работать в Монголии

14 Когда с продажи имущества не надо платить НДФЛ

15 Люди жалуются на задержки с выплатой больничных

16 Предприниматели начали следовать стратегии выживания

17 Жители новых регионов будут подтверждать право на социальные льготы на специальных комиссиях

18 МСП-поставщик впервые заключил офсетный договор на сумму свыше 120 млн рублей

19 ✋ Банки ориентируются на приказ Минфина и отказываются проводить платежки по правилам ФНС

20 На «Авито Работе» стало больше вакансий для подростков

21 🖥️ Смотрите бесплатный вебинар про ЕНП и взносам, отчетности в новый Социальный фонд

22 Обязательный аудит бухгалтерской отчетности

23 Сбербанк начинает работать в Крыму

24 Могут повысить порог идентификации при финансовых операциях

25 Госдума подняла акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

26 Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

27 Вы – бухгалтер. А не знаете новые стандарты учета. Научим применять шесть новых ФСБУ

28 Вейпы в России могут запретить

29 В Совкомбанке можно купить инвестиционные бриллианты

30 Бизнес не может получить справки об отсутствии задолженности и сальдо по ЕНП

31 «Рольф» начнет продавать электромобили «Москвич 3е»

32 Госдума приняла законопроект о льготе по НДПИ

33 Центробанк установит курсы рубля к девяти валютам

34 Операторам связи в 133 раза повысят пошлину на получение лицензии

35 Получать уведомления от Госуслуг и оплачивать штрафы ГИБДД можно через ВКонтакте

36 Работали когда-нибудь с Федресурс онлайн? Расскажите, как вам

37 Губернатор Ивановской области предложил налоги с удаленщиков отправлять в бюджет по месту жительства

38 Путин пообещал работникам ОПК отсрочку от призыва

39 Материальную помощь студентам освободят от НДФЛ

События

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 25 января, среда

Антисанкционный вебинар. Как проводить расчеты без банков?!

Дата проведения: 24 января, вторник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 24 января, вторник

Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование

Дата проведения: 24 января, вторник

Все изменения в кадровом учете-2023

Дата проведения: 23 января, понедельник

Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой. Часть 2

Дата проведения: 23 января, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 23 января, понедельник

Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж,

Дата проведения: 23 января, понедельник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2023 года

Дата проведения: 23 января, понедельник

НДС-2023 и декларация за 4 квартал

Дата проведения: 20 января, пятница

Статьи

– Липовые нулевки по НДС: что говорят суды? Мнение эксперта

Случаи сдачи «нулевой» отчетности по НДС от неустановленных лиц, к сожалению, не являются единичными и новыми, в том числе и для 2022 года. Налогоплательщики в таких ситуациях защищают свои права и законные интересы, обращаясь в суды.

– Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023

Чек-лист, чтобы вы проверили, все ли сдали и заплатили в первый месяц года.

– «Утренний бухгалтер». Осторожно: мошенники крадут налоговые вычеты

Об этом предупреждают банки.

🔒 Уведомления по ЕНП и страховые взносы: надо ли включать и как

В этом разборе мы подробно расскажем, что сейчас известно про заполнение уведомлений по ЕНП и что делать при заполнении со страховыми взносами.

– Минимальный налог на УСН: когда, как и на каких условиях платить

На первых порах предприниматели часто работают в ноль, а то и в убыток. Когда расходы превышают доходы или равны им, налог УСН, рассчитанный по общим правилам, оказывается нулевым. Государство решило, что налог не может быть меньше 1% от доходов.

– ФНС начислила страховые взносы по результатам камералки. Какие проводки делать в бухучете

Расскажем про порядок отражения ошибки в отчетности.

– К чему приведет бюджетная политика на 2023–2025 год?

Результаты бюджетной политики на 2023–2025 представляются неоднозначными. Такой вывод делают ученые Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в заключительном в ушедшем году «Квартальном прогнозе».

– Почему задваиваются вычеты при начислении зарплаты за январь в программах 1С

«Что происходит сейчас при начислении зарплаты? Начисляем аванс – применяется вычет, делаем окончательный расчет – снова вычет, да еще и в двойном размере! Как исправить эту ошибку в программах 1С?». Такими вопросами сейчас пестрят все бухгалтерские чаты, поэтому разложим все по полочкам.

🔒 До 1 марта 2023 надо сдать форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год

Форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдают на старом бланке в старые сроки. Напомним основные правила.

– «Ночной бухгалтер». Банки не принимают у бухгалтеров платежки по правилам от ФНС. Потому что правила никто не утвердил

Бухгалтеры начали отправлять платежки по ЕНП, оформленные по рекомендациям от ФНС. Но и бухгалтеры, и сами налоговики забыли, что никаких новых правил по платежкам Минфин не утвердил.

– Счет-фактуру составили раньше отгрузки. Надо ли исправлять?

Дату составления документа не всегда удается согласовать с проведением операции. Например, бухгалтерия уже выписала счет-фактуру на отгрузку, а отгрузка по техническим причинам сорвалась. Допустимо ли не исправлять документ?

– Ольга Осокина, AIBY Help: «У бухгалтеров особая ответственность. Поэтому они выгорают быстрее»

Интервью «Клерка» с основателем health-tech компании «AIBY» Ольгой Осокиной о том, почему выгорание сотрудников в современном мире растет в геометрической прогрессии и о том, как бухгалтеру пережить 2023 год, сохранив нервы в порядке, а карьеру – в безопасности.

– Цифра дня. Что творит ЕНС

Похоже, проблемы с ЕНС и ЕНП замечает не только бизнес, но и власти. Вот пример из Пермского края.

– Как считать амортизацию по ФСБУ 6/2020: проверьте себя

Годовую отчетность за 2022 год надо сдавать уже с учетом новых ФСБУ, которые стали обязательными в прошлом году. Перепроверьте, все ли вы учли, например, по амортизации. А если знаний не хватает, еще есть время их получить.

– «Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/87539 от 13.11.2019

Федеральный закон № 286-ФЗ от 29.11.2007

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС20-3977 от 01.04.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-26327 от 18.01.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-18/17916@ от 30.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Президиум ВАС РФ: Постановление № 18120/10 от 26.04.2011

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20829@ от 17.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15760 от 10.11.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4109 от 10.03.2020

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-27132/2020 от 01.12.2020

Обсуждаемые темы форума

– Ошибка в отчетности по НДС

– Присоединение предпр. и Кт задолженность и Аренда земли

– Исправление заявления о ввозе товаров

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– Нужно ли ставить печать ИП на отчетах

– ЕФС-1 по сотрудникам по ГПХ

– Как в договоре исправить опечатку в адресе?

– Заявление на патент по ОКВЭД которого нет в выписке

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– Пособие по беременности и родам

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– Уступка права по договору страхования автомобиля

– Не распределялся НДС что делать?

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