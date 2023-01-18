«Утренний бухгалтер». Осторожно: мошенники крадут налоговые вычеты

Аккуратно с деньгами. Банки сообщают, что появилась новая схема мошенничества: злоумышленники крадут личные данные и подделывают заявление на получение налогового вычета.

Важное пояснение от налоговиков. Аванс за декабрь надо отражать в 6-НДФЛ за 2022 год.

Бухгалтеры продолжают переживать из-за ЕНП и требовать все вернуть как было. На этот раз в аккаунте Госдумы.

Чек-лист, что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023: забирайте и отмечайте, что осталось сделать.

Как у вас с переходом на ЕНП? А на ЕФС-1 после объединения фондов? Почитайте колонку одного из наших блогеров об этом.

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Новости

1 ⚡ Сообщество профессиональных бухгалтеров: приглашаем Вас

2 Если сотрудник после увольнения стал нерезидентом, пересчитывать его НДФЛ с 13% на 30% не надо

3 После перепланировки срок владения для НДФЛ обнуляется

4 ‼️ Подготовьтесь к аттестации бухгалтеров

5 Работодатель может сначала вернуть лишний НДФЛ сотруднику, а потом возвращать деньги из ИФНС

6 Госдума рассмотрит идею изымать имущество иноагентов в доход государства

7 НКО не делит расходы между уставной и коммерческой деятельностью

8 Конфискованные товары передадут Минобороны и МЧС

9 Работодатели стали чаще искать специалистов по воинскому учету

10 Казначейство составило перечень КБК, входящих в ЕНП

11 Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдых за границей

12 Сайты со ставками и онлайн-казино заблокируют без суда

13 ИП и компаниям будет грозить штраф за продажу лекарств без рецепта

14 Раскрыта схема отмывания денег через инвестиционные монеты

15 Бизнесу нужно готовиться к вспышке хакерских атак в 2023 году

16 В сентябре 2023 года в вузах запустят новый курс российской истории

17 «1С» активнее займется разработкой и дистрибуцией игр в стране. Активы увели из Кипра в РФ

18 «Честный знак» продлил прием заявок на льготное оборудование для маркировки пива

19 ⚡Предпринимателям выбивают отсрочку от мобилизации

20 Заключенные на Крайнем Севере требуют начислять им северные надбавки к зарплате

21 Бизнесмены просят не принимать законопроекты, которые подавляют экономическую деятельность

22 Для расчета пенсий в новых регионах будут ориентироваться на среднюю зарплату в Ростовской области и Крыму

23 «Тинькофф» больше не начисляет проценты на остаток по счету

24 В этом году будет много выездных проверок, считают эксперты

25 В Московской области малый бизнес получил больше 830 млн рублей в виде льготных микрозаймов

26 Бухгалтеры наехали на Госдуму из-за ЕНП: работы прибавилось, а где удобство никто не понял

27 Заместитель генерального директора «Корпорации МСП» возглавил МСП банк

28 «Сбер» получил больше 300 млрд чистой прибыли

29 ЕАЭС продлил пониженную ставку на ввоз корма для рыб

30 Сервиса оплаты проезда Face Pay получил название на русском языке

31 🔥 Аванс за декабрь надо отражать в 6-НДФЛ за 2022 год: новые разъяснения ФНС

32 У цифрового рубля не будет срока годности

33 Каждый второй поддерживает упрощение трудоустройства несовершеннолетних

34 ❌ Бухгалтеры не переходят на новые ФСБУ, потому что ошибочно полагают: налоговая нагрузка компании увеличится

35 Если сотрудник-нерезидент стал резидентом, надо пересчитать его НДФЛ с 30% на 13%

36 Мошенники могут украсть налоговый вычет

37 Путин сообщил, что предприятия ОПК работают круглосуточно

38 Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

39 Центробанк запустил своп по продаже юаней за рубли

40 ФАС оштрафовала Apple на сумму больше 1 миллиарда рублей

41 Книгой продаж нельзя подтвердить расходы для налога на прибыль

42 Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ

43 Нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль на расходы, которые арендодатель несет из-за арендатора

44 В сервисе «1С:Урок» произошла утечка данных

45 НДС по входящим счетам-фактурам не обязательно сразу принимать на вычет. На это есть три года

События

Антисанкционный вебинар. Как проводить расчеты без банков?!

Дата проведения: 24 января, вторник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 24 января, вторник

Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование

Дата проведения: 24 января, вторник

Все изменения в кадровом учете-2023

Дата проведения: 23 января, понедельник

Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой. Часть 2

Дата проведения: 23 января, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 23 января, понедельник

Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж,

Дата проведения: 23 января, понедельник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2023 года

Дата проведения: 23 января, понедельник

НДС-2023 и декларация за 4 квартал

Дата проведения: 20 января, пятница

Валютный контроль и валютные операции в 2023 году

Дата проведения: 20 января, пятница

Статьи

— Что изменилось в налогах и взносах в 2023 году

Бухгалтеры переживают за ЕНП и ЕНС, про новые сроки и формы отчетности. Однако законодатели внесли в НК не только эти изменения. Чтобы вы не пропустили важные правки и новации, мы подготовили для вас небольшую таблицу.

— НДС-2023: на что обратить внимание бухгалтеру

Расскажем про новшества в отношении НДС.

— Положена ли компенсация удаленщикам за использование личного оборудования

Да, компенсация положена. Главное – это получить подтверждающие документы.

— «Утренний бухгалтер». Обмениваться с налоговой документами можно будет через Госуслуги

Госдума одобрила проект нового порядка. Он будет действовать для физлиц.

— Реквизиты для уплаты взносов на травматизм в 2023 году по регионам

В начале 2023 года многие бухгалтеры столкнулись с довольно неприятной ситуацией. Дело в том, что они хотят, но не могут заплатить страховые взносы на травматизм. С 01.01.2023 ФСС и ПФР слились в один Социальный фонд. И в этот фонд нужно уплачивать страховые взносы на травматизм. Изменились и реквизиты для уплаты взносов.

— Сокращение штата и ликвидация предприятия, какие выплаты положены совместителям

Сокращение штата и ликвидация предприятия – сложный процесс с точки зрения взаимоотношений с сотрудниками. При проведении таких мероприятий важно учесть множество тонкостей и грамотно оформить все бумаги.

— Что такое капитализация процентов по вкладу и как посчитать свой доход

Что такое капитализация процентов по вкладу и как посчитать свой доход.

— Как рассчитать среднее количество рабочих дней в месяце

Кадровому работнику важно знать количество рабочих дней в месяце, это позволяет производить различные расчеты. Выясняем, есть ли ограничения по часам и нормам труда, как все правильно рассчитать.

— Онлайн-бухгалтерия – это не враг, 200 тысяч просмотров статьи про ЕНП, монетизация блога как лекарство от выгорания

Всегда интересно послушать, что о нас думают коллеги, партнеры и клиенты. Мы ценим и критику, и похвалу. Алексей Иванов, директор по знаниям онлайн-бухгалтерии «Моё дело», рассказал, как начинал вести блог на «Клерке», как ему удалось увеличить монетизацию, набрать миллионы просмотров и доказать бухгалтерам, что онлайн-бухгалтерия им друг.

— Елена Деревщукова про playback-театр: Мы никого не лечим

Елена Деревщукова, фронтвумен краснодарского playback-театра «Мельница», рассказала Кублогу про боль, которую играют плэйбэкеры, и про деньги, которые они зарабатывают.

🔒 Как заполнить уведомление по ЕНП за январь 2023 года

Срок сдачи первого уведомления по ЕНП – 25 января 2023 года.

— Какие ФСБУ надо или можно применять в 2023 году

Рассказываем, какие стандарты только появились, а какие применять уже обязательно. Напомним, что до принятия новых ФСБУ применяются Положения о бухгалтерском учете.

— Цитата дня. Про недостатки Налогового кодекса

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения» поделился в соцсетях, что думают арбитражные суды про НК.

— «Ночной бухгалтер». Выемок и выездов в офисы будет больше: налоговики готовят бизнесу тяжелый год

Салатики доели, пояса затянули и снова в боевую готовность. Похоже, бизнес ждет немало проверок, выемок и прочего налогового контроля. Эксперт советует готовиться заранее.

— КБК в 2023 году: что поменялось

По страховым взносам (ОПС+ОМС+ОСС) теперь единый тариф. Взносы по единому тарифу идут на один КБК. Взносы за 2022 год считают по старым тарифам, но зачисляются они на новые КБК.

🔒 Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО

Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги.

— Липовые нулевки по НДС: что говорят суды? Мнение эксперта

Случаи сдачи «нулевой» отчетности по НДС от неустановленных лиц, к сожалению, не являются единичными и новыми, в том числе и для 2022 года. Налогоплательщики в таких ситуациях защищают свои права и законные интересы, обращаясь в суды.

— Что бухгалтеру осталось сделать в январе 2023

Чек-лист, чтобы вы проверили, все ли сдали и заплатили в первый месяц года.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Федеральный закон № 435-ФЗ от 30.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/122550 от 14.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДС по входящим счетам-фактурам не обязательно сразу принимать на вычет. На это есть три года

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/118742 от 05.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль на расходы, которые арендодатель несет из-за арендатора

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/120992 от 09.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и интернет не входят в имущественный вычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/118688 от 05.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Книгой продаж нельзя подтвердить расходы для налога на прибыль

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Аванс за декабрь надо отражать в 6-НДФЛ за 2022 год: новые разъяснения ФНС

Правительство РФ: № 1009 от 13.08.1997

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 54 от 11.07.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/121458 от 12.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если сотрудник-нерезидент стал резидентом, надо пересчитать его НДФЛ с 30% на 13%

Правительство РФ: Постановление № 1505 от 29.08.2022

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