«Утренний бухгалтер». Больше одного уведомления по ЕНП за месяц сдавать не надо

Даже если вы собираетесь пополнять ЕНС несколько раз в месяц, это законом не запрещено. Но вот несколько уведомлений по ЕНП в один месяц сдавать не надо
Из приятного: малому бизнесу упростят статистическую отчетность. Жить станет немного легче.
Wildberries вводит плату...за пакеты. В пунктах выдачи теперь надо будет доплачивать от 6 до 15 рублей, если вам нужно куда-то положить заказ.
Работаете на упрощенке? Тогда вам совершенно точно нельзя пройти мимо полезной статьи о том, что надо изменить в учетной политике в этом году.
А здесь важный пост нашего блогера о том, чем сейчас грозит срыв госконтракта.
Редакция Клерка побывала на встрече в метавселенной и узнала, что..и там уклониться от налогов не получится. Читайте, как это было.
Как нанять на работу иностранца и не влететь на штрафы
Если не будете делать все легально, попытаетесь схитрить и устроить иностранца всерую — вашу компанию могут закрыть и впаять огромные штрафы.
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Новости
1 Почта России начала продавать нелекарственные препараты
2 В уведомлении по имущественным налогам надо указывать сумму налога за 4 квартал, а не за год
3 Ремонт ювелирных изделий остается на УСН
4 ИП на ОСНО указывает авансы в разделе 1 формы 3-НДФЛ
5 Большинство физлиц получают налоговые льготы без заявления
6 📒 Устали искать по сайтам и чатам информацию по ЕНП – актуальный и полный ЕНП-навигатор
7 Разовую продажу земельного участка не учитывают в целях ЕСХН
8 Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу
9 Расскажем, как контролировать налоговую нагрузку
10 Отечественных производителей стало на 17-20% больше
11 Роскомнадзор будет проверять больше 200 тысяч интернет-контента в сутки
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13 Венесуэла готова подключиться к системе Мир и аналогу SWIFT
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15 Инвесторов обяжут заменить еврооблигации локальными
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23 Документы на получение визы надо подавать за полгода до поездки
24 Уведомление по имущественным налогам нужно, если компания платит их в 2023 году
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30 Клиенты Wildberries будут платить за пакеты на пункте выдачи
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32 📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц
33 Каршеринг Делимобиль станет акционерным обществом
35 Депутат предложил сообщать предпринимателям, если их исключили из списка МСП
36 Яндекс нашел и устранил причину временного сбоя
37 Тинькофф банк обновил логотип
38 Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода
39 Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО
40 Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля
41 Малому бизнесу упростят отчетность в Росстат
42 За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ
Соцсети для бизнеса в 2023 году: что важно при продвижении
Хотите увеличить свой доход в 2023 году в 2-3 раза? Но при этом все еще ищете клиентов «по-старинке», надеясь на сарафанное радио? Такой подход небезопасен и не дает стабильного притока клиентов.
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События
Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г
Дата проведения: 21 февраля, вторник
Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ
Дата проведения: 20 февраля, понедельник
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Дата проведения: 19 февраля, воскресенье
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Дата проведения: 18 февраля, суббота
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Статьи
— Зачем госучреждениям оплачивать через ЕИС закупок контракты, включаемые в реестр?
Казначейство указало: с 1 января 2023 года федеральные ПБС, бюджетные и автономные учреждения должны составлять заявки на кассовый расход в ЕИС закупок.
— «Утренний бухгалтер». По некоторым налогам уведомления по ЕНП не нужны
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— Материнский капитал в 2023 году: сколько начислят и как использовать
Новые условия работы программы материнского капитала вступили в силу с 1 февраля 2023 года. «Мои финансы» собрали самые важные изменения в программе.
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Когда у ювелиров отобрали право на патент или применение УСН, возник вопрос, что делать с затратами на ТМЦ. Чиновники уверяют, никакие расходы не пропадут. Подробности – в статье.
— Страховые взносы ИП за себя в 2023 году
В связи с появлением объединенного Соцфонда с 2023 года порядок начисления и уплаты взносов изменился. Эти изменения коснулись и ИП.
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🔒 Утвердили правила наличных расчетов между участниками ВЭД
Если вы по-прежнему работаете с иностранными компаниями, то знаете, что при предоставлении им (или возврате) займов некоторые положения закона о валютном контроле применять не нужно. Однако есть другие правила, на которые нужно обращать внимание при наличных расчетах.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/927@ от 27.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ
Федеральный закон № 290-ФЗ от 14.07.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-771 от 03.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5575 от 25.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода
ФНС РФ: Письмо № 8-8-02/0048@ от 30.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/362 от 19.06.2008
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/218@ от 26.03.2021
Президент РФ: Указ № 752 от 17.10.2022
Минтруд РФ: Приказ № 199н от 05.04.2022
МВД России: Приказ № 860 от 15.11.2022
Правительство РФ: Распоряжение № 2571-р от 06.10.2020
Федеральное агентство по туризму: Приказ № 439-Пр-20 от 27.11.2020
Федеральный закон № 501-ФЗ от 05.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/4937 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/25738 от 01.04.2020
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