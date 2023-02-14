Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Больше одного уведомления по ЕНП за месяц сдавать не надо

Причем не надо, даже если вы пополняете ЕНС несколько раз.

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Даже если вы собираетесь пополнять ЕНС несколько раз в месяц, это законом не запрещено. Но вот несколько уведомлений по ЕНП в один месяц сдавать не надо

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Соцсети для бизнеса в 2023 году: что важно при продвижении

Хотите увеличить свой доход в 2023 году в 2-3 раза? Но при этом все еще ищете клиентов «по-старинке», надеясь на сарафанное радио? Такой подход небезопасен и не дает стабильного притока клиентов. 

Научитесь привлекать клиентов из соцсетей и сможете системно увеличивать свой доход каждый год в несколько раз!

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События

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Дата проведения: 21 февраля, вторник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

Идёт набор в группу -"Сложные вопросы в МСФО". Практика применения.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

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Дата проведения: 18 февраля, суббота

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Дата проведения: 18 февраля, суббота

Пробный урок бесплатно!"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Статьи

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/927@ от 27.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

Федеральный закон № 290-ФЗ от 14.07.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-771 от 03.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5575 от 25.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода

ФНС РФ: Письмо № 8-8-02/0048@ от 30.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/362 от 19.06.2008

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/218@ от 26.03.2021

Президент РФ: Указ № 752 от 17.10.2022

Минтруд РФ: Приказ № 199н от 05.04.2022

МВД России: Приказ № 860 от 15.11.2022

Правительство РФ: Распоряжение № 2571-р от 06.10.2020

Федеральное агентство по туризму: Приказ № 439-Пр-20 от 27.11.2020

Федеральный закон № 501-ФЗ от 05.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/4937 от 24.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/25738 от 01.04.2020

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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