«Утренний бухгалтер». Больше одного уведомления по ЕНП за месяц сдавать не надо

Даже если вы собираетесь пополнять ЕНС несколько раз в месяц, это законом не запрещено. Но вот несколько уведомлений по ЕНП в один месяц сдавать не надо

Из приятного: малому бизнесу упростят статистическую отчетность. Жить станет немного легче.

Wildberries вводит плату...за пакеты. В пунктах выдачи теперь надо будет доплачивать от 6 до 15 рублей, если вам нужно куда-то положить заказ.

Работаете на упрощенке? Тогда вам совершенно точно нельзя пройти мимо полезной статьи о том, что надо изменить в учетной политике в этом году.

А здесь важный пост нашего блогера о том, чем сейчас грозит срыв госконтракта.

Редакция Клерка побывала на встрече в метавселенной и узнала, что..и там уклониться от налогов не получится. Читайте, как это было.

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Новости

1 Почта России начала продавать нелекарственные препараты

2 В уведомлении по имущественным налогам надо указывать сумму налога за 4 квартал, а не за год

3 Ремонт ювелирных изделий остается на УСН

4 ИП на ОСНО указывает авансы в разделе 1 формы 3-НДФЛ

5 Большинство физлиц получают налоговые льготы без заявления

6 📒 Устали искать по сайтам и чатам информацию по ЕНП – актуальный и полный ЕНП-навигатор

7 Разовую продажу земельного участка не учитывают в целях ЕСХН

8 Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу

9 Расскажем, как контролировать налоговую нагрузку

10 Отечественных производителей стало на 17-20% больше

11 Роскомнадзор будет проверять больше 200 тысяч интернет-контента в сутки

12 🔥 Посетите мастер-класс «Как управленческий учет поможет снизить издержки компании»

13 Венесуэла готова подключиться к системе Мир и аналогу SWIFT

14 Специалисты в интернет-маркетинге ответят на самые провокационные вопросы

15 Инвесторов обяжут заменить еврооблигации локальными

16 Альфа-банк могут включить в новый пакет санкций

17 Обновили список налоговых инспекций для видеоконференций по жалобам

18 Если вы переплатили налог по УСН платежкой со статусом 02, надо подать уведомление

19 ВТБ запустил переводы в юанях с комиссией 1%

20 Как ИП на ПСН с работниками уменьшить налог на взносы за себя и за работников

21 Банкам порекомендовали не использовать мелкий шрифт в кредитных договорах и при оформлении вкладов

22 Малые и средние предприятия могут подать заявку на льготный кредит под 3%

23 Документы на получение визы надо подавать за полгода до поездки

24 Уведомление по имущественным налогам нужно, если компания платит их в 2023 году

25 Пользователи не могут войти в приложения Тинькофф банка

26 В Москве запустили новый сервис для начинающих предпринимателей

27 Можно вернуть переплату с ЕНС, даже если это деньги от третьего лица

28 Матпомощь от двух работодателей суммируется в 3-НДФЛ и выходит налог к доплате

29 Цены на парфюм выросли на 17%

30 Клиенты Wildberries будут платить за пакеты на пункте выдачи

31 СБП обгоняет банкоматы по числу пополнений банковских карт

32 📃 Не сдавайте несколько уведомлений по ЕНП в один месяц

33 Каршеринг Делимобиль станет акционерным обществом

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36 Яндекс нашел и устранил причину временного сбоя

37 Тинькофф банк обновил логотип

38 Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода

39 Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО

40 Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, которое надо сдать до 27 февраля

41 Малому бизнесу упростят отчетность в Росстат

42 За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

Соцсети для бизнеса в 2023 году: что важно при продвижении Хотите увеличить свой доход в 2023 году в 2-3 раза? Но при этом все еще ищете клиентов «по-старинке», надеясь на сарафанное радио? Такой подход небезопасен и не дает стабильного притока клиентов. Научитесь привлекать клиентов из соцсетей и сможете системно увеличивать свой доход каждый год в несколько раз! Крутой вебинар обо всем, что нужно знать бизнесу при работе с соцсетями в 2023 году. Записывайтесь, мест осталось мало!

События

Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

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Статьи

— Зачем госучреждениям оплачивать через ЕИС закупок контракты, включаемые в реестр?

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— «Утренний бухгалтер». По некоторым налогам уведомления по ЕНП не нужны

Бухгалтеры часто путаются с этим вопросом.

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Новые условия работы программы материнского капитала вступили в силу с 1 февраля 2023 года. «Мои финансы» собрали самые важные изменения в программе.

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Когда у ювелиров отобрали право на патент или применение УСН, возник вопрос, что делать с затратами на ТМЦ. Чиновники уверяют, никакие расходы не пропадут. Подробности – в статье.

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🔒 Утвердили правила наличных расчетов между участниками ВЭД

Если вы по-прежнему работаете с иностранными компаниями, то знаете, что при предоставлении им (или возврате) займов некоторые положения закона о валютном контроле применять не нужно. Однако есть другие правила, на которые нужно обращать внимание при наличных расчетах.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/927@ от 27.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

Федеральный закон № 290-ФЗ от 14.07.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-771 от 03.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Дистанционных работников нельзя принудительно переводить на КЭДО

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5575 от 25.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Стандартный вычет дают раз в месяц при выплате дохода

ФНС РФ: Письмо № 8-8-02/0048@ от 30.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/362 от 19.06.2008

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/218@ от 26.03.2021

Президент РФ: Указ № 752 от 17.10.2022

Минтруд РФ: Приказ № 199н от 05.04.2022

МВД России: Приказ № 860 от 15.11.2022

Правительство РФ: Распоряжение № 2571-р от 06.10.2020

Федеральное агентство по туризму: Приказ № 439-Пр-20 от 27.11.2020

Федеральный закон № 501-ФЗ от 05.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/4937 от 24.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/25738 от 01.04.2020

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— Перевод работника на удаленку и снижение зарплаты

— Кадровый перевод

— Продажа земельного участка юрлицом (участок находится в уставе)

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— Учет в 1С в рознице

— Расходы лизингополучателя и НДС входящий

— 1с:ЗУП. СЭДО с ФСС

— Инвентарная карточка учета объекта ОС

— НДФЛ физика при закупе у него товара юр.лицом

— Сотрудники - граждане Таджикистана

— Пониженные взносы IT

— Патент и усн

— СЗВ-М и прочие отчеты в ПФ

— Код ТН ВЭД в УПД

— Вечернее время

— Суточные сверх норм в 1 С зуп

— Учет погрузочно-разгрузочных работ

— Компентенция Общего собрания участников

— Можно определить юр. адрес юр. лица по гарантийному письму

— Заключительный Баланс при реорганизации в форме слияния