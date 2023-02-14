Обзор налоговых новостей

Новое по ЕНП, уменьшение налога на взносы для ИП, приостановка взыскания долгов

Еженедельный дайджест для бухгалтеров: все важное в цифрах, фактах, комментариях, ответах на вопросы.

Версия для печати
Новое по ЕНП, уменьшение налога на взносы для ИП, приостановка взыскания долгов
Иллюстрация: Valeria Boltneva/pexels

Большинство из нас не любит читать длинные тексты. Оно и понятно: времени мало, успеть нужно много, поэтому чем больше полезной информации в единицу времени, тем лучше. Исходя из этого мы решили начать с тенденций, которые наблюдаются в отношении к бизнесу со стороны государства.

Так, малые и средние предприятия могут подать заявку на льготный кредит под 3%. А еще малому и среднему бизнесу скорректируют нормативы и обещают не оставить без государственной поддержки.

Даже музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников. И чтобы уж совсем у «малышей и середнячков» все было «в шоколаде», их начнут лучше информировать о программах господдержки.

Тут раздаются голоса, что не нужно помогать, дескать, достаточно будет просто не мешать им развиваться. Но это явно мнение представителей крупного бизнеса, которому, видимо, придется заплатить добровольный взнос в бюджет с прибыли 2022 года.

Ну, про добровольный – это некоторое преувеличение. Но тенденция, как видим, налицо.

А теперь от общего, так сказать, к частному.

Кстати, самых целеустремленных и любопытных, давших себе труд дочитать/досмотреть дайджест до конца, ждет приятный бонус.

Важно

Про ЕНП

Из первых рук

Обращаем внимание

Узнайте, как...

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Про АУСН

До чего дошел прогресс

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь бонус.

Возможно, вы забыли, но сегодня День всех влюбленных. И даже если вы не влюблены и вообще не считаете этот день праздником, что мешает побаловать себя и приготовить крабовый салат с креветками?

Нам понадобится 200 гр. крабовых палочек, 200 гр. креветок, 200 гр. пекинской китайской капусты, 150 гр. консервированных ананасов, 100 гр. граната, 80 гр. твердого или полутвердого сыра, 3 ст.л. майонеза (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом).

Пекинскую капусту помойте, обсушите и порвите ее на небольшие кусочки руками, используя только мягкую зеленую часть листьев. Креветки отварите, если они замороженные. Разберите спелый гранат на отдельные зернышки. Крабовые палочки, ананас и сыр нарежьте небольшими кусочками.

В салатнике подходящего размера соедините креветки, крабовые палочки, пекинскую капусту, ананасы и зерна граната. Заправляем майонезом или сметаной.

И наслаждаемся приятным окончанием дня.

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

Инвестиции

Юридические лица теперь могут работать на бирже через Тинькофф

Пока что сервис «Инвестиции для бизнеса» позволяет открыть брокерский счет юрлицам и размещать свободные средства компаний через операции РЕПО. В дальнейшем компании смогут менять валюту по биржевому курсу, покупать ценные бумаги и привлекать заемные средства.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоги, взносы, пошлины

Сверка расчетов с налоговой по ЕНС. Изменения 2023

Право организации или ИП на сверку расчетов с бюджетом после введения ЕНС и ЕНП никуда не исчезло. В целом порядок проведения этой процедуры остался тот же, изменились лишь формы документов, составляемые в ходе сверки.

Сверка расчетов с налоговой по ЕНС. Изменения 2023
ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Научитесь работать с ЕНП и ЕНС. Онлайн-курс для компаний, самозанятых и ИП

Онлайн-курс всего за 99 рублей. Он научит вас заполнять платежки, чтобы банки их пропускали, а деньги поступали на верный счет. Узнаете, почему и как теперь нужно уведомлять налоговую о будущих платежах. Если вы ИП, разберетесь, как быть с фиксированными взносами и платежами по упрощенке.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Многодетные семьи

Многодетным отцам могут разрешить выйти на пенсию раньше

Мужчинам в многодетных семьях разрешат уйти на пенсию раньше: минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Маткапитал можно будет использовать для аренды жилья, для покупки отечественного авто и на дополнительные детские выплаты.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Жилищное законодательство

Генпрокуратура проверила сферу ЖКХ и внесла изменения в Жилищный кодекс

Капитальный ремонт не спасает аварийное жилье, а деньги фонда на него тратятся. Чтобы этого избежать прокуратура предложила перед началом работ проводить фактическое техобследование зданий. Деньги с жильцов за проверку не возьмут.

Страховые взносы и ПСН

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году

В 2021 году у ИП на ПСН появилась возможность уменьшать патент на уплаченные за себя и работников страховые взносы и пособия. Рассмотрим подробнее, как это сделать и какие нюансы нужно учесть в 2023 году.

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году
Читать еще