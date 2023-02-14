Новое по ЕНП, уменьшение налога на взносы для ИП, приостановка взыскания долгов

Большинство из нас не любит читать длинные тексты. Оно и понятно: времени мало, успеть нужно много, поэтому чем больше полезной информации в единицу времени, тем лучше. Исходя из этого мы решили начать с тенденций, которые наблюдаются в отношении к бизнесу со стороны государства.

Так, малые и средние предприятия могут подать заявку на льготный кредит под 3%. А еще малому и среднему бизнесу скорректируют нормативы и обещают не оставить без государственной поддержки.

Даже музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников. И чтобы уж совсем у «малышей и середнячков» все было «в шоколаде», их начнут лучше информировать о программах господдержки.

Тут раздаются голоса, что не нужно помогать, дескать, достаточно будет просто не мешать им развиваться. Но это явно мнение представителей крупного бизнеса, которому, видимо, придется заплатить добровольный взнос в бюджет с прибыли 2022 года.

Ну, про добровольный – это некоторое преувеличение. Но тенденция, как видим, налицо.

А теперь от общего, так сказать, к частному.

Кстати, самых целеустремленных и любопытных, давших себе труд дочитать/досмотреть дайджест до конца, ждет приятный бонус.

Важно

Про ЕНП

Из первых рук

Обращаем внимание

Узнайте, как...

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Про АУСН

До чего дошел прогресс

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь бонус.

Возможно, вы забыли, но сегодня День всех влюбленных. И даже если вы не влюблены и вообще не считаете этот день праздником, что мешает побаловать себя и приготовить крабовый салат с креветками?

Нам понадобится 200 гр. крабовых палочек, 200 гр. креветок, 200 гр. пекинской китайской капусты, 150 гр. консервированных ананасов, 100 гр. граната, 80 гр. твердого или полутвердого сыра, 3 ст.л. майонеза (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом). Пекинскую капусту помойте, обсушите и порвите ее на небольшие кусочки руками, используя только мягкую зеленую часть листьев. Креветки отварите, если они замороженные. Разберите спелый гранат на отдельные зернышки. Крабовые палочки, ананас и сыр нарежьте небольшими кусочками. В салатнике подходящего размера соедините креветки, крабовые палочки, пекинскую капусту, ананасы и зерна граната. Заправляем майонезом или сметаной.

И наслаждаемся приятным окончанием дня.