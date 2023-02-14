Новое по ЕНП, уменьшение налога на взносы для ИП, приостановка взыскания долгов

Большинство из нас не любит читать длинные тексты. Оно и понятно: времени мало, успеть нужно много, поэтому чем больше полезной информации в единицу времени, тем лучше. Исходя из этого мы решили начать с тенденций, которые наблюдаются в отношении к бизнесу со стороны государства.
Так, малые и средние предприятия могут подать заявку на льготный кредит под 3%. А еще малому и среднему бизнесу скорректируют нормативы и обещают не оставить без государственной поддержки.
Даже музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников. И чтобы уж совсем у «малышей и середнячков» все было «в шоколаде», их начнут лучше информировать о программах господдержки.
Тут раздаются голоса, что не нужно помогать, дескать, достаточно будет просто не мешать им развиваться. Но это явно мнение представителей крупного бизнеса, которому, видимо, придется заплатить добровольный взнос в бюджет с прибыли 2022 года.
Ну, про добровольный – это некоторое преувеличение. Но тенденция, как видим, налицо.
А теперь от общего, так сказать, к частному.
Кстати, самых целеустремленных и любопытных, давших себе труд дочитать/досмотреть дайджест до конца, ждет приятный бонус.
Важно
Ваше несогласие с актом сверки налоговики будут рассматривать 30 дней.
Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует.
ФНС напомнила правила уплаты имущественных налогов за 2022 год.
Из ежемесячного персонифицированного отчета СФР будет брать данные для начисления больничных.
В платежке на страховые взносы по травматизму надо указывать статус 08 и свой ОКТМО.
Заявление о зачете фиксированных взносов можно подать в последний день квартала.
О недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо сообщать по новой форме.
Про ЕНП
Уведомление по имущественным налогам нужно, если компания платит их в 2023 году.
Чтобы исправить сумму в уведомлении по ЕНП, надо подать новое уведомление с правильной суммой.
ФНС разрешает совмещать уведомления и платежки-уведомления со статусом 02.
Теперь в платежках на налоги ИП не должен указывать свой адрес.
Если вы переплатили налог по УСН платежкой со статусом 02, надо подать уведомление.
Теперь платежки точно надо делать по новым правилам со статусами 01 или 02.
Уведомление по ЕНП на фиксированный платеж по НДФЛ иностранцев не нужно.
Из первых рук
Аудиторы обязаны быть независимыми от организаций, которые проверяют. Приняли новый закон.
Сотрудники-резиденты РФ, работающие за границей, сами платят НДФЛ.
Бумажные бухгалтерские документы надо хранить в бумажном виде.
Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу.
ФНС пояснила, как будут проверять применение ККТ в 2023 году.
Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу.
Обращаем внимание
Следите, чтобы налоговики не взыскали долги и не оштрафовали за неуплату налогов. Сейчас им нельзя.
Минтруд подтвердил, что самозанятые могут подать заявление на единое пособие.
Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие.
Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию.
Из-за отмены справки 182н работодатели будут получать данные о зарплате из СФР. Но только на «тайных» сотрудников.
Узнайте, как...
... ИП на ПСН с работниками уменьшить налог на взносы за себя и за работников.
Для информации
Перевозчикам промышленной продукции увеличили размер компенсации.
Новым регионам могут предоставить переходный период для маркировки лекарств.
Что компания должна выплатить сотруднику при восстановлении по суду.
Сообщать об имуществе, на которое налоговики не начислили налог, надо будет по новой форме.
Опасно просить удаленщика немного поработать на больничном. Суд заставит выплатить зарплату.
Лайфхаки: берем на вооружение
У предпринимателей есть два способа уменьшить налог по УСН на взносы.
Матпомощь от двух работодателей суммируется в 3-НДФЛ и выходит налог к доплате.
Можно вернуть переплату с ЕНС, даже если это деньги от третьего лица.
ФНС отказывает ИП в зачете фиксированных взносов по заявлению.
Суточные за разъездной характер работы не облагаются НДФЛ. Но надо учитывать фактические расходы.
Начисленный доход за декабрь равен сумме выплаченного аванса. Высчитывать НДФЛ обратным путем не надо.
В уведомлении по имущественным налогам надо указывать сумму налога за 4 квартал, а не за год.
В планах
У киберпреступников начнут конфисковывать имущество, чтобы возместить ущерб пострадавшим.
Хотят ввести дополнительный соцвычет по НДФЛ на обучение до 200 тыс. рублей.
Про АУСН
Поменяли коды выплат, необлагаемых страховыми взносами у бизнеса на АУСН.
Бизнесу на АУСН надо проверять за банком расчет доходов и расходов. Могут быть ошибки.
До чего дошел прогресс
Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео.
Сотрудники компаний смогут взаимодействовать с отделом кадров удаленно.
Немного статистики
О как!
Экспортеры доплатят 250 млрд рублей за понижение налоговой базы.
В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности.
Налоговики зайдут даже в ваши соцсети, чтобы доказать налоговое нарушение.
Роскомнадзор будет проверять больше 200 тысяч интернет-контента в сутки.
УПС
Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников.
МВД собирается ввести сбор для мигрантов из безвизовых стран.
Лучше не запрашивать информацию о долгах по налогам у ФНС в публичных чатах. Информацию могут использовать мошенники.
Компания потеряла расходы и вычеты, потому что не оформила нормальные пропуска.
И о хорошем
А теперь бонус.
Возможно, вы забыли, но сегодня День всех влюбленных. И даже если вы не влюблены и вообще не считаете этот день праздником, что мешает побаловать себя и приготовить крабовый салат с креветками?
Нам понадобится 200 гр. крабовых палочек, 200 гр. креветок, 200 гр. пекинской китайской капусты, 150 гр. консервированных ананасов, 100 гр. граната, 80 гр. твердого или полутвердого сыра, 3 ст.л. майонеза (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом).
Пекинскую капусту помойте, обсушите и порвите ее на небольшие кусочки руками, используя только мягкую зеленую часть листьев. Креветки отварите, если они замороженные. Разберите спелый гранат на отдельные зернышки. Крабовые палочки, ананас и сыр нарежьте небольшими кусочками.
В салатнике подходящего размера соедините креветки, крабовые палочки, пекинскую капусту, ананасы и зерна граната. Заправляем майонезом или сметаной.
И наслаждаемся приятным окончанием дня.