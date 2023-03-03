Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Не копите долги по налогам, чтобы не штрафовали за уточненку по НДС

Такое правило, по сути, вводит ЕНС.

Версия для печати

Имейте ввиду: чтобы сдача уточненки прошла без штрафа, не должно быть долгов по всем остальным налогам. Это новое правило, которое по сути ввел ЕНС. 

Роскомнадзор активно борется с банковскими услугами в Телеграм. Похоже, за них будут штрафовать. 

ЦБ пообещал к лету выпустить новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. 

Хвастаемся: мы получили аккредитацию, теперь «Клерк» выдает не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБ России!

Интервью дня: мы пообщались о налоговых итогах года с Аркадием Брызгалиным, известным налоговым адвокатом и гуру в своей области. Почитайте, к чему готовиться

Какие штрафы могут быть за Федресурс?

С 2023 года все организации, которые размещали сведения об аудите, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчётности.

Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.

Записывайтесь на вебинар, чтобы узнать, как их избежать. Дадим понятные инструкции и объясним на примерах, как себя обезопасить.

Записаться

Новости 

2 Жалобы бизнеса по ЕНС налоговики будут рассматривать оперативно

3 За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

4 Предложили увеличить лимит дохода для 1% взносов ИП и отменить ежемесячные авансы по прибыли

5 Минфин ограничит инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам

6 В акте КС-2 не надо отражать реквизиты прослеживаемости

7 Профсоюзы предлагают увеличить пособие по безработице

8 Банки будут выдавать меньше валютных кредитов

9 💡 Рассказываем, где найти полезные сервисы для вашей работы

10 Сбербанк начал работать с предпринимателями в Крыму

11 «Клерк» получил аккредитацию в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов

12 Мобильные приложения подсанкционных банков удалили из AppStore. Среди них – Тинькофф

13 ⚡ Прокуратура уже наказывает бизнесменов за отсутствие маркировки

14 Уже можно обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов

15 Для пострадавшего бизнеса из Белгородской области продлили сроки уплаты налогов

16 Малый и средний бизнес оформил рекордное количество кредитов в 2022 году

17 Как заполнять уведомление на имущественные налоги: разъяснения от ФНС

18 Автоваз увеличил продажи на 4,7%

19 Работник не пришел на курсы повышения квалификации – прогул или нет

20 ⚡ ФНС выпустила девять разъяснений для организаций, которым нужно сдавать уведомление по имущественным налогам

21 Предприниматели опасаются открывать киоски у торговых центров

22 В магазинах Крыма и Севастополя появился эквайринг от Сбербанка

23 В уведомлении по транспортному налогу надо ставить свой КПП. Но он все равно не имеет значения

24 Для малого и среднего бизнеса введут мораторий на повышение арендной платы

25 Чтобы за уточненку по НДС не оштрафовали, не должно быть долгов по налогам

26 Дилеры начнут продавать «Москвич 3» с 3 марта 2023 года

27 ИП платят фиксированные взносы платежкой-уведомлением, но ИФНС требует еще заявление о зачете

28 Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы – Дерипаска

29 Инвесторы остались без выплат по белорусским еврооблигациям

30 При вахтовом методе родители детей-инвалидов тоже могут брать допвыходные

31 Таксистам запретят работать больше 12 часов в сутки

32 Летом появятся новые банкноты в 1000 и 5000 рублей

33 ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

34 За банковские услуги в Telegram будут штрафовать

35 Трансграничные платежи будет удобнее проводить в криптовалюте

36 Владельцы сетей связи будут три года хранить данные абонентов

37 Клиенты российских банков за границей получат возможность удаленной идентификации для трансграничных расчетов

38 Ипотека может вырасти до 15%, но Центробанк будет контролировать ее качество

События 

Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 10 марта, пятница

ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Дата проведения: 10 марта, пятница

Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С

Дата проведения: 9 марта, четверг

Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки

Дата проведения: 9 марта, четверг

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 марта, вторник

Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера

Дата проведения: 6 марта, понедельник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Будут новые освобождения ИП от ККТ

От применения ККТ освободят ИП-репетиторов и тренеров, но при безналичной оплате.

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек

В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

Повышающий коэффициент для налога на дорогие автомобили в 1С:Бухгалтерии: как изменить

Еще в 2022 году произошли некоторые изменения в расчете транспортного налога для дорогостоящих автомобилей, и многие бухгалтеры отмечают это, заказывая сверку с ФНС.

Как оформить доли по материнскому капиталу

При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.

Учет основных средств в 2023 году: ФСБУ 6/2020 становится рутинным

С 2022 года ФСБУ 6/2020 стал обязателен. Но еще есть время учесть все нюансы в 2023 году. Подробности в статье.

Патентная система налогообложения в 2023 году: почему она станет еще выгоднее

Чтобы какая-то налоговая система стала выгоднее для налогоплательщиков, вовсе не обязательно менять сам закон. Иногда достаточно того, чтобы Верховный или Конституционный суды поменяли его трактовку. Так произошло и с ПСН. Верховный суд решил для них ряд проблем. Подробности – в статье.

Идея ЕНП хороша, но сама система сырая, недоработанная, неясно, зачем было спешить. Интервью «Клерка» с налоговым адвокатом Аркадием Брызгалиным

Аркадий Брызгалин работает в налоговой сфере уже много лет, его имя знает вся страна. Мы пришли к нему с вопросами о том, что бизнесу делать с ЕНП, повысят ли в этом году налоги и станет ли ФНС сильнее трясти бизнес. Читайте, что он нам ответил.

Неанонимный бухгалтер. Людмила из Москвы учится инвестированию, любит море и горы, считает, что законодатели все усложняют, поэтому пока не платит ЕНП

Мы в «Клерке» очень любим своих пользователей, а тут поняли, что давно близко с вами не общались. Надо исправиться, решила редакция и попросила интервью у Людмилы, которая стала подписчиком Клерк.Премиум не так давно, но уже очень этому рада.

🔒 Какие налоги и когда будет платить бухгалтер малого бизнеса на новых территориях в 2023 году

На компании из новых регионов с 1 января 2023 года распространяются нормы НК РФ. Разберем подробно, что это за нормы.

Цитата дня. Про то, от чего защищает ЕНП

Пока технические проблемы с ЕНП (и не только технические) находятся в состоянии "а воз и ныне там", сами налоговики активно ходят по разным передачам и рассказывают там о том, как полезен новый порядок уплаты налогов.

«Ночной бухгалтер». Налоговики будут разбирать даже неправильно оформленные жалобы. Если жалуетесь на ЕНС

Жалуйтесь и не стесняйтесь: ФНС пообещала рассматривать любые жалобы по поводу ЕНС и ЕНП, даже если их неправильно подать.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-6/443@ от 15.07.2011

Роструд: Письмо № ПГ/00763-6-1 от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При вахтовом методе родители детей-инвалидов тоже могут брать допвыходные

Правительство РФ: Распоряжение № 2496-р от 24.11.2016

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС22-2168 от 01.07.2022

Верховный Суд РФ: Определние № 309-ЭС22-21625 от 17.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-1659 от 16.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/64841 от 12.08.2021

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/43687 от 04.06.2021

Минфин РФ: Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России № от 29.12.1997

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/68312 от 25.08.2021

Обсуждаемые темы форума

Реализация 2021 года помечена на удаление

Ндфл дистанционный сотрудник переехал за рубеж

Экологический сбор

Восстановление списанной дебиторской задолженности

Дебитор исключен изЕГРЮЛ (недостоверность) но исполнительное производство не закрыто

Фитнес за счёт организации

Ошибка в уведомлении КБК

Покупка нефтебазы у физического лица

Уплата НДФЛ за сотрудника иностранного гражданина Армении без патента

Вход в ЛК ЮЛ/ИП по доверенности

Трудовой договор с гражданином Армении в ООО

Вопрос о пересмотре СПИ по ОС, принятым до 01.01.2022г. при перспективном переходе на ФСБУ 6/2020

ИП УСН и ПСН, вычет взносов

Пожертвования в СОНКО

Налогообложение ФЛ по агентскому договору

НДФЛ с процентного займа между ИП

Покупка комплектующих на AliExpress

Закрытие ИП и уплата налогов

Страна происхождения товара в ГТД неизвестна

Уведомления по НДФЛ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики не могут определиться с платежками на взносы ИП. Много нового в работе банков

Первая неделя марта заканчивается сумбурно: возмущаться по поводу ЕНП уже нет сил, а странные новости по другим поводам сыпятся из каждого утюга. Перемены нагрянули в работе некоторых банков, а кто-то и вовсе беспокоится о новых законах марта.

«Ночной бухгалтер». Налоговики не могут определиться с платежками на взносы ИП. Много нового в работе банков

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Электронные подписи

Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году

В 2023 году для многих ИП стал актуальным вопрос получения квалифицированной электронной подписи. Основная причина – обязанность сдачи заявления о зачете (для резервирования даты уплаты страховых взносов) в электронной форме. Разберем подробнее особенности и порядок оформления ЭП для ИП в 2023 году.

Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Новости ФНС

📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

Помощник судьи решила поработать косметологом. А когда попыталась стать судьей, такое «совместительство» помешало ей получить рекомендацию на должность. Вообще, судей как-то бомбит на косметический уход. Нашли забавное фото.

Читать еще