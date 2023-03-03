«Утренний бухгалтер». Не копите долги по налогам, чтобы не штрафовали за уточненку по НДС

Имейте ввиду: чтобы сдача уточненки прошла без штрафа, не должно быть долгов по всем остальным налогам. Это новое правило, которое по сути ввел ЕНС.

Роскомнадзор активно борется с банковскими услугами в Телеграм. Похоже, за них будут штрафовать.

ЦБ пообещал к лету выпустить новые банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Хвастаемся: мы получили аккредитацию, теперь «Клерк» выдает не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБ России!

Интервью дня: мы пообщались о налоговых итогах года с Аркадием Брызгалиным, известным налоговым адвокатом и гуру в своей области. Почитайте, к чему готовиться.

Какие штрафы могут быть за Федресурс? С 2023 года все организации, которые размещали сведения об аудите, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчётности. Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам. Записывайтесь на вебинар, чтобы узнать, как их избежать. Дадим понятные инструкции и объясним на примерах, как себя обезопасить. Записаться

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События

Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 10 марта, пятница

ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Дата проведения: 10 марта, пятница

Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С

Дата проведения: 9 марта, четверг

Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки

Дата проведения: 9 марта, четверг

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 марта, вторник

Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера

Дата проведения: 6 марта, понедельник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

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В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?

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Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

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Мы в «Клерке» очень любим своих пользователей, а тут поняли, что давно близко с вами не общались. Надо исправиться, решила редакция и попросила интервью у Людмилы, которая стала подписчиком Клерк.Премиум не так давно, но уже очень этому рада.

🔒 Какие налоги и когда будет платить бухгалтер малого бизнеса на новых территориях в 2023 году

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-6/443@ от 15.07.2011

Роструд: Письмо № ПГ/00763-6-1 от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При вахтовом методе родители детей-инвалидов тоже могут брать допвыходные

Правительство РФ: Распоряжение № 2496-р от 24.11.2016

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС22-2168 от 01.07.2022

Верховный Суд РФ: Определние № 309-ЭС22-21625 от 17.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-1659 от 16.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/64841 от 12.08.2021

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/43687 от 04.06.2021

Минфин РФ: Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России № от 29.12.1997

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/68312 от 25.08.2021

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