«Утренний бухгалтер». Не копите долги по налогам, чтобы не штрафовали за уточненку по НДС

Имейте ввиду: чтобы сдача уточненки прошла без штрафа, не должно быть долгов по всем остальным налогам. Это новое правило, которое по сути ввел ЕНС.
Роскомнадзор активно борется с банковскими услугами в Телеграм. Похоже, за них будут штрафовать.
ЦБ пообещал к лету выпустить новые банкноты в 1000 и 5000 рублей.
Хвастаемся: мы получили аккредитацию, теперь «Клерк» выдает не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБ России!
Интервью дня: мы пообщались о налоговых итогах года с Аркадием Брызгалиным, известным налоговым адвокатом и гуру в своей области. Почитайте, к чему готовиться.
Какие штрафы могут быть за Федресурс?
С 2023 года все организации, которые размещали сведения об аудите, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчётности.
Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.
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События
Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.
Дата проведения: 10 марта, пятница
ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Дата проведения: 10 марта, пятница
Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С
Дата проведения: 9 марта, четверг
Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023
Дата проведения: 9 марта, четверг
Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?
Дата проведения: 9 марта, четверг
Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки
Дата проведения: 9 марта, четверг
Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения
Дата проведения: 7 марта, вторник
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Дата проведения: 6 марта, понедельник
ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Учитываем расходы на служебный автотранспорт
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Будут новые освобождения ИП от ККТ
От применения ККТ освободят ИП-репетиторов и тренеров, но при безналичной оплате.
— УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек
В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?
— Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа
Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.
— Повышающий коэффициент для налога на дорогие автомобили в 1С:Бухгалтерии: как изменить
Еще в 2022 году произошли некоторые изменения в расчете транспортного налога для дорогостоящих автомобилей, и многие бухгалтеры отмечают это, заказывая сверку с ФНС.
— Как оформить доли по материнскому капиталу
При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.
— Учет основных средств в 2023 году: ФСБУ 6/2020 становится рутинным
С 2022 года ФСБУ 6/2020 стал обязателен. Но еще есть время учесть все нюансы в 2023 году. Подробности в статье.
— Патентная система налогообложения в 2023 году: почему она станет еще выгоднее
Чтобы какая-то налоговая система стала выгоднее для налогоплательщиков, вовсе не обязательно менять сам закон. Иногда достаточно того, чтобы Верховный или Конституционный суды поменяли его трактовку. Так произошло и с ПСН. Верховный суд решил для них ряд проблем. Подробности – в статье.
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Аркадий Брызгалин работает в налоговой сфере уже много лет, его имя знает вся страна. Мы пришли к нему с вопросами о том, что бизнесу делать с ЕНП, повысят ли в этом году налоги и станет ли ФНС сильнее трясти бизнес. Читайте, что он нам ответил.
— Неанонимный бухгалтер. Людмила из Москвы учится инвестированию, любит море и горы, считает, что законодатели все усложняют, поэтому пока не платит ЕНП
Мы в «Клерке» очень любим своих пользователей, а тут поняли, что давно близко с вами не общались. Надо исправиться, решила редакция и попросила интервью у Людмилы, которая стала подписчиком Клерк.Премиум не так давно, но уже очень этому рада.
🔒 Какие налоги и когда будет платить бухгалтер малого бизнеса на новых территориях в 2023 году
На компании из новых регионов с 1 января 2023 года распространяются нормы НК РФ. Разберем подробно, что это за нормы.
— Цитата дня. Про то, от чего защищает ЕНП
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-6/443@ от 15.07.2011
Роструд: Письмо № ПГ/00763-6-1 от 09.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При вахтовом методе родители детей-инвалидов тоже могут брать допвыходные
Правительство РФ: Распоряжение № 2496-р от 24.11.2016
Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС22-2168 от 01.07.2022
Верховный Суд РФ: Определние № 309-ЭС22-21625 от 17.11.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-1659 от 16.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/64841 от 12.08.2021
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/43687 от 04.06.2021
Минфин РФ: Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России № от 29.12.1997
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/68312 от 25.08.2021
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