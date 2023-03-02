«Утренний бухгалтер». Будут новые освобождения ИП от ККТ

От применения ККТ освободят ИП-репетиторов и тренеров, но при безналичной оплате. Проект закона уже готов.

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Рассказываем, как обрадовать самого себя или знакомого бухгалтера к 8 марта: отдаем лучшую бухгалтерскую подписку на свете.

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10 📅 Законы, которые заработали с 1 марта: ПДД, ЕГРН, маркетплейсы, банковские переводы, плата за мусор

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События

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 марта, вторник

Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера

Дата проведения: 6 марта, понедельник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Встреча с Елена Вячеславовной Воробьевой

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Новые ФСБУ: готовимся к годовой отчетности

Дата проведения: 3 марта, пятница

Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 3 марта, пятница

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Два отчета должны появиться в системе до 1 апреля 2023.

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Слышите словосочетание «купить 1С:ИТС» и у вас появляются ассоциации: дополнительная оплата, длительное ожидание, нерешенные проблемы? Вероятно, пришло время сменить обслуживающую организацию.

– Кто и как может применять спецрежимы в 2023 году

В российском налоговом законодательстве есть несколько возможностей для малого и среднего бизнеса экономить на налогах и упростить учет. Это так называемые специальные налоговые режимы. Разберем в статье, какие из них доступны для ИП и фирм бизнеса в 2023 году.

– Не делайте так: как налоговики проверяют расходы для расчета налога на прибыль

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Открытие бизнеса в других странах практикуется достаточно давно. Но сегодня эта тема стала особенно актуальной из-за большого количества эмигрантов. Многие не хотят терять свой бизнес и пытаются интегрировать его в условиях другого государства. С относительно недавних пор его называют «релокация».

– Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 62. Важные детали для бухгалтера

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 представляет собой регистр, в котором должно быть отражено сальдо расчетов с покупателями на начало периода, а также абсолютно все движения по данному счету и заключительное сальдо.

– Что дают и что забирают у бизнеса налоговые оговорки: еще раз о балансе интересов

ФНС пока не удалось полностью решить проблему искоренения «технических» компаний. Вместе с тем, есть мнение, что это невозможно сделать только с помощью инструментов, предусмотренных Налоговым кодексом. Но допустимо ли использование налоговой службой механизмов, не заложенных в НК, или же проблема должна решаться изменениями в налоговый закон?

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СЭД – система, которая экономит бизнесу средства и значительно ускоряет работу. Однако при неправильном внедрении можно наделать ошибок, чреватых для компании увеличением сроков работ и дополнительными затратами, а в некоторых случаях проект автоматизации может и вовсе провалиться.

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После ухода из России зарубежных систем мобильных платежей практически единственным способом оплачивать покупки бесконтактно стал QR-код. Как функционирует такой способ бесконтактной оплаты, рассказываем в статье.

– Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности

Сейчас субсидиарная ответственность применяется все чаще, а избежать ее все сложнее. Даже если имущество и активы записываются на доверенных лиц, они легко могут быть взысканы. Уполномоченные и арбитражные управляющие без проблем выявляют такое имущество.

– Цитата дня. Про отделение

Глава ФНС в очередной раз рассказал о крутости идеи ЕНП. Если коротко: новую систему Егоров по-прежнему считает прекрасной идеей, которая всем пойдет только на пользу.

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В первый день весны решили вам напомнить, почему одна подписка может изменить всю вашу работу к лучшему. Налетай!

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Документы

Верховный Суд РФ: Постановление № 5-АД22-94-К2 от 20.12.2022

Правительство РФ: Постановление № 1090 от 23.10.1993

МВД России: Приказ № 949 от 14.12.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/631@ от 23.01.2023

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-15/2580@ от 21.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В акте КС-2 не надо отражать реквизиты прослеживаемости

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/2384@ от 17.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-9/1702@ от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Жалобы бизнеса по ЕНС налоговики будут рассматривать оперативно

Росстат: Приказ № 742 от 31.12.2014

Правительство РФ: Постановление № 161 от 04.02.2023

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008

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