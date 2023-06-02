«Утренний бухгалтер» № 5403. Уведомления по ЕНП можно будет подать без КЭП

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5402. Бухгалтеры будут сдавать два уведомления в месяц по НДФЛ

Законопроект с масштабными поправками в НК РФ уже в Госдуме.

— Как пожаловаться на Социальный фонд России

Минтруд своим приказом от 12.04.2023 № 308н обновил порядок подачи и рассмотрения жалоб на вынесенные Социальным фондом решения. Изменения внесены в связи с созданием СФР.

— Увольнение директора по правилам и без проблем

Увольнение генерального директора по решению учредителя может быть осуществлено по разным основаниям, что прописаны в ТК. Изучим их, а также то, каким образом осуществляется процедура освобождения руководителя фирмы от занимаемой должности по инициативе собственника.

— Как рассчитать для суда свой долг по кредиту и что делать, если банк требует больше

От проблем с выплатой кредита не застрахован никто, и бывают ситуации, когда погасить долги в срок не получается. Конечно, даже в этом случае лучше не доводить дело до суда, но если уж так вышло, важно все сделать правильно и в конце концов не переплатить кредитору.

— Профессиональная деформация личности: причины, последствия, методы профилактики

Сначала мы выбираем профессию, подстраивая ее под наши способности и склонности. Но однажды, когда достигаем в ней успеха, — она может начать «выбирать» нас: влиять на поведение и привычки. Разбираемся, что такое профдеформация, почему она возникает и как с ней справиться.

— Лучшие онлайн-курсы для бухгалтеров в 2023 году

Разберем топ-8 бухгалтерских онлайн-курсов с нуля и для продвинутых. Узнаете, где лучше учиться на бухгалтера.

— Зарплата в крипте и отчетность в Дубае: обзор интересных вакансий недели

Сегодня в подборке вас ждут необычные вакансии. Не пропустите.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2023 года

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в мае. Все кратко, четко, по делу.

— Можно ли снизить тарифы на оплату управляющей компании: примеры из практики

Платить управляющей компании за содержание и текущий ремонт имущества многоквартирного дома собственникам квартир приходится немало. При этом закон предусматривает, что размер этой платы определяется решением общего собрания собственником помещений с учетом предложений управляющей организации.

— Как самозанятому составить оферту

Оферта полезная и абсолютно законная вещь. Для самозанятых она удобна, когда предлагаются одинаковые для всех услуги и товары.

— Налоговые каникулы ИП в 2023 году

Регионам предоставлено право освободить от налогов предпринимателей на патенте и на «упрощенке», при соблюдении ряда условий.

— Налоговики пока не смогли полноценно внедрить ЕНС, но учиться работать с ним все равно придется. А еще сейчас самое время перейти на аутсорс

Все важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Смотрите онлайн, задавайте свои вопросы спикерам и получайте доступ к записи.

— «Ночной бухгалтер» № 1448. Бизнесу хотят сократить количество налоговых проверок и запрашиваемых документов

Глава ФНС не спешит уходить из новостной ленты. Сегодня бухгалтеры обсуждают его заявления о сокращение проверок от налоговиков. Разберемся, что сказал и о чем умолчал Даниил Егоров.