«Утренний бухгалтер» № 5403. Уведомления по ЕНП можно будет подать без КЭП

Чтобы направить уведомление в ФНС через личный кабинет, налогоплательщику нужно будет сгенерировать неквалифицированную подпись. Аналогичным способом ИП смогут отправлять заявление о зачете фиксированных взносов.
Сахаросодержащие напитки станут подакцизными товарами с 1 июля 2023. До наступления этой даты рознице нужно перерегистрировать онлайн-кассы.
Если бизнес переехал в другой регион, нужно применять ту ставку УСН, которая действует в этом регионе по новому адресу: эту норму пропишут в НК.
С 1 июня на Госуслугах заработала обязательная двухфакторная авторизация.
Если в декларации налог за год меньше, чем авансовые платежи, то начисления будут отражены на ЕНС в день вступления в силу решения по камеральной проверке. Такие поправки внесут в НК.
А еще в НК пропишут новые правила по налоговым проверкам – послабления для бизнеса анонсировал Даниил Егоров.
🔥 Как безопасно работать с внештатниками в 2023 году
Работа с внештатным персоналом в 2023 году изменилась: теперь государство выставляет больше требований. Какие правила были введены, и что теперь стоит учитывать заказчикам? Узнаете на вебинаре 14 июня в 12:00 мск.
Новости
2 Уменьшение налога по декларации отразится на ЕНС только после камеральной проверки
3 Пятитысячные купюры стали самыми популярными в России
4 Уведомление по ЕНП можно будет сдать через личный кабинет без КЭП
5 ❓Кто и как должен исправить неправильную запись об увольнении в трудовой книжке
6 👉Зарезервировать фиксированные взносы ИП сможет без КЭП на токене
7 🔔 Срок уплаты имущественных налогов физлиц хотят перенести с 1 декабря на 1 июля
8 Гаражи облагаются налогом на льготных условиях
9 Бухгалтерам, которые умеют защищать бизнес от проверок, платят больше
10 Если на первом ИИС не было активов, это не помешает получить налоговый вычет по второму ИИС
11 Из СФР работодателям приходят требования на уволенных сотрудников с кодом ошибки WARN_KZ_0004
12 С 1 июня на Госуслугах ввели обязательную двухфакторную авторизацию
13 Законопроект об ИИС-3 рассмотрит кабмин. Если проект примут, инвесторы смогут комбинировать налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2
14 За доставку бракованных товаров Wildberries автоматически вернет деньги
15 🍇 Уточнят нормы о применении ЕСХН виноделами
16 Миллиардеры из России разбогатели на 17,6 млрд долларов
17 За иностранное ПО компании будут платить обязательные отчисления
18 Применение ставки УСН при переезде в другой регион может измениться
19 Сервис аренды самокатов Whoosh начал работать с картой «Тройка»
20 Вакансий в сфере туризма стало на 40% больше
21 Центробанк отметил в «Яндекс.Картах» проверенные банки
22 🍸 Продавцам лимонада надо перерегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года
23 Руководство ФНС слышит бизнес и сделает его жизнь легче, пообещал Егоров
24 Работников раздражает вспыльчивость и некомпетентность руководства. Рассказывайте, бухгалтеры, вас тоже?
25 Госдума отменила согласие опеки на работу подростков
26 С 2024 года соцвычет по НДФЛ можно будет оформить в упрощенном порядке
27 «Яндекс.Лавка» добавит сердце на логотип и будет чаще заказывать продукты у местных поставщиков
28 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
События
Налоговые риски и налоговые возможности 2023 года с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам
Дата проведения: 8 июня, четверг
Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере
Дата проведения: 7 июня, среда
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 7 июня, среда
Выставка технологий для интернет-торговли и ритейла ECOM Expo'23
Дата проведения: 7 июня, среда
О чем не пишут в Трудовом кодексе:актуальные вопросы применения трудового права
Дата проведения: 7 июня, среда
Особенности предоставления отпусков.
Дата проведения: 7 июня, среда
Заработная плата – 2023. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов.
Дата проведения: 7 июня, среда
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Новые требования к организация и проведение инвентаризации
Дата проведения: 7 июня, среда
Порядок формирования себестоимости государственных (муниципальных) услуг, учет субсидий на госзадание и иного бюджетного финансирования
Дата проведения: 7 июня, среда
Как теперь работать с ЛК ИП на ПСН из-за новшеств с ЕНП
Дата проведения: 6 июня, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/4292 от 27.01.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/68194 от 18.10.2017
Роструд: Письмо № ПГ/20884-6-1 от 14.05.2020
Минпромторг России: Информация № от 24.03.2022
Правительство РФ: Постановление № 353 от 12.03.2022
Торгово-промышленная палата РФ: Письмо № 02в/350 от 11.03.2022
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/46271л от 19.04.2023
Правительство РФ: Постановление № 313 от 09.03.2022
Правительство РФ: Постановление № 312 от 09.03.2022
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