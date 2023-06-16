«Утренний бухгалтер» № 5412. Пеней по ЕНС не будет до 2024 года

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5411. Малому бизнесу станет проще прекратить деятельность

Процедуру значительно упростили.

— Росреестр разъяснил порядок определения границ земельного участка

Межевание земельных участков сейчас не является обязательной процедурой, но нельзя не признать, что оно позволяет избежать различных проблем, связанных с неопределенностью местоположения границ участка.

— Как расплачиваться за границей: самые удобные способы оплаты за рубежом

Около 5 млн россиян проведут летний отпуск за границей — на 42% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР). Разобрали все доступные способы оплаты покупок за рубежом.

— Как отличить правомерное техническое сотрудничество конкурентов от картельного сговора

Антимонопольный орган признал две компании заключившими антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах.

— ИП перешел с ПСН на общий режим: что с НДС и НДФЛ

С начала 2023 года производители и продавцы ювелирки не имеют прав использовать патентную систему налогообложения и упрощенку. Они переходят на общий режим налогообложения.

— Как оформить и выдать персонифицированные сведения уволенному сотруднику

Персонифицированные сведения при увольнении в 2023 году, как и в предыдущие периоды, работодатель обязан выдать сотруднику. Каким законом установлено это требование, что входит в понятие «персонифицированные сведения» и как их выдать? Подробности — в нашей статье.

— Как правильно вести деловые переговоры с партнерами, инвесторами, клиентами

«В начале было Слово». Не могу подобрать лучшего эпиграфа по теме коммуникации. Благодаря грамотному устному и письменному общению люди выполняют технически сложные задачи, например полёт в космос. Или не выполняют, когда общение неэффективно или отсутствует, как, например, в случае постройки Вавилонской башни: по библейскому преданию, люди хотели воздвигнуть башню до небес, но не смогли достроить её, после того как Бог заставил их заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга.

🔒 Как проводится камеральная проверка декларации

Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере проверки декларации по налогу на прибыль.

— Бухгалтер на банк и первичку, специалист по ВЭД, менеджер по продажам: кто нужен бизнесу прямо сейчас

Настала пора отпусков и компаниям не хватает рабочих рук. Самое время найти стабильную работу.

— Все на низкий старт и ждем сальдо ЕНС! «Ночной бухгалтер» № 1457

Глава ФНС пообещал открыть сальдо по ЕНС в ЛК для всех налогоплательщиков на следующей неделе и не только это... Обозреваем ПМЭФ и делимся с вами горячими новостями с пылу с жару.

— Как руководителю своими силами провести оценку персонала

Рассказываем о том, как самостоятельно провести оценку персонала. Предлагаем простые инструменты и разбираемся, какие черты характера человека с точки зрения психологии могут говорить о закономерностях поведения в определенных ситуациях.