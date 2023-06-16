«Утренний бухгалтер» № 5412. Пеней по ЕНС не будет до 2024 года

Действующий порядок неначисления пеней закончится 30 июня. ФНС уверена, что срок надо продлить.
Даниил Егоров объявил, что налоговики уже заканчивают исправлять проблемы с ЕНС, а на следующей неделе уже откроют личные кабинеты для юрлиц.
Физлица смогут перейти на получение налоговых уведомлений через Госуслуги. Система должна заработать 1 июля.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в экономике быстро идет структурная перестройка.
Самозанятых уже почти 8 млн. человек. Глава ФНС считает, что это очень стабильный налоговый режим.
🔥 Как выгодно использовать облачную кассу
Работать по 54-ФЗ должны все. С этим помогает облачная касса — ее можно подключить к интернет-магазину, экономить на фискализации и отказаться от чековой ленты.
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Минфин РФ: Письмо № 04-05-06/27 от 29.03.2004
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