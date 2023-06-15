«Утренний бухгалтер» № 5411. Малому бизнесу станет проще прекратить деятельность

Предприниматели смогут подать заявление на исключение из ЕГРЮЛ быстро и без дополнительных материальных затрат. Ликвидацию проведет ФНС.
Новый налог у бизнеса. Его будут платить организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей.
У СФР вышли обновления для социального ЭДО. В новой версии спецификации появились модули, которые необходимы работодателям для работы с системой СЭДО.
Ждем новые карты. В планах главы «Сбера» выпустить альтернативу картам «МИР».
До 30 июня предприниматели из новых регионов могут работать без регистрации бизнеса.
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19 💣Бизнес будет платить налог на сверхприбыль в 10%. Законопроект уже в Думе
20 Подростки теперь могут работать с 14 лет только с разрешения родителей
21 За пересылку данных в иностранных мессенджерах будут штрафовать до 700 тысяч рублей
22 Переходный период для ювелирной отрасли был: решение приняли за 9 месяцев до отмены спецрежимов, считают в Минфине
23 ВТБ выдал малому и среднему бизнесу льготные кредиты на 1 трлн рублей
24 Алексей Сазанов: если у отрасли есть потенциал к обелению, мы готовы обсуждать переходный период
25 АУСН придумывали, чтобы обелять трудовые ресурсы бизнеса, рассказал Егоров
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Уходим в бухгалтерский аутсорс: план, бюджет, клиенты
Дата проведения: 16 июня, пятница
Дата проведения: 16 июня, пятница
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Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5410. Снова изменения по страховым взносам
В Госдуму внесен масштабный законопроект с поправками в НК РФ.
— Компенсация расходов на медстраховку в командировке: нужно ли платить НДФЛ
В командировке с работником могут произойти непредвиденные ситуации. Поэтому работодатель может возместить работнику медицинскую страховку на период командировки. Минфин разъяснил, нужно ли платить НДФЛ с компенсации командированному работнику расходов по медицинской страховке.
— Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Чем больше бухгалтеров разбираются с оформлением фактов хозяйственной жизни при УСН, тем больше они недоумевают от того, кому же в голову пришло назвать эту систему налогообложения упрощенной?! Поэтому мы продолжаем цикл публикаций по данному спецрежиму.
— Сколько составляют налоговый и отчетный периоды по НДС в 2023 году
Налоговый период по НДС оговорен в ст. 163 НК. Знать его необходимо, чтобы своевременно платить налог и отчитываться по нему. Продолжительность налогового периода по НДС уже не раз изменялась: был он равен и месяцу, и кварталу. Из нашей статьи вы узнаете, за какой период сейчас составляется декларация по НДС и в какие сроки нужно отчитаться и рассчитаться по данному налогу.
— Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру
В преддверии отпускного сезона вопрос о том, как не платить за коммунальные услуги, если квартира пустует, становится особенно актуальным. Полностью освободиться от квартплаты за период отсутствия собственнику, увы, не удастся, но не платить за определенные коммунальные услуги закон вполне позволяет.
— Права на «механику» и «автомат»: в чем различие при обучении в автошколе и как категория прав влияет на цену ОСАГО
Лето — лучшее время, чтобы начать учиться водить. С 2014 года в России существует отдельная категория водительских прав, разрешающая управлять транспортными средствами с автоматической коробкой передач. Объясняем, какие есть нюансы у такой категории, чем она отличается от универсальной и влияет ли отметка «АТ» на стоимость полиса ОСАГО.
— Что такое MBA-образование, сколько оно стоит
Эта аббревиатура встречается на визитках топ-менеджеров и в разделе «О персонале» сайтов компаний. Кажется, будто МВА — это образование для серьезных профессионалов больших корпораций. На самом же деле оно может быть полезным для руководителя направления или владельца бизнеса.
🔒 Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО
Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги.
— Бизнес скинется и пополнит прохудившийся бюджет. «Ночной бухгалтер» № 1456
Проект по налогу на сверхприбыль внесен в Госдуму, а мошенники вновь пытаются нажиться на доверчивом населении, которому не дают покоя лавры блогеров.
— Пришла претензия о нарушении прав на чужой товарный знак. Что делать
С этой ситуацией предприниматели сталкиваются часто. Последствия достаточно серьезные как для мелкого ИП, так и для крупной компании. Надо знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не усугубить проблему, а эффективно ее разрешить.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 04-05-06/27 от 29.03.2004
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