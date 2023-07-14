«Утренний бухгалтер» № 5431. Налоговики отказывают в приеме ПСФЛ

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5431. Свершилось! Уведомление по УСН может быть отрицательным

Вышли новые разъяснения ФНС.

— Расходы будущих периодов в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

По многочисленным просьбам продолжаем наш цикл статей по конфигурации 1С: Комплексная автоматизация ред. 2.5. Сегодня поговорим о том, как в этой программе отразить расходы будущих периодов (РБП).

— Планирование затрат на производство и реализацию продукции

Планирование затрат на производство и реализацию продукции — одно из основных направлений планирования работы предприятия в целом. Наличие нормативных показателей и оперативный контроль и анализ возникающих по факту отклонений позволяют создать эффективную модель управления производством и продажами продукции.

— Опасные «мелочи», которые губят резюме

В резюме важно не только ключевое содержание — информация об опыте работы, достижениях и навыках. Важна еще и форма, в которой эта информация подана. И чтобы не было «лишних деталей». Иногда несущественные вроде бы недостатки, которые кажутся мелочью, могут испортить всё впечатление. Можно возмутиться — «Рекрутеры придираются!», а можно прислушаться и почистить свое резюме от досадных ошибок.

— ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

— Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы

Запись о недостоверности сведений в отношении компании и ее директора вносится налоговыми органами по итогам проверки данных о директоре и, или участниках ООО. Основанием для проверки может стать любая информация, которая поставит под сомнение достоверность сведений в ЕГРЮЛ, в том числе жалоба работника или заявление только что уволенного директора.

🔒 Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какой статус налогоплательщика указывать в платежном поручении в 2023 году.

— Как отозвать дистанционного работника из отпуска

Работник, который трудится дистанционно, ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск. У работодателя возникла необходимость отозвать его с отдыха. Как сделать это правильно?

— Как платить УСН и авансовые платежи в 2023 году: все изменения, сроки

В связи с введением Единого налогового счета (ЕНС) платить налог на УСН, а также уменьшать его на страховые взносы, теперь нужно иначе. Изменился также порядок расчета и отчетности. Собрали все, что важно учесть упрощенцам в 2023 году.

— Кто нужен бизнесу прямо сегодня: горячие вакансии для бухгалтеров

Если вы пока не готовы принимать руководящую должность, обратите внимание на вакансии для бухгалтеров на разные участки бухучета.

🔒 Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить

Бесплатная медицина включает в себя не только лечение в учреждениях здравоохранения, но и обеспечение лекарственными препаратами., но не все об этом знают, хотя перечни лиц и болезней, которые дают право получить необходимые лекарства, широки.

— Можно ли устанавливать зарплату в иностранной валюте

Внешние факторы, безусловно, повлияли на количество иностранных сотрудников в наших компаниях. Но многие, к счастью, как с дальнего зарубежья, так и соседних стран — остаются трудиться в привычном режиме. И работодатели при этом устанавливают им зарплату в валюте. Например, в крупной фармацевтической компании на руководящих должностях работают 3 иностранных сотрудника. Им установлен оклад в условных единицах, а выплата делается в рублях. Разберем, законно ли это?