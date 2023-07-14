«Утренний бухгалтер» № 5431. Налоговики отказывают в приеме ПСФЛ

Раньше ПСФЛ проходил без ИНН сотрудника, теперь идет отказ в приеме. По разъяснениям ФНС отчет ПСФЛ за июнь вообще можно не сдавать.
В уведомлении по НДФЛ за июль налоговики хотят от ИП код 31/04.
Депутаты предложили освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов от вкладов.
Защита от мошенников: через личный кабинет налогоплательщика-физлица будут приходить информационные сообщения при регистрации в качестве ИП или при приобретении статуса участника или руководителя юрлица.
Из-за особенностей системы ЕНС бухгалтеры ИП вынуждены вести учет личных налогов бизнесмена.
Подготовили подробный гайд, как заполнить ЕФС-1 по договору ГПХ, забирайте.
Как заполнять РСВ бизнесу из СЭЗ в новых регионах, разъяснила ФНС в новом письме.
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Разборы законов
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Бесплатная медицина включает в себя не только лечение в учреждениях здравоохранения, но и обеспечение лекарственными препаратами., но не все об этом знают, хотя перечни лиц и болезней, которые дают право получить необходимые лекарства, широки.
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Группа компаний: как настроить управленческий учет и избежать претензий налоговиков
Дата проведения: 14 июля, пятница
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Дата проведения: 17 июля, понедельник
Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК
Дата проведения: 17 июля, понедельник
Как работать с электронными перевозочными документами (ЭПД): практическое руководство по ЭДО на транспорте
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Как проверить декларацию НДС по контрольным соотношениям
Дата проведения: 18 июля, вторник
Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора. Как личностное развитие влияет на эффективность бизнеса компании
Дата проведения: 19 июля, среда
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Дата проведения: 19 июля, среда
Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
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В резюме важно не только ключевое содержание — информация об опыте работы, достижениях и навыках. Важна еще и форма, в которой эта информация подана. И чтобы не было «лишних деталей». Иногда несущественные вроде бы недостатки, которые кажутся мелочью, могут испортить всё впечатление. Можно возмутиться — «Рекрутеры придираются!», а можно прислушаться и почистить свое резюме от досадных ошибок.
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Документы
Роструд: Письмо № 2631-6-1 от 20.11.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли устанавливать зарплату в иностранной валюте
Минфин РФ: Письмо № 02-05-06/38487 от 26.04.2023
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/8532 от 05.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/60502 от 29.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🚗⛽ В 1 200 рублей компенсации за авто сотрудника включен, в том числе, бензин
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8341@ от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнять РСВ бизнесу из СЭЗ в новых регионах
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53431 от 09.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может продавать права на РИД
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