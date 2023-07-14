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«Утренний бухгалтер» № 5431. Налоговики отказывают в приеме ПСФЛ

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Раньше ПСФЛ проходил без ИНН сотрудника, теперь идет отказ в приеме. По разъяснениям ФНС отчет ПСФЛ за июнь вообще можно не сдавать.

В уведомлении по НДФЛ за июль налоговики хотят от ИП код 31/04.

Депутаты предложили освободить пенсионеров от НДФЛ с процентов от вкладов.

Защита от мошенников: через личный кабинет налогоплательщика-физлица будут приходить информационные сообщения при регистрации в качестве ИП или при приобретении статуса участника или руководителя юрлица.

Из-за особенностей системы ЕНС бухгалтеры ИП вынуждены вести учет личных налогов бизнесмена.

Подготовили подробный гайд, как заполнить ЕФС-1 по договору ГПХ, забирайте.

Как заполнять РСВ бизнесу из СЭЗ в новых регионах, разъяснила ФНС в новом письме.

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Документы

Роструд: Письмо № 2631-6-1 от 20.11.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли устанавливать зарплату в иностранной валюте

Минфин РФ: Письмо № 02-05-06/38487 от 26.04.2023

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/8532 от 05.07.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/60502 от 29.06.2023

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ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8341@ от 30.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнять РСВ бизнесу из СЭЗ в новых регионах

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53431 от 09.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может продавать права на РИД

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