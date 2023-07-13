«Утренний бухгалтер» № 5431. Свершилось! Уведомление по УСН может быть отрицательным

Налоговики выпустили письмо и разъяснили, что в уведомлении по УСН можно указать отрицательную сумму.

Производственным МСП могут поднять порог выручки для применения УСН до 5 млрд в год.

СФР утвердил бланки для отсрочки и взыскании недоимки по взносам на травматизм.

На НДФЛ нужно одно уведомление, даже если уплата идет частями. Уведомление пока сдается только одно – до 25 числа.

ФНС озвучила новые коды для НДФЛ ИП. Ежеквартальный НДФЛ предлагают считать налогом за 4-ый месяц каждого квартала.

Торговые сети смогут бесплатно раздавать населению продукты на грани просрочки и получать вычет по НДС.

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