«Утренний бухгалтер» № 5431. Свершилось! Уведомление по УСН может быть отрицательным

Налоговики выпустили письмо и разъяснили, что в уведомлении по УСН можно указать отрицательную сумму.
Производственным МСП могут поднять порог выручки для применения УСН до 5 млрд в год.
СФР утвердил бланки для отсрочки и взыскании недоимки по взносам на травматизм.
На НДФЛ нужно одно уведомление, даже если уплата идет частями. Уведомление пока сдается только одно – до 25 числа.
ФНС озвучила новые коды для НДФЛ ИП. Ежеквартальный НДФЛ предлагают считать налогом за 4-ый месяц каждого квартала.
Торговые сети смогут бесплатно раздавать населению продукты на грани просрочки и получать вычет по НДС.
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Новости
2 Утвердили бланки для отсрочки и взыскании недоимки по взносам на травматизм
3 Какой лимит дохода действует для перехода на УСН
4 Передачу имущества мобилизованным включают в расходы, а его доставку – нет
5 📅 В Москве срок сдачи отчетов перенесли с 26 на 27 июня
6 Налоговики напомнили, в какой срок надо сдать уточненку, чтобы избежать штрафов
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12 🔥🔥🔥 ФНС обновила таблицу с кодами уведомлений по ЕНП. В каждом квартале обнаружился четвертый месяц
13 Производственным МСП могут поднять порог выручки для применения УСН
14 Для НДС по строительным работам имеет значение дата в КС-2, а не в КС-6
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20 Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности
21 На НДФЛ нужно одно уведомление, даже если уплата идет частями
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25 💥 Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН
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— В каком случае фирма на УСН платит НДС
Компания, которая работает на УСН, вправе оформлять первичные учетные документы с выделенной в них суммой НДС. Платить налог в бюджет только в том случае, если УСН-компания оформляет счета-фактуры с НДС. Другие первичные учетные документы, даже если в них выделен налог, не будут служить основанием для уплаты налога в бюджет.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8716@ от 10.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 Минус одна проблема с ЕНС. Разрешили отрицательные уведомления на УСН
Роструд: Письмо № ПГ/13034-6-1 от 27.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За дополнительную работу сотрудникам надо доплачивать
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37563 от 24.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДС по строительным работам имеет значение дата в КС-2, а не в КС-6
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/126764 от 23.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДС по строительным работам имеет значение дата в КС-2, а не в КС-6
: Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Как написать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя. Образец заявления
Минфин РФ: Приказ № 126н от 04.06.2018
Подробнее о документе мы писали в новости На сумму убытков, причиненных заказчиком поставщику в ходе исполнения контракта, неустойка не начисляется
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/8183 от 28.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📅 В Москве срок сдачи отчетов перенесли с 26 на 27 июня
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/31624 от 10.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Передачу имущества мобилизованным включают в расходы, а его доставку – нет
Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/42674 от 11.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какой лимит дохода действует для перехода на УСН
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