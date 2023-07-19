«Утренний бухгалтер» № 5435. Готовьтесь к штрафам по прослеживаемости до 100 тыс. рублей!

КоАП дополнят статьями 15.49-15.53 со штрафами для участников оборота прослеживаемых товаров. Смотрите таблицу с новыми штрафами.
Скоро можно будет получить соцвычет по НДФЛ на обучение супруга. Также власти разработали новые справки для соцвычета на обучение и фитнес, а справку по лечению обновили.
Для внутреннего туризма отменяют НДС. Норма будет работать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.
У бухгалтеров начались проблемы с отрицательным уведомлением на аванс по УСН — ФНС не успела перенастроить ПО.
ФНС утвердит новые формы отчета для операций по прослеживаемости товаров.
С 1 августа соки и газировки подорожают на 10-20%: всему виной курс рубля и новый акциз на сахар.
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Разборы законов
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10 Сотрудников, имеющих право на отпуск в удобное время, станет больше
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23 В личных кабинетах ИП и физлица по-разному отражают дату списания взносов 1%
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Мероприятия
Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
Дата проведения: 19 июля, среда
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Дата проведения: 19 июля, среда
Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
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Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно?
Дата проведения: 19 июля, среда
Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С
Дата проведения: 19 июля, среда
Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать
Дата проведения: 20 июля, четверг
Как сотрудничать с самозанятыми иностранцами: документы, уведомления, сроки, ответственность
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Ведение бухгалтерии на маркетплейсах: секреты успешного учета
Дата проведения: 20 июля, четверг
Дата проведения: 20 июля, четверг
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Дата проведения: 21 июля, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5434. Стал известен размер фиксированных взносов для ИП на 2024 год
Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта с масштабными изменениями в НК.
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— Выплаты на детей к школе в 2023 году: кто сможет получить
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— УФАС: в госзакупках работ по созданию площадок ТКО нужны доптребования в сфере благоустройства
Рассмотри практику судебного спора о выдвижение доптребований в сфере благоустройства к госзакупкам по созданию площадок ТКО.
— Как принять на работу сотрудника на неполный рабочий день
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Документы
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-4413/2022 от 31.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости За что отвечает управляющая организация, даже если она отказывается это признать: новые решения судов
Правительство РФ: Постановление № 1077 от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/55114 от 24.07.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/91817 от 17.12.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-1 от 13.01.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году
ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/7515@ от 29.04.2015
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8411 от 03.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики проверят бизнес с эквайрингом без ККТ
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