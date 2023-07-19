Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5435. Готовьтесь к штрафам по прослеживаемости до 100 тыс. рублей!

Опубликован проект с новыми статьями КоАП.

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КоАП дополнят статьями 15.49-15.53 со штрафами для участников оборота прослеживаемых товаров. Смотрите таблицу с новыми штрафами.

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Для внутреннего туризма отменяют НДС. Норма будет работать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

У бухгалтеров начались проблемы с отрицательным уведомлением на аванс по УСН — ФНС не успела перенастроить ПО.

ФНС утвердит новые формы отчета для операций по прослеживаемости товаров.

С 1 августа соки и газировки подорожают на 10-20%: всему виной курс рубля и новый акциз на сахар.

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Документы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-4413/2022 от 31.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За что отвечает управляющая организация, даже если она отказывается это признать: новые решения судов

Правительство РФ: Постановление № 1077 от 30.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/55114 от 24.07.2019

Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/91817 от 17.12.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-1 от 13.01.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году

ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/7515@ от 29.04.2015

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8411 от 03.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики проверят бизнес с эквайрингом без ККТ

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