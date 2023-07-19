«Утренний бухгалтер» № 5435. Готовьтесь к штрафам по прослеживаемости до 100 тыс. рублей!

КоАП дополнят статьями 15.49-15.53 со штрафами для участников оборота прослеживаемых товаров. Смотрите таблицу с новыми штрафами.

Скоро можно будет получить соцвычет по НДФЛ на обучение супруга. Также власти разработали новые справки для соцвычета на обучение и фитнес, а справку по лечению обновили.

Для внутреннего туризма отменяют НДС. Норма будет работать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

У бухгалтеров начались проблемы с отрицательным уведомлением на аванс по УСН — ФНС не успела перенастроить ПО.

ФНС утвердит новые формы отчета для операций по прослеживаемости товаров.

С 1 августа соки и газировки подорожают на 10-20%: всему виной курс рубля и новый акциз на сахар.

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