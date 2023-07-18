«Утренний бухгалтер» № 5434. Стал известен размер фиксированных взносов для ИП на 2024 год

В статье 430 НК пропишут размер фиксированных взносов на 2024 год: суммы смотрите в таблице.

Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками.

В НК РФ зафиксируют право налогоплательщика о сдаче уведомления на отрицательную сумму.

Если декларация не проходит по контрольным соотношениям, ее проведут на ЕНС только после камеральной проверки.

Если в 2022 году компания переплатила налог на имущество, в этом году этот налог (или как-то другой) можно уплатить меньше на эту переплату. Но уведомление все равно надо сдать.

Лимит переводов без комиссии на свои счета в других банках могут увеличить до 30 млн. руб.

Уведомление по ЕНП, которое не соответствует контрольным соотношениям, будет считаться несданным полностью или только в части конкретных налогов.

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