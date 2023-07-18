«Утренний бухгалтер» № 5434. Стал известен размер фиксированных взносов для ИП на 2024 год

В статье 430 НК пропишут размер фиксированных взносов на 2024 год: суммы смотрите в таблице.
Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками.
В НК РФ зафиксируют право налогоплательщика о сдаче уведомления на отрицательную сумму.
Если декларация не проходит по контрольным соотношениям, ее проведут на ЕНС только после камеральной проверки.
Если в 2022 году компания переплатила налог на имущество, в этом году этот налог (или как-то другой) можно уплатить меньше на эту переплату. Но уведомление все равно надо сдать.
Лимит переводов без комиссии на свои счета в других банках могут увеличить до 30 млн. руб.
Уведомление по ЕНП, которое не соответствует контрольным соотношениям, будет считаться несданным полностью или только в части конкретных налогов.
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3 🔥 Страховые взносы будут автоматически резервировать сразу после сдачи уведомления
4 Стали известны тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2024 год
5 ➖ В НК РФ пропишут норму об отрицательном уведомлении
6 Утвердили правила передачи физлицам налоговых уведомлений через портал госуслуг
7 В России могут повысить лимит переводов самому себе без комиссий
8 ❗ Стал известен размер фиксированных взносов на 2024 год
9 💥Не забудьте уплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2022 год
10 Маркетплейсы обяжут платить 20% НДС за иностранные товары
11 ⛔ Уменьшать налоги по УСН и ПСН можно будет только на взносы ИП за текущий год независимо от факта уплаты
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13 👉 Платежка-01 не лишает в дальнейшем права на платежку-02
14 Декларации с ошибками в контрольных соотношениях проведут на ЕНС только после камеральной проверки
15 ⚡ Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
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20 Переплата 2022 года по налогу не освобождает от обязанности сдавать на него уведомления в 2023 году
21 ❌ Уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях будет считаться несданным
22 Грузовые перевозки подорожали на 38% с начала года
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27 Выдачу грантов на новые IT-разработки остановят до 1 сентября
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Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37349 от 24.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Застройщик должен платить НДС с поступлений от дольщиков
Правительство РФ: Распоряжение № 3500-р от 08.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин выпустил новую таблицу по товарам, при закупке которых преимущества у организаций инвалидов
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-03-08/65656 от 13.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин выпустил новую таблицу по товарам, при закупке которых преимущества у организаций инвалидов
Верховный Суд РФ: Определение № 80-КГ20-3 от 30.06.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Почему сейчас стало опасно затягивать с разделом общего имущества после развода
Верховный Суд РФ: Определение № 31-КГ19-8 от 10.12.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Почему сейчас стало опасно затягивать с разделом общего имущества после развода
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