«Утренний бухгалтер» № 5443. Одобрен закон с масштабными изменениями в НК, включая ЕНС

Сегодня Совет Федерации одобрил закон с поправками в НК РФ: основные изменения перечислили здесь.

За взятку до 10 тысяч рублей хотят давать срок до четырех лет.

Коллекторы будут напоминать о долгах не только по обычной почте, но и по e-mail, на Госуслугах и с помощью звонков электронного помощника.

Совфед принял закон о налоге на сверхприбыль: крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года.

Минтруд разъясняет: вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия.

Освобождать людей от НДФЛ при сдаче металлолома не будут, потому что его и так никто не платит.

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