«Утренний бухгалтер» № 5443. Одобрен закон с масштабными изменениями в НК, включая ЕНС

Сегодня Совет Федерации одобрил закон с поправками в НК РФ: основные изменения перечислили здесь.
За взятку до 10 тысяч рублей хотят давать срок до четырех лет.
Коллекторы будут напоминать о долгах не только по обычной почте, но и по e-mail, на Госуслугах и с помощью звонков электронного помощника.
Совфед принял закон о налоге на сверхприбыль: крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года.
Минтруд разъясняет: вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия.
Освобождать людей от НДФЛ при сдаче металлолома не будут, потому что его и так никто не платит.
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Разборы законов
— Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы
Утвердили размер фиксированных взносов на 2024 год, а также пониженный размер на 2023–2025 годы для ИП из новых регионов. Кардинально изменили права уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
— НДС и отчетность при импорте из стран ЕАЭС в 2023 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности импорта из стран ЕАЭС.
— Счет 90: субсчета, проводки, закрытие
Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.
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7 Работодатель вправе не выдавать уволенному работнику копию правил внутреннего трудового распорядка
8 Росфинмониторинг: экономические преступления стали более изощренными
9 Для уплаты добровольных пенсионных взносов ИП будут подавать заявление по новой форме
10 ❗ Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1
11 Бузова предоставила документы об отсутствии долга перед ФНС по своему ИП
12 ИП-«айтишников» могут приравнять к компаниям
13 В WhatsApp появятся видеосообщения в кружочках
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18 На промышленных предприятиях тоже хотят запретить сидеть в рабочих чатах с iPhone
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20 В 2023 году вырос спрос на деловые мероприятия
21 🌴💻 Бухгалтеры ходят в отпуск с ноутбуком, купленным за свои деньги
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23 Банки дали кредитные каникулы военнослужащим на 12,8 млрд рублей
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29 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск
30 За взятку до 10 тысяч рублей хотят давать срок до четырех лет
31 Борис Титов: блогерам не нужен специальный налоговый режим
32 Для уменьшения налога на фиксированные взносы надо уплатить их и держать на сальдо ЕНС
33 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
34 Совфед принял закон о налоге на сверхприбыль
35 Коллекторы будут общаться с должниками по почте, на Госуслугах и через голосового помощника
36 Экспобанк начнет брать комиссию за внесение наличных долларов и евро
Мероприятия
Ведение бухгалтерии на маркетплейсах: секреты успешного учета
Дата проведения: 30 июля, воскресенье
Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
Дата проведения: 31 июля, понедельник
1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками
Дата проведения: 31 июля, понедельник
Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания
Дата проведения: 31 июля, понедельник
Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ
Дата проведения: 31 июля, понедельник
Мастер-класс для бухгалтера. Выбираем выгодную систему налогообложения
Дата проведения: 31 июля, понедельник
Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 31 июля, понедельник
Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру
Дата проведения: 1 августа, вторник
Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать
Дата проведения: 1 августа, вторник
Актуальные проблемы и тенденции "дробления бизнеса" на примере доначислений блогерам
Дата проведения: 2 августа, среда
Статьи
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Власти закончили работу над законопроектом об оборотных штрафах за утечку персональных данных.
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В Совете Федераций одобрили масштабные поправки в Налоговый кодекс. Скучать не придется. Бухгалтерам не покупают ноутбуки, чтобы работать в отпуске, и они отдыхают со своими. Ольга Бузова опровергла слухи о долгах в ФНС — показала справку об исполнении обязанности по уплате налогов. «Клерк» раздает курсы по суперцене — наверное ретроградный Меркурий виноват.
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Документы
: Федеральный закон № 390-ФЗ от 06.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как вести раздельный учет по гособоронзаказу
Правительство РФ: Постановление № 2024 от 24.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как вести раздельный учет по гособоронзаказу
ФНС РФ: Приказ № 210н от 10.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как вести раздельный учет по гособоронзаказу
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/50121 от 31.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Освобождать людей от НДФЛ при сдаче металлолома не будут, потому что его и так никто не платит
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/10222@ от 28.05.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/57566 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Банки не должны блокировать залоговые счета и счета эскроу по решению ФНС
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/56428 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Госзаказчик заключает контракт со вторым участником закупки через 10 дней после разрыва отношений с первым участником
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3853 от 01.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/49048 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплата заграничных дистанционщиков-нерезидентов не облагается НДФЛ
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