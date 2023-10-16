«Утренний бухгалтер» № 5498. Новые работники не хотят долго ждать первую зарплату и жалуются в Роструд

В общем случае перерыв между выплатами зарплаты – 15 дней. Но первую зарплату приходится ждать более 15 дней. Роструд отвечает — придется подождать.
С 1 января 2024 года планируют вернуть индексацию фиксированных выплат к страховой части пенсии для работающих учителей и врачей.
Пивовары попросили Минфин изменить требования к надписи о вреде алкоголя.
Депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в НК по ставке НДС 10% на детские товары.
Минфин: нельзя отказаться от пониженной ставки налога на прибыль.
Если компания покупает автомобиль у физического лица, вопрос с НДФЛ – это не ее забота. Она – не налоговый агент по НДФЛ.
💥Совет от редакции «Клерка»: не знаете, как работать с ФСБУ 14/2022 в новом году? Посетите бесплатный семинар 18 октября в 10:00 в Москве. Разберетесь с порядком применения нового стандарта, и как он повлияет на отчетность. Записаться.
🔥 За использование нелицензионного ПО грозят штрафы
В целях экономии компании используют нелицензионное ПО, но это действие ошибочно. По итогу заплатить придется гораздо больше. А еще иногда штрафуют не только компанию, но и должностных лиц, которые допустили работу в организации на лицензионном ПО.
Узнайте, как влияет нелицензионное ПО на бизнес и какие финансовые риски возникают у компании при использовании нелицензионного ПО на вебинаре.
Также на вебинаре вы получите лайфхаки по экономии на ПО.
Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8K91vU
Разборы законов
— Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
— Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
— Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
— Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 ₽, удаленно или в офисе.
Пройдите курс повышения квалификации Управленческий учет для бухгалтерас нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования.
Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании.
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России.
Новости
1 🚗 При продаже своего авто юрлицу человек сам должен сдавать декларацию и платить НДФЛ
2 😠 Новички возмущаются, что им приходится долго ждать первую зарплату
3 Минфин: бухучет должен отражать оценку реального положения дел в компании, а не соответствие отчетности установленным правилам
4 Брокеры не хотят, чтобы инвесторам повышали имущественный ценз
5 Только 49% самозанятых заключают договор с заказчиком
6 Минтруд разъяснил, как нанимать сотрудников без военного билета
7 🧨 14 декабря в Краснодаре пройдет «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Узнаете обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024
8 «М.Видео-Эльдорадо» планирует запустить прямую доставку техники и электроники из СНГ
9 В России сотрудников IT-компаний начали призывать
10 Минфин: от пониженной ставки налога на прибыль отказаться нельзя
11 📺 Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой. 19 октября в 15:00 мск!
12 Генеральная прокуратора будет проверять Wildberries
13 В Госдуме скорректировали список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
14 🎁«Клерк» подарит бухгалтерам ценные призы и даже iPhone 15! Скорее участвуйте в конкурсе
15 ФНС меняет бланки по мотивированному мнению в налоговом мониторинге
16 🍺Пивовары попросили Минфин изменить требования к надписи о вреде алкоголя
17 Мегамаркет начнет вести свой блог на «Клерке»!
18 🎓Вебинар: Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы. 18 октября в 15:00 мск!
19 Налоговая заблокировала счета компании балерины Волочковой
20 Где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание
21 🎉Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день? Принять участие в бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря!
22 Госдума может вернуть индексацию пенсий работающим врачам и учителям
23 💌 Налоги ИП зарезервировали в личные, большой бизнес будет считаться малым, юрадрес будет электронным. Топ новостей за неделю
24 Сервисы «Яндекса» запустят в Саудовской Аравии
25 Райффайзенбанк должен сделать контррекламу из-за недостоверных сведений в сообщении
26 С начала года 121 тысяч человек стали самозанятыми в Московской области
27 🔥Разбирайте крутые вакансии на «Клерке» с зарплатой до 140 тысяч рублей!
28 Правительство с 2024 года будет выплачивать пособия при досрочном выходе из декрета
29 Рекламу апартаментов под видом жилья могут запретить
🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
Приходите на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.
Хотите участвовать онлайн? Купите билет по акции и сможете принять участие сразу в 2 мероприятиях: 5 декабря — на мероприятии в Москве, а 14 декабря — на Бухгалтерской Клерк.Конференции в Краснодаре.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!
Мероприятия
Дата проведения: 14 октября, суббота
Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов
Дата проведения: 16 октября, понедельник
Как не допустить ошибок при инвентаризации
Дата проведения: 17 октября, вторник
Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы
Дата проведения: 17 октября, вторник
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 18 октября, среда
Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса
Дата проведения: 18 октября, среда
Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах
Дата проведения: 18 октября, среда
Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
Дата проведения: 18 октября, среда
Дата проведения: 19 октября, четверг
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Дата проведения: 19 октября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5497. Налога на собак не будет
В Минфин поступило предложение ввести целевой налог на содержание собак в МКД.
— Вправе ли компания назначать надбавки за стаж
Положение о выплатах и компенсациях в организации может предусматривать разные льготы и гарантии для сотрудников.
— Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ заключить трехсторонний договор
Может ли бюджетное учреждение заключить трехсторонний договор подряда на выполнение ремонтных работ, в котором, помимо заказчика и исполнителя, третьей стороной является благотворительный фонд, который произведет оплату работ? Какие нюансы могут возникнуть при заключении данного договора в контексте требований закона № 44-ФЗ?
— Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей
Работнику на удаленке, как минимум, нужен компьютер и интернет. Если работа связана с подготовкой договоров, проверкой текстов, корректурой и т.п., понадобится принтер, бумага и картриджи. Такие расходы, удобнее всего, компенсировать по факту, на основании чеков.
— Перечень прямых расходов по налогу на прибыль: как считает Минфин, ФНС и суды
Прямые расходы по налогу на прибыль — перечень их имеет для предприятия очень большое значение с точки зрения оптимизации налоговой базы. Они могут определяться бухгалтером как исходя из норм, прописанных в положениях НПА, так и в силу критериев экономической выгоды для фирмы. Каким образом находить баланс между этими ориентирами, расскажем в нашей статье.
🔒 Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
🔒 Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
— Роботы в помощь бухгалтеру: какие функции можно на них переложить
С помощью RPA роботов можно увеличить производительность труда, снизить количество ошибок и влияние человеческого фактора. Что это за технология, чем она полезна для бухгалтерии и других бизнес-процессов и как ее внедрить — читайте в статье.
— Как добиться мирового соглашения с налоговой. Большой дайджест Разборов
Оказывается, что за прошлый год всего 0,02% от общего количества налоговых споров закончились мировым соглашением. Редакция «Клерка» подготовила для вас подробный разбор, как заключить мировое соглашение с налоговой.
— Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября
Подготовили обзор важных вебинаров и семинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
Блоги компаний
Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать
МРОТ: изменения в 2024 году и корректировки в 1С
Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С
Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко
Формула Дюпона: как определить суперсилу бизнеса
Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для исполнителей по договору ГПХ: что важно знать
Раздельный учет на производстве
Изменения по налогу на имущество организаций, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
НДС при экспорте: что нужно знать бухгалтеру
Аспекты защиты персональных данных
Какую систему налогообложения выбрать для работы на маркетплейсах?
Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках
Работа на коммерческих торговых площадках с 1 сентября. Использование МЧД
Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру
Короткие бухновости. Шок-мнение бухгалтера про ЕНП
Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер по первичной документации Зарплата до 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Ведущий бухгалтер/Заместитель главного бухгалтера Зарплата до 140000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 120000 ₽, Москва, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 90000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Ростов-на-Дону, Полный день
— Бухгалтер в единственном числе Зарплата от 60000 до 60000 ₽, Краснодар, Полный день
— Кто работал с торговым эквайрингом Зарплата до 3000 ₽, Москва, Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Какую сумму поставить в базу по УСН: начисленные и полученные проценты за сентябрь или все проценты уплаченные должником с января?
Сдача упрощенной декларации по НДС через ЛК ИП с эл. подписью после неисполнения обязанности по предоставлению НД
Нужно ли компенсацию включать в доход в натуральной форме и взносами облагать ?
Выплата заработной платы наличными нерезидентам, нарушение валютного законодательства
Учет платы за пользование электронной площадкой для получения льгот. Разъяснения Минфина
В Госдуму внесен законопроект о денежной выплате гражданам в честь бракосочетания
Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас
Можно ли снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо?
В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку
В Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны?
Надо ли указывать е-mail и телефон в чеке?
Осень в старом городе. Пятничный бухгалтер
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
Как внедрить драйверную модель и увеличить прибыль на примере IT-компании
Как правильно перевыставить клиенту страховой полис в валюте?
Как указать вычет НДС при переплате по авансу в предыдущем квартале?
Как быть с удержанием НДФЛ и декларированием выплат авторам?
Танк как объект культурного наследия. Занимательный судебный процесс
⚠️Новые страшилки воинского учета: не верьте всему, что пишут в сети. О чем напрасно переживают работодатели
Документы
ФСБ: Приказ № 77 от 13.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/66516 от 11.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/147 от 20.12.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/17285 от 16.04.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/37590 от 01.06.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16745 от 19.03.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/25967 от 18.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/18724 от 21.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41816 от 07.06.2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-7348/2019 от 02.08.2019
Последние темы форума
— Учет платежей по СПБ от физ. лица на ООО
— ФСБУ25_2018 изменения условий аренды, переезд
— Придёт ли оплата за больничный?
— Больничный работнику двух работодателей
— ИП 6% с наёмными работниками может уменьшить УСН на страховые взносы
— Отчет по прослеживаемым товарам
— Перевозка товара на склад Вайлдберриз в Беларусь
— Сдача "обычной" бух.отчетности перед ликвидационной
— Как учитывать выручку в доходах ИП, торгующего на маркетплейсе, если был возврат товара?
— Возврат товара от покупателя, отгруженного в прошлом году
— При смене места жительства 6НДФЛ
— Продажа на ОСНО земельных участков, приобретенных на УСН