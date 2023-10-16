«Утренний бухгалтер» № 5498. Новые работники не хотят долго ждать первую зарплату и жалуются в Роструд

В общем случае перерыв между выплатами зарплаты – 15 дней. Но первую зарплату приходится ждать более 15 дней. Роструд отвечает — придется подождать.

С 1 января 2024 года планируют вернуть индексацию фиксированных выплат к страховой части пенсии для работающих учителей и врачей.

Пивовары попросили Минфин изменить требования к надписи о вреде алкоголя.

Депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в НК по ставке НДС 10% на детские товары.

Минфин: нельзя отказаться от пониженной ставки налога на прибыль.

Если компания покупает автомобиль у физического лица, вопрос с НДФЛ – это не ее забота. Она – не налоговый агент по НДФЛ.

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