Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5498. Новые работники не хотят долго ждать первую зарплату и жалуются в Роструд

Но законных оснований для недовольства у них нет.

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В общем случае перерыв между выплатами зарплаты – 15 дней. Но первую зарплату приходится ждать более 15 дней. Роструд отвечает — придется подождать.

С 1 января 2024 года планируют вернуть индексацию фиксированных выплат к страховой части пенсии для работающих учителей и врачей.

Пивовары попросили Минфин изменить требования к надписи о вреде алкоголя.

Депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в НК по ставке НДС 10% на детские товары.

Минфин: нельзя отказаться от пониженной ставки налога на прибыль.

Если компания покупает автомобиль у физического лица, вопрос с НДФЛ – это не ее забота. Она – не налоговый агент по НДФЛ.

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🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?

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Мероприятия

Диплом «Специалист по МСФО»

Дата проведения: 14 октября, суббота

Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов

Дата проведения: 16 октября, понедельник

Как не допустить ошибок при инвентаризации

Дата проведения: 17 октября, вторник

Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы

Дата проведения: 17 октября, вторник

ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года

Дата проведения: 18 октября, среда

Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса

Дата проведения: 18 октября, среда

Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах

Дата проведения: 18 октября, среда

Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы

Дата проведения: 18 октября, среда

Конференция по ВЭД от Точки

Дата проведения: 19 октября, четверг

Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой

Дата проведения: 19 октября, четверг

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Документы

ФСБ: Приказ № 77 от 13.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/66516 от 11.10.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/147 от 20.12.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/17285 от 16.04.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/37590 от 01.06.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16745 от 19.03.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/25967 от 18.04.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/18724 от 21.03.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41816 от 07.06.2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-7348/2019 от 02.08.2019

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