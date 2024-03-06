«Утренний бухгалтер» № 5592. Изменят ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

Минфин уже начал готовить изменения в НК: прогрессивную шкалу по НДФЛ, изменения по налогу на прибыль, новые налоговые льготы.

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