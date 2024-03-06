Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5592. Изменят ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

Правительство начало готовить поправки в Налоговый кодекс по поручению президента.

Минфин уже начал готовить изменения в НК: прогрессивную шкалу по НДФЛ, изменения по налогу на прибыль, новые налоговые льготы.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта: оригинальные подарки для дам-бухгалтеров.

Пользователи жалуются: невозможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика.

Уведомлений по НДФЛ можно сдавать сколько угодно на один период, но каждое последующее будет затирать предыдущее.

СФР: если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать.

Налоговики вынуждают бухгалтеров отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы.

💥 Совет от редакции: с введением новых ФСБУ главным бухгалтерам добавилась головная боль в виде тестирования внеоборотных активов на обесценение. Пройдите краткий экскурс по решению этой задачи на бизнес-завтраке в Москве 20 марта. Узнать подробнее.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты!

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал специальный билет два по цене одного!

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Разборы законов

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС

Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.

Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные

С 01.09.2022 в законе о персональных данных прямо указано на недопустимость ущемления прав личности, которая отказалась подписать согласие на обработку биометрии. Но есть прецедент: суд встал на сторону работодателя и поддержал увольнение сотрудника, который отказался сдать биометрию. Так как же действовать работодателю, чтобы не нарушить закон?

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Новости

1 За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

2 К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

3 10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»

4 Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

5 На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете

6 Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

7 За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей

8 У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

9 Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

10 С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП

11 Для маркетплейсов написали новый законопроект. Им запретят брать с покупателей деньги за возврат товаров

12 📐 На карандаши, точилки, ложки и вилки хотят снизить ставку НДС до 10%

13 Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица

14 На 8 Марта сотрудницы мечтают о цветах и путешествиях

15 🔥Три горячих вопроса по воинскому учету

16 Центробанк просит банки не рассказывать о международных расчетах

17 БРИКС создаст свою независимую платежную систему

18 🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

19 Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом

20 В соцсетях обсуждают, что невозможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика

21 Мошенники просят отправить им налоговые декларации

22 «Эксперт РА» прогнозирует в этом году уход 15 банков

23 Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом

24 Антимонопольной службе разрешат проверять IT-компании

25 Назван средний ценник на цветы и подарки на 8 Марта

26 Реестр воинского учета может освободить работодателей от передачи сведений в военкоматы

27 Фотошоп помогает мошенникам выманивать деньги через мессенджеры. Эксклюзив от эксперта

28 Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

29 👨🎓 Узнать все за один день! На конференции от «Клерка» бухгалтеры пройдут экстренную подготовку к изменениям 2024 года

30 Правительство готовится изменить ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

31 О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта

32 Первый клиент «Точки» получил компенсацию после отзыва лицензии у банка «Киви»

33 С чего начать переход на кадровый электронный документооборот

34 НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда

35 🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают о 6 простых шагах к управленческому учету. Записывайтесь на тренинг!

36 Психолог предложил установить налог на бездетность

37 🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!

Мероприятия

ЗАКОННЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИдо 2027 г.

Дата проведения: 6 марта, среда

Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг

Дата проведения: 6 марта, среда

Как организовать массовый подбор персонала на дефицитном рынке труда

Дата проведения: 7 марта, четверг

Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет

Дата проведения: 7 марта, четверг

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОМПАНИИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИE ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Дата проведения: 8 марта, пятница

ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНСОЛИДАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГРУПП

Дата проведения: 8 марта, пятница

Маркировка в 2024 году: для кого станет обязательной, порядок действий, штрафы

Дата проведения: 11 марта, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5591. Вышли контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ

Вышло письмо ФНС о контрольных соотношениях для новой формы 6-НДФЛ, которая вступает в силу с 9 апреля 2024 года.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Цифра дня. Про рекорд и переработки

Длительность рабочего дня в России по итогам 2023 года установила рекорд за 19 лет!

🔒 Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС

Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.

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Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

5 ошибок при работе с первичными документами

Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

5 вредных советов: как создать пароль пользователя

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024

Как финансовому аналитику заработать на аутсорсе

Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении

Когда нужен ученический договор и каковы требования к его заключению

Переход на ЗУП 3.1

Что нового в марте: подборка законодательных изменений

Особенности ученического договора: гарантии, компенсация в случае увольнения сотрудника

Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году

Вакансии

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Резюме

Трибуна

Будет ли военный пенсионер-ИП освобожден от фиксированных взносов?

Возможно ли учесть ипотечные проценты при продаже квартиры?

Нужно ли платить НДФЛ при продаже комнаты менее, чем через 5 лет?

Как образовательная лицензия повлияет на ведение бухгалтерского и налогового учета?

Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

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Можно ли отправить письмо в ИФНС об отсутствии выплат сейчас?

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок

Как номинальному директору защититься от субсидиарки? Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды

Куда сдавать отчетность за обособленное подразделение?

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Можно ли уменьшить налог за 2023 год?

Можно ли отразить вычет по НДС с аванса позже реализации?

Как оформить покупку автомобиля по договору цессии в 1С?

Оптимизация процессов на кухне. Эффективное управление процессами

Должны ли предоставить вычет на ребенка за февраль и март?

Требуется ли указывать только ошибочный налог в исправленном уведомлении?

Нужен ли СНИЛС ребенку для оформления пособия за границей?

Как прикрепить документы к заявлению в Бух 8.3?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8066 от 01.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/8982 от 05.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/8949 от 05.02.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2221@ от 28.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9162 от 05.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9179 от 05.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/9467 от 05.02.2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия): Решение № А58-547/2016 от 06.05.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/5884 от 01.02.2019

Минтруд РФ: Приказ № 903н от 15.12.2020

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РАССЫЛКА428 708 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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НДС

Арендодатель облагает НДС компенсацию коммуналки, если это переменная часть аренды

В зависимости от того, что прописано в договоре аренды про возмещение арендатором коммунальных и других подобных расходов арендодателя, такое возмещение может облагаться или не облагаться НДС.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Продажи новых авто выросли на 64%

Минпромторг отчитался, что по итогам января-февраля 2024 года рынок новых автомобилей в России превысил 220 000 единиц.

153
Налоги, взносы, пошлины

Налоги пополнили бюджетную систему на 46,8 трлн рублей

Консолидированный бюджет получил 36,2 трлн рублей, а в федеральный бюджет поступило 19,6 трлн рублей. Общие показатели налоговых доходов выросли на 11,3%.

138

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Негосударственные пенсионные фонды смогут инвестировать больше накоплений в IPO

Регулятор снизил требования к ценным бумагам, которые могут купить негосударственные пенсионные фонды в интересах клиентов.

112
Маркетплейсы

ФАС против единых требований к маркетплейсам и торговым сетям

Антимонопольная служба считает, что маркетплейсы не относятся к торговым организациям, поэтому к ним нельзя предъявлять требования, какие существуют для розничных сетей.

114
Банки

Банк «Киви» подает в суд на своих владельцев

На претензии банка «Киви» в Арбитражном суде будут отвечать Qiwi и гонконгская фирма Fusion Factor Fintech Limited.

155

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интернет и IT

Пользователи по всему миру не могут войти в популярные соцсети

У пользователей начались проблемы с авторизацией в мессенджерах и социальных сетях. А у тех, кому удалось войти в аккаунт, не загружается лента новостей.

220
Маркетплейсы

Ведущие маркетплейсы скоро зайдут в новые регионы России

Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что появление ведущих маркетплейсов на рынках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — дело "скорого времени".

86
Мошенничество

Нотариусы предупредили о мошенниках-лженотариусах на онлайн-платформах

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обличила новый способ мошенничества на онлайн-платформах объявлений: злоумышленники прикидываются нотариусами и незаконно выманивают у людей персональные данные и деньги.

84
Проверки

Мораторий не остановит: ФАС проверит «Яндекс такси»

Яндекс входит в реестр компаний, на которые действует мораторий на проверки, но антимонопольная служба всё же начнет проверку агрегатора такси из-за большого числа жалоб от пассажиров и водителей.

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Мартовское безумие: цветы, отпуска и отчеты. О чем говорят бухгалтеры. 👸«Ночной бухгалтер» №1636

Короткая рабочая неделя, близость 8 Марта и солнышко за окном. Но бухгалтеры обсуждают не только подарки и хорошую погоду, ведь скоро заканчивается срок сдачи годовой отчетности, нужно успеть так много всего сделать. Поможем и подарок выбрать (мужчины, внимание!) и в работе преуспеть.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Бесплатно с НДФЛ

Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс

Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.

Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Сбер собрался в гости к клиентам, Кустурица хочет снимать кино в России, а Китай впервые отпразднует Масленицу

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

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Расчеты с работниками

Надо ли оплачивать отпуск и больничный в период простоя

Ст. 157 ТК фиксирует, что период простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы. Другими словами, несмотря на простой, сотрудник получает оплату.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Выбор системы налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать при выходе на маркетплейсы в 2024 году: считаем налоговую нагрузку

Бухгалтерам, которые ведут учет у селлеров на маркетплейсах, нужно выбрать наиболее подходящий вариант налогообложения для своих клиентов. Эксперт рассказала о том, на что обратить внимание при выборе системы.

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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Бухучет в 2024 году, разъяснения Минфина по налогам, новые правила по зарплате и кадрам. Журнал Клерк.Премиум № 6/2024

Подготовили топ-материалов для подписчиков Клерк.Премиум. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Пользователи интернета

В мобильном приложении «Тинькофф» произошел сбой

У пользователей возникли проблемы с доступом к мобильным приложениям «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции».

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УСН

Основные и повышенные ставки для УСН в 2023–2024 годах

С 2021 года для компаний, работающих на УСН, повысили предел разрешенных доходов для этого спецрежима и ввели повышенные ставки налога. Эти правила действуют и в 2024 году с учетом коэффициентов-дефляторов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обучение для бухгалтеров

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Психолог предложил установить налог на бездетность

Движение «чайлдфри» угрожает семейным ценностям традиционного общества, поэтому с ним нужно «поступательно и мягко» бороться.

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