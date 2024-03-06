«Утренний бухгалтер» № 5592. Изменят ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

Минфин уже начал готовить изменения в НК: прогрессивную шкалу по НДФЛ, изменения по налогу на прибыль, новые налоговые льготы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Пользователи жалуются: невозможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика.
Уведомлений по НДФЛ можно сдавать сколько угодно на один период, но каждое последующее будет затирать предыдущее.
СФР: если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать.
Налоговики вынуждают бухгалтеров отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы.
💥 Совет от редакции: с введением новых ФСБУ главным бухгалтерам добавилась головная боль в виде тестирования внеоборотных активов на обесценение. Пройдите краткий экскурс по решению этой задачи на бизнес-завтраке в Москве 20 марта. Узнать подробнее.
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Разборы законов
— Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС
Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.
— Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
С 01.09.2022 в законе о персональных данных прямо указано на недопустимость ущемления прав личности, которая отказалась подписать согласие на обработку биометрии. Но есть прецедент: суд встал на сторону работодателя и поддержал увольнение сотрудника, который отказался сдать биометрию. Так как же действовать работодателю, чтобы не нарушить закон?
— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
Новости
1 За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ
2 К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год
3 10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»
4 Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы
5 На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете
6 Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами
7 За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей
8 У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер
9 Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать
10 С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП
11 Для маркетплейсов написали новый законопроект. Им запретят брать с покупателей деньги за возврат товаров
12 📐 На карандаши, точилки, ложки и вилки хотят снизить ставку НДС до 10%
13 Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица
14 На 8 Марта сотрудницы мечтают о цветах и путешествиях
15 🔥Три горячих вопроса по воинскому учету
16 Центробанк просит банки не рассказывать о международных расчетах
17 БРИКС создаст свою независимую платежную систему
18 🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!
19 Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом
20 В соцсетях обсуждают, что невозможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика
21 Мошенники просят отправить им налоговые декларации
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23 Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом
24 Антимонопольной службе разрешат проверять IT-компании
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26 Реестр воинского учета может освободить работодателей от передачи сведений в военкоматы
27 Фотошоп помогает мошенникам выманивать деньги через мессенджеры. Эксклюзив от эксперта
28 Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году
29 👨🎓 Узнать все за один день! На конференции от «Клерка» бухгалтеры пройдут экстренную подготовку к изменениям 2024 года
30 Правительство готовится изменить ставки по НДФЛ и налогу на прибыль
31 О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта
32 Первый клиент «Точки» получил компенсацию после отзыва лицензии у банка «Киви»
33 С чего начать переход на кадровый электронный документооборот
34 НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда
35 🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают о 6 простых шагах к управленческому учету. Записывайтесь на тренинг!
36 Психолог предложил установить налог на бездетность
37 🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!
Мероприятия
ЗАКОННЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИдо 2027 г.
Дата проведения: 6 марта, среда
Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг
Дата проведения: 6 марта, среда
Как организовать массовый подбор персонала на дефицитном рынке труда
Дата проведения: 7 марта, четверг
Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет
Дата проведения: 7 марта, четверг
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОМПАНИИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИE ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Дата проведения: 8 марта, пятница
ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНСОЛИДАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГРУПП
Дата проведения: 8 марта, пятница
Маркировка в 2024 году: для кого станет обязательной, порядок действий, штрафы
Дата проведения: 11 марта, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5591. Вышли контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ
Вышло письмо ФНС о контрольных соотношениях для новой формы 6-НДФЛ, которая вступает в силу с 9 апреля 2024 года.
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Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
Будет ли военный пенсионер-ИП освобожден от фиксированных взносов?
Возможно ли учесть ипотечные проценты при продаже квартиры?
Нужно ли платить НДФЛ при продаже комнаты менее, чем через 5 лет?
Как образовательная лицензия повлияет на ведение бухгалтерского и налогового учета?
Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам
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Можно ли отправить письмо в ИФНС об отсутствии выплат сейчас?
Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок
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Требуется ли указывать только ошибочный налог в исправленном уведомлении?
Нужен ли СНИЛС ребенку для оформления пособия за границей?
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8066 от 01.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/8982 от 05.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/8949 от 05.02.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2221@ от 28.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9162 от 05.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9179 от 05.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/9467 от 05.02.2024
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия): Решение № А58-547/2016 от 06.05.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/5884 от 01.02.2019
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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