Утренний бухгалтер № 5630. Топ-8 ошибок в 3-НДФЛ: проверьте себя

ФНС назвала основные ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении декларации 3-НДФЛ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Отсутствие подписи главбуха на ТОРГ-12: халатность или нет. Бухгалтеры разошлись во мнениях.
Законопроект: пенсионными баллами можно будет делиться с родителями.
Минфин: за возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет.
Как работать с ФСБУ 14/2022: забирайте большой гайд бесплатно.
Глава ФНС: параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса почти готовы.
Будет новый формат доверенности для сдачи отчетов в СФР: опубликован проект приказа.
🔨Последний день ударных скидок! Научитесь управлять финансами
Директору важно иметь рядом специалиста, который видит финансовые перспективы его бизнеса. Пройдите онлайн-курс: «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».
После курса вы сможете:
✔️ анализировать, как бизнесу развиваться и знать проблемные моменты;
✔️ строить финансовые модели и прогнозы;
✔️ делать наглядные дашборды для собственника.
Получите и расширите навыки управления финансами!
Успейте записаться, пока действует скидка! Цена курса сейчас: 3 690 вместо 18 990 рублей.
Разборы законов
— Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.
— Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс
Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению
Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.
— Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.
— Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным
В общем случае ни ИП, ни самозанятые права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут оформить добровольное страхование в СФР. Самозанятые – тоже, но только если они ИП на НПД.
👩🏻💻Работа для бухгалтеров
Выделите немного времени, чтобы оценить рынок труда, каких специалистов сейчас ищут и на какие зарплаты. Возможно вы поймете, что вам пора двигаться дальше.
Посмотреть вакансии и откликнуться на них можно с помощью Клерк.Работы.
Новости
1 По майнингу Россия почти впереди планеты всей
2 Реальная переписка с ведомствами может оказаться лишь уловкой юристов-мошенников
3 Будет новый формат доверенности для сдачи отчетов в СФР
4 👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц
5 Всем трудящимся: сегодня НЕ сокращенный рабочий день
6 Работодатели в 1,5 раза увеличили предложения о подработке
7 Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по УСН за 2024, даже если уплачены с опозданием
8 ФНС: параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса почти готовы
9 Как считать НДФЛ при продаже квартиры по заниженной цене
10 Число индивидуальных предпринимателей побило рекорд
11 Не забудьте уплатить налоги до 2 мая
12 🔌 Если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений, штрафа не будет. Но бухгалтеры не верят
13 Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица
14 Увеличат размер декретных для уволенных женщин
15 Госдума хочет запретить оборот криптовалюты в России: как это будет
16 За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет
17 ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы
18 Льготную ипотеку могут не дать семьям с высокими доходами
19 👦🎁👵 Пенсионными баллами можно будет делиться с родителями: проект
20 ФНС привела самые распространенные ошибки при заполнении 3-НДФЛ
21 Мосбиржа выявила схему отмывания денег через площадку
22 Путешествовать семьей станет комфортнее: в законе определят, что такое «семейный туризм»
23 Путин: доходы бюджета существенно выросли по сравнению с 2023 годом
24 🙇 Бухгалтеры разошлись во мнениях по заполнению ТОРГ-12
25 На поддержку инвестиционных проектов кабмин выделил больше 34 млрд рублей
26 💭 Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность, поясняет юрист
27 В России для финансистов запустят аналог международного экзамена CFA
28 Иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет
29 За баллы Озона селлеры должны платить НДС
30 На майские праздники россияне забронировали 225 тысяч посуточных объектов: расценки
Мероприятия
Ничего не найдено.
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5629. ИП на УСН не позднее 2 мая должны заплатить и годовой, и квартальный налог
Очередной срок уплаты налога, 28 число, в этот раз переносится на более позднюю дату.
🔒 Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс
Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году
Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.
— Праздник дня. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
Это праздник возник как день, когда надо вспомнить о вероятности случайных событий.
— Денежные переводы, обучение, черная икра, туризм: разбираем пять новых законов мая
Наступает долгожданный май, который дает нам возможность отдохнуть больше обычного за счет праздников. Но для законов выходных не предусмотрено — поэтому они вступают в силу даже в праздничные дни. Разберем, какие законодательные новшества принесет нам май 2024 года.
— Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене
Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.
— Запрос налоговой документов по цепочке контрагентов
В рамках выездной налоговой проверки налоговики часто запрашивают документы по всей цепочке контрагентов. Попытки компаний оспорить действия налоговиков в судах заканчиваются полным провалом. Суды в большинстве случаев принимают решения в пользу ИФНС.
— Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку
Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?
🔒 Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.
Блоги компаний
Блокировка на маркетплейсах 2024: за что накажут, как снизить риски
Как новичку открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов
Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР
Теперь в УЦ «Калуга Астрал» можно выпустить электронную подпись удаленно
Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития
Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения
Что выгоднее: КЭДО или бумага? Подскажет калькулятор затрат на кадровый документооборот от LDM
Коммерческий и товарный кредит: альтернативы банковскому кредиту
Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Кадровик Зарплата до 50000 ₽, Самара, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Игры и конкурсы на День бухгалтера — веселые и смешные
Где дивиденды, НЛМК? История, доходность, дивидендная политика и перспективы НЛМК
Бухгалтеров не надо контролировать!
💥Обзор к утру субботы: оборот криптовалюты запретят, Олимпийский огонь отправился в Париж, промаркировали пиво для собак
Не опасно ли работать с самозанятыми?
Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность
Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!
Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?
Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык
Что ест бухгалтер. Шашлык на майские
Документы
ФНС РФ: Письмо № Д-5-20/55@ от 11.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как в 2024 году будут идти проверки ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/30898 от 04.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4729@ от 22.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/6479@ от 24.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/1120@ от 17.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/31205 от 05.04.2024
ФТС России: Приказ № 115 от 06.02.2024
Минюст России: Письмо № 11-43429/24 от 25.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/23613 от 15.03.2024
Последние темы форума
— Трудоустройство Инд предпринимателя
— Ежемесячная отчетность. В чём прелесть?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию