Утренний бухгалтер № 5630. Топ-8 ошибок в 3-НДФЛ: проверьте себя

— Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

— Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

— Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.

— Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

— Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным

В общем случае ни ИП, ни самозанятые права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут оформить добровольное страхование в СФР. Самозанятые – тоже, но только если они ИП на НПД.