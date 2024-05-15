₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5630. Топ-8 ошибок в 3-НДФЛ: проверьте себя

До 2 мая включительно физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год. Налоговики перечислили самые частые ошибки при заполнении формы.

ФНС назвала основные ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении декларации 3-НДФЛ.

РАССЫЛКА438 261 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Отсутствие подписи главбуха на ТОРГ-12: халатность или нет. Бухгалтеры разошлись во мнениях.

Законопроект: пенсионными баллами можно будет делиться с родителями.

Минфин: за возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет.

Как работать с ФСБУ 14/2022: забирайте большой гайд бесплатно.

Глава ФНС: параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса почти готовы.

Будет новый формат доверенности для сдачи отчетов в СФР: опубликован проект приказа.

🔨Последний день ударных скидок! Научитесь управлять финансами

Директору важно иметь рядом специалиста, который видит финансовые перспективы его бизнеса. Пройдите онлайн-курс: «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

После курса вы сможете:

✔️ анализировать, как бизнесу развиваться и знать проблемные моменты;

✔️ строить финансовые модели и прогнозы;

✔️ делать наглядные дашборды для собственника.

Получите и расширите навыки управления финансами!

Успейте записаться, пока действует скидка! Цена курса сейчас: 3 690 вместо 18 990 рублей.

Записаться

Разборы законов

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным

В общем случае ни ИП, ни самозанятые права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут оформить добровольное страхование в СФР. Самозанятые – тоже, но только если они ИП на НПД.

👩🏻‍💻Работа для бухгалтеров

Выделите немного времени, чтобы оценить рынок труда, каких специалистов сейчас ищут и на какие зарплаты. Возможно вы поймете, что вам пора двигаться дальше.

Посмотреть вакансии и откликнуться на них можно с помощью Клерк.Работы.

Посмотреть вакансии

Новости

1 По майнингу Россия почти впереди планеты всей

2 Реальная переписка с ведомствами может оказаться лишь уловкой юристов-мошенников

3 Будет новый формат доверенности для сдачи отчетов в СФР

4 👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц

5 Всем трудящимся: сегодня НЕ сокращенный рабочий день

6 Работодатели в 1,5 раза увеличили предложения о подработке

7 Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по УСН за 2024, даже если уплачены с опозданием

8 ФНС: параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса почти готовы

9 Как считать НДФЛ при продаже квартиры по заниженной цене

10 Число индивидуальных предпринимателей побило рекорд

11 Не забудьте уплатить налоги до 2 мая

12 🔌 Если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений, штрафа не будет. Но бухгалтеры не верят

13 Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

14 Увеличат размер декретных для уволенных женщин

15 Госдума хочет запретить оборот криптовалюты в России: как это будет

16 За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет

17 ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы

18 Льготную ипотеку могут не дать семьям с высокими доходами

19 👦🎁👵 Пенсионными баллами можно будет делиться с родителями: проект

20 ФНС привела самые распространенные ошибки при заполнении 3-НДФЛ

21 Мосбиржа выявила схему отмывания денег через площадку

22 Путешествовать семьей станет комфортнее: в законе определят, что такое «семейный туризм»

23 Путин: доходы бюджета существенно выросли по сравнению с 2023 годом

24 🙇 Бухгалтеры разошлись во мнениях по заполнению ТОРГ-12

25 На поддержку инвестиционных проектов кабмин выделил больше 34 млрд рублей

26 💭 Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность, поясняет юрист

27 В России для финансистов запустят аналог международного экзамена CFA

28 Иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет

29 За баллы Озона селлеры должны платить НДС

30 На майские праздники россияне забронировали 225 тысяч посуточных объектов: расценки

31 68% сотрудников планируют рабочие задачи в блокнотах

Мероприятия

Ничего не найдено.

Статьи

Утренний бухгалтер № 5629. ИП на УСН не позднее 2 мая должны заплатить и годовой, и квартальный налог

Очередной срок уплаты налога, 28 число, в этот раз переносится на более позднюю дату.

🔒 Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.

Праздник дня. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

Это праздник возник как день, когда надо вспомнить о вероятности случайных событий.

Денежные переводы, обучение, черная икра, туризм: разбираем пять новых законов мая

Наступает долгожданный май, который дает нам возможность отдохнуть больше обычного за счет праздников. Но для законов выходных не предусмотрено — поэтому они вступают в силу даже в праздничные дни. Разберем, какие законодательные новшества принесет нам май 2024 года.

Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене

Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.

Запрос налоговой документов по цепочке контрагентов

В рамках выездной налоговой проверки налоговики часто запрашивают документы по всей цепочке контрагентов. Попытки компаний оспорить действия налоговиков в судах заканчиваются полным провалом. Суды в большинстве случаев принимают решения в пользу ИФНС.

Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку

Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?

🔒 Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Блоги компаний

Блокировка на маркетплейсах 2024: за что накажут, как снизить риски

Как новичку открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов

Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР

Теперь в УЦ «Калуга Астрал» можно выпустить электронную подпись удаленно

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения

Что выгоднее: КЭДО или бумага? Подскажет калькулятор затрат на кадровый документооборот от LDM

Коммерческий и товарный кредит: альтернативы банковскому кредиту

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Кадровик Зарплата до 50000 ₽, Самара, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Финансовый менеджер

Трибуна

Игры и конкурсы на День бухгалтера — веселые и смешные

Где дивиденды, НЛМК? История, доходность, дивидендная политика и перспективы НЛМК

Бухгалтеров не надо контролировать!

💥Обзор к утру субботы: оборот криптовалюты запретят, Олимпийский огонь отправился в Париж, промаркировали пиво для собак

Не опасно ли работать с самозанятыми?

Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?

Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Как подготовить бизнес к продаже. 6 шагов

Документы

Последние темы форума

Трудоустройство Инд предпринимателя

Больничный

Ежемесячная отчетность. В чём прелесть?

РАССЫЛКА438 261 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Маркировка товаров

Введена маркировка БАДов и антисептиков

Все участники оборота биологических активных добавок к пище (БАДов), антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 мая 2024 года должны передавать данные о движении такой маркированной продукции через электронный документооборот (ЭДО) между участниками.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Интернет и IT

На Госуслугах будет можно узнать, сколько номеров зарегистрировано на паспорт

Минцифры позволит абонентам проверить, столько телефонных номеров зарегистрировано по их паспортным данным.

6
Мультибухгалтер
Бухгалтерский аутсорсинг

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме

У самурая, как известно, нет цели — есть только путь. Но в бухгалтерской компании все иначе: здесь есть и четкая цель, и продуманный путь к ее достижению. Свой путь есть и у клиента, который решает доверить свои финансовые дела профессионалам. Расскажем об этом пути подробнее: как бесшовно принять клиента на обслуживание и какие важные нюансы нужно учесть.

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Предпринимателям упросят порядок уведомлений о ведении бизнеса

В Единый реестр предпринимательской деятельности будут автоматически подгружаться сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в мае 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!
13
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

На горизонте сразу 4 праздничных дня, потом пара рабочих и снова 2 свободных! Используйте это время с умом — за череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
5

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Разобраться в налогах
Обязательный аудит

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения

Кто обязан провести обязательный аудит отчетности, какова ответственность за отсутствие аудиторского заключения? Казалось бы, все просто: всем, кто поименован в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Однако список, данный в ней, не закрыт. Помимо прямо указанных в норме, упоминаются еще случаи, установленные «федеральными законами». 

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения
Кадры

Принят закон о целевом обучении, который прямо затрагивает работодателей

С 1 мая 2024 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые инициировала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Клерк
Бухгалтеры

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Пользуйтесь всеми сервисами «Клерка» год, а заплатите, как за полгода. Купите подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев, получите доступ к закрытым материалам — разборам законов, онлайн-курсам, справочно-правовой системе, вебинарам со скидкой 40%, а также 2 экспертные консультации в подарок!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
igotosochi
Инвестиции

Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей

1 мая, значит пора идти на демонстрацию и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 34 месяца позади. Погнали!

Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей
Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Топ-9 бизнесов для покупки в 2024 году

Интересуетесь покупкой бизнеса в 2024 году? Вот список самых популярных сфер для инвестиций.

Топ-9 бизнесов для покупки в 2024 году
Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как подготовить бизнес к продаже. Что важно знать до продажи бизнеса

Планируете продать свой бизнес? Подготовка играет ключевую роль в успешной сделке. Вот несколько важных шагов, которые помогут вам грамотно подготовить бизнес к продаже.

Как подготовить бизнес к продаже. Что важно знать до продажи бизнеса

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Дина1976

Не знаете плана счетов? Вы не бухгалтер!

78
Бухгалтеры

💪 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Проведите выходные с пользой! За череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

Антон Свирякин
Право

Как исключить «недружественного» участника из ООО

Можно ли исключить недружественного участника из ООО без его согласия? Какие базовые требования предъявляются к участникам ООО для обращения в суд с соответствующим заявлением?

Lexintel
Иностранные работники

Как трудоустроить иностранного ВКС из визовой страны: инструкция для работодателей

В отличие от трудоустройства иностранного сотрудника по обыкновенному разрешению на работу (РНР), оформление иностранца в статусе ВКС является более быстрым процессом и имеет ряд преимуществ. Работодателю не нужно получать квоту, оформлять разрешение на привлечение иностранцев, а документы для ВКС выдаются сразу на 3 года.

Как трудоустроить иностранного ВКС из визовой страны: инструкция для работодателей
Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Резиденты ТОР получат госимущество в упрощенном порядке

Предприниматели из специальных экономических территорий смогут быстрее получать недвижимое и движимое имущества без торгов и на льготных условиях.

ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

Автоматизируем аутсорсинг бухгалтерских услуг: как не потеряться в потоке задач и клиентов

Автоматизация позволяет владельцу бизнеса выйти из рутины и операционки. При этом процессы останутся управляемыми. Разберемся, с какими трудностями автоматизация помогает справиться бухгалтерской аутсорсинговой фирме и какие возможности дает.

Автоматизируем аутсорсинг бухгалтерских услуг: как не потеряться в потоке задач и клиентов

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Коллекторы

Должников по ЖКХ защитят от коллекторов

Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для выбивания долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Интересные материалы

Государственные ведомства

В ЕГРН больше не будет информации о режимных объектах

Вступает в силу закон о неразглашении назначения, положения и видов режимных объектов.