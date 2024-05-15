Утренний бухгалтер № 5629. ИП на УСН не позднее 2 мая должны заплатить и годовой, и квартальный налог

— Утренний бухгалтер № 5628. ИП на УСН сдал уведомление, а на взносы 1% сумму аванса не уменьшил: как поступить

В апреле ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы 1% за 2024 год. Но некоторые ИП узнали об этом, когда уже сдали уведомление.

🔒 Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

— Какая сумма предельной базы для начисления взносов в 2024 году

Корректировка предельной базы для исчисления страховых взносов осуществляется ежегодно. 2024 год исключением не стал. В ее размер вновь были внесены изменения. Чтобы не столкнуться со сложностями, необходимо знать размер установленного лимита, а также правила, в соответствии с которыми происходит исчисление размера взносов. Расскажем, про сумму предельной базы для начисления взносов в 2024 году.

— Учет офисных расходов при УСН

Офис — это не только место, в котором трудятся сотрудники. Это еще и дополнительные обязательные расходы, которые несет регулярно компания. Причем таких затрат бывает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. В статье разъяснено, какие расходы на содержание офиса может понести налогоплательщик, если он находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). Также прописано, как при данной системе учитывать подобные затраты.

— Командировка на майские праздники: оплачиваем правильно

Командировка работника может выпасть на майские праздники или «захватить» несколько выходных дней. Оплачивать такие дни нужно по особым правилам.

— Требования к комплектации укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи на 2024 год

Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными приказами Минздрава на 2024 год, которые содержат требования к комплектации укладок наборов комплектов и аптечек для оказания первой помощи.

— Можно ли направлять расчетные листы в электронном виде

В соответствии со ст. 136 ТК работодатель обязан при выплате зарплаты обязан сообщать сотрудникам о составных частях выплаты, компенсациях и иных выплатах, удержаниях и общей сумме.

— Цифра дня. Про платежки и ЕНС

Глава ФНС поделился статистикой, как ЕНС изменил к лучшему жизнь бизнеса.

🔒 Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.

— Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения

Финансовое образование (хотя бы на базовом уровне) — это один из первых шагов, которые стоит сделать перед тем, как вкладывать куда-либо деньги. На каких площадках и телеграм-каналах можно научиться инвестировать в бизнес?