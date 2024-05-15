Утренний бухгалтер № 5629. ИП на УСН не позднее 2 мая должны заплатить и годовой, и квартальный налог

До 2 мая включительно ИП на УСН без работников должны уплатить: налог по УСН за 2023 год, аванс по УСН за 1 квартал 2024.
Утренний бухгалтер
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Президент анонсировал второй масштабный этап расчистки нормативной базы.
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Если клиент платит через систему быстрых платежей, то нужно применить ККТ. Но иногда эта ККТ может быть удаленная, иногда – находиться по месту расчетов.
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Союз промышленников предложил увеличить допустимое время сверхурочной работы по ТК.
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Разборы законов
— Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению
Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.
— Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.
— Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным
В общем случае ни ИП, ни самозанятые права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут оформить добровольное страхование в СФР. Самозанятые – тоже, но только если они ИП на НПД.
— Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс
Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.
— Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5628. ИП на УСН сдал уведомление, а на взносы 1% сумму аванса не уменьшил: как поступить
В апреле ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы 1% за 2024 год. Но некоторые ИП узнали об этом, когда уже сдали уведомление.
🔒 Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.
— Какая сумма предельной базы для начисления взносов в 2024 году
Корректировка предельной базы для исчисления страховых взносов осуществляется ежегодно. 2024 год исключением не стал. В ее размер вновь были внесены изменения. Чтобы не столкнуться со сложностями, необходимо знать размер установленного лимита, а также правила, в соответствии с которыми происходит исчисление размера взносов. Расскажем, про сумму предельной базы для начисления взносов в 2024 году.
— Учет офисных расходов при УСН
Офис — это не только место, в котором трудятся сотрудники. Это еще и дополнительные обязательные расходы, которые несет регулярно компания. Причем таких затрат бывает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. В статье разъяснено, какие расходы на содержание офиса может понести налогоплательщик, если он находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). Также прописано, как при данной системе учитывать подобные затраты.
— Командировка на майские праздники: оплачиваем правильно
Командировка работника может выпасть на майские праздники или «захватить» несколько выходных дней. Оплачивать такие дни нужно по особым правилам.
— Требования к комплектации укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи на 2024 год
Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными приказами Минздрава на 2024 год, которые содержат требования к комплектации укладок наборов комплектов и аптечек для оказания первой помощи.
— Можно ли направлять расчетные листы в электронном виде
В соответствии со ст. 136 ТК работодатель обязан при выплате зарплаты обязан сообщать сотрудникам о составных частях выплаты, компенсациях и иных выплатах, удержаниях и общей сумме.
— Цифра дня. Про платежки и ЕНС
Глава ФНС поделился статистикой, как ЕНС изменил к лучшему жизнь бизнеса.
🔒 Пониженные страховые взносы: автоматом или по заявлению
Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП действуют уже несколько лет (п. 2.4 ст. 427 НК, ред. от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Однако по сей день контролеры и даже суды полагают, что право на эти тарифы надо подтверждать заявлением. Разбираемся, как ответить на претензии инспекторов в данной ситуации.
— Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения
Финансовое образование (хотя бы на базовом уровне) — это один из первых шагов, которые стоит сделать перед тем, как вкладывать куда-либо деньги. На каких площадках и телеграм-каналах можно научиться инвестировать в бизнес?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/18123 от 29.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости У ИП личные и предпринимательские налоги идут на одном ЕНС
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/31486 от 05.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31184 от 05.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/31180 от 05.04.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4915@ от 24.04.2024
Правительство РФ: Постановление № 380 от 30.04.2016
Правительство РФ: Постановление № 1351 от 11.12.2014
Правительство РФ: Постановление № 1438 от 22.12.2016
Правительство РФ: Постановление № 490 от 12.04.2020
Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-17642/2017 от 12.05.2017
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Утренний бухгалтер
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