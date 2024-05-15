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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5633. В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь есть отметка об ЭДО

Налоговая служба разместила в сервисе информацию о подключении бизнеса к электронному документообороту (ЭДО).

В карточке организации в сервисе «Прозрачный бизнес» появилась отметка о том, что юрлицо или ИП является участником электронного документооборота.

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Утренний бухгалтер

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Какие документы заменяет УПД. Новый формат УПД с 2025 года. Мини-курс

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Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-340 от 06.07.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-19568 от 02.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-КГ16-10399 от 29.11.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/99@ от 22.04.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/9521@ от 18.05.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19130 от 04.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Модернизацию НМА надо амортизировать, даже если самого НМА нет

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-416/2024 от 04.03.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7799@ от 13.05.2020

: Федеральный закон № 564-ФЗ от 28.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/79238 от 16.10.2019

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