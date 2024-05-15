Утренний бухгалтер № 5633. В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь есть отметка об ЭДО

В карточке организации в сервисе «Прозрачный бизнес» появилась отметка о том, что юрлицо или ИП является участником электронного документооборота.

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Роструд: размер премии может быть любым, в том числе и превышать размер оклада работника.

С 1 июля 2024 года стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции.

В Минцифры составили рейтинг регионов России, которые быстрее и лучше отвечают на обращения и жалобы граждан.

Когда компанию не привлекут к ответственности за подачу уточненной декларации, узнаете здесь.

Законопроект: сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ.

Обсуждения: ИП-одиночка на УСН в 2024 году не платит налоги, пока доход не превысит 930 000 рублей.

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