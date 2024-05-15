Утренний бухгалтер № 5633. В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь есть отметка об ЭДО

В карточке организации в сервисе «Прозрачный бизнес» появилась отметка о том, что юрлицо или ИП является участником электронного документооборота.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Роструд: размер премии может быть любым, в том числе и превышать размер оклада работника.
С 1 июля 2024 года стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции.
В Минцифры составили рейтинг регионов России, которые быстрее и лучше отвечают на обращения и жалобы граждан.
Когда компанию не привлекут к ответственности за подачу уточненной декларации, узнаете здесь.
Законопроект: сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ.
Обсуждения: ИП-одиночка на УСН в 2024 году не платит налоги, пока доход не превысит 930 000 рублей.
💥Совет от редакции: разберитесь в новом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и подготовьтесь к применению новых форм бухгалтерской отчетности на вебинаре 15 мая в 11:00 мск. Записаться.
🛒Начните продавать на Мегамаркете
Выгодные условия для селлеров:
1 % комиссии за продажи в течение 3 месяцев;
15 000 бонусных рублей на продвижение;
15% повышенного кешбэка на ваши товары;
4 различные схемы работы.
Ваши покупатели смогут обменивать бонусы от СберСпасибо на скидки до 99%, а вы получите полную стоимость заказа.
Реклама: ООО «Маркетплейс», ИНН 9701048328, erid: LjN8KSui3
Разборы законов
— Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
— Какие документы заменяет УПД. Новый формат УПД с 2025 года. Мини-курс
Универсальный передаточный документ используется в качестве замены части первичных документов. Какие документы он заменяет и какой формат УПД использовать с 2025 года рассказываем в мини-курсе.
— Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился
Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?
— Новые форматы счетов-фактур и УПД: изменения
ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
💪 Не МАЙтесь — заниМАЙтесь! Курс по маркетплейсам для бухгалтера за 3 690 рублей!
Воспользуйтесь возможностью начать карьеру на активно развивающемся рынке в 2024 году. Получите необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца всего за 1 месяц на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».
Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо
16 350 рублей.
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Новости
1 Правила оказания госуслуг пропишут более детально
2 Известный завод коньяков уйдет в частные руки
3 Если коллега в отпуске, его не всегда можно подменять как на полную ставку
4 Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%
5 На ребенка-инвалида работодатель даст 2 стандартных вычета
6 🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости. Риски попасть под санкции возрастают, предупреждает эксперт
7 Изменили чек-листы для трудовых проверок
8 ИП-одиночка на УСН в 2024 году не платит налоги, пока доход не превысит 930 000 рублей
9 Банки удерживают большие комиссии за снятие наличных с кредиток: что предпримет ЦБ
10 Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ
11 Сотрудники смогут выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ
12 При импорте материалов надо платить НДС, даже если они для необлагаемой деятельности
13 Топ-10 регионов, которые быстрее и лучше отвечают на обращения и жалобы граждан
14 Конституционный Суд: сократилось число неисполненных решений
15 Как в балансе отражать финвложения
16 При покупке имущества у физлица компания не платит за него НДФЛ
17 Wildberries и Ozon впервые вошли в десятку маркетплейсов мира
18 🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей
19 Утверждены важные изменения по утилизационному сбору
20 Стало известно, куда пойдут средства от продажи Yandex
21 Силовики будут получать больше информации о пользователях интернета
22 📧 В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно узнать о подключении контрагента к ЭДО. Кроме пользы, есть и обратная сторона, предупреждает юрист
23 Адвокатское бюро не включает в свои доходы вознаграждение адвокатов
24 С лета стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции: какой
25 Налоговые уведомления через Госуслуги получают 5,5 млн человек
26 Вырастут пошлины за лицензии в сфере пожарной безопасности
27 Начал действовать период охлаждения для договоров с НПФ
28 Найти работу в Белоруссии можно через приложение «Работа в ЕАЭС»
29 Премия может быть больше оклада
30 ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. Он должен 153 млн рублей
31 Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных
32 Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести
33 В России начнет работать реестр должников по алиментам
34 Не всякий налоговый агент по НДФЛ может предоставить имущественный вычет
Мероприятия
Избавляемся от бумажных накладных в ресторане
Дата проведения: 8 мая, среда
Мастер-класс "Патентная система налогообложения - теория и практика"
Дата проведения: 13 мая, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5632. В Госдуме хотят увеличить МРОТ до 30 000 рублей с 2025 года
Законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство.
— Учет расходов на мойку автомобиля при применении УСН и ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
При использовании автомобиля в деятельности организации неизбежно встают вопросы о том, как правильно отражать в учете расходы, связанные с эксплуатацией транспорта.
🔒 Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
— Цифра дня. Про электронные уведомления
Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги.
— Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск
Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.
— Что такое маркетплейс, или как получить разные финансовые услуги в одном месте
Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.
— Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?
🔒 Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.
— Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677
Блоги компаний
Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего
📕 💪 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!
ФФД 1.05 – определение, свойства и как его использовать
Уточненная декларация: когда не привлекут к ответственности
Для каких услуг и на какие работы можно привлекать самозанятых
Автоматизация бизнеса в общепите: вызовы и возможности
Как правильно ликвидировать ООО в 2024 году
Риски при покупке готового бизнеса: как проверить и предотвратить
Душевный баланс главбуха или 5 способов, чтобы спастись от эмоционального выгорания
Аналитик 1С и разработчик 1С: чем отличаются эти профессии и куда проще перейти бухгалтеру
Что делать после регистрации ООО
Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Финансовый менеджер Зарплата до 100000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер на участок маркетплейсы Зарплата от 60000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 60000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 230000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, налоговый консультант
Трибуна
Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера
По заказу налоговых органов. От нашего стола вашему столу. Адвокатский опрос
Субсидиарная ответственность главного бухгалтера
Адвокатский опрос. Приемы налоговой самообороны
Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?
Субсидиарка в наследство. Учимся считать
💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня
Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?
План корпоративной культуры: 7 шагов к победе
Как зайти в реферальную программу «Клерка». Делюсь личным опытом
Масштабирование кампаний в Яндекс Директе
Как составить контент-план и откуда брать идеи
Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1-340 от 06.07.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-19568 от 02.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-КГ16-10399 от 29.11.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/99@ от 22.04.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/9521@ от 18.05.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19130 от 04.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Модернизацию НМА надо амортизировать, даже если самого НМА нет
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-416/2024 от 04.03.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7799@ от 13.05.2020
: Федеральный закон № 564-ФЗ от 28.12.2022
Последние темы форума
— Сроки хранения бухгалтерских документов
— Прием на работу иностранца с видом на жительство
— Биологический фактор при СОУТ
— Лист 07 в НД по прибыли (год) для коллегии адвокатов
— Несвоевременная сдача уведомления НДФЛ
— 3НДФЛ ИП продажа недвижимости
— Налог на дивиденды в Казахстане
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию