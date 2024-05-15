Утренний бухгалтер № 5632. В Госдуме хотят увеличить МРОТ до 30 000 рублей с 2025 года

Глава комитета Госдумы по труду предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 тыс. рублей с 01.01.2025.
Утренний бухгалтер
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Налоговики повторно начисляют налог по уточненному ЕНП-уведомлению: бухгалтеры возмущаются.
Решение суда: в декларации по налогу на прибыль можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях.
Минфин: если компания купила товар на УСН, а потом перешла на ОСНО и продала этот товар, то в расходы он пойдет в момент продажи.
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Документы
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-804/2021 от 18.02.2021
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1418 от 11.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-4855/2024 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18515 от 29.02.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1525 от 22.03.2024
Правительство РФ: Постановление № от 21.09.2023
Правительство РФ: Постановление № 2068 от 27.11.2021
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-3379/2021 от 27.05.2021
Роструд: Письмо № ПГ/05862-6-1 от 10.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🌴 Из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска
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