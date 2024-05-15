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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5632. В Госдуме хотят увеличить МРОТ до 30 000 рублей с 2025 года

Законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» направили на отзыв в правительство.

Глава комитета Госдумы по труду предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 тыс. рублей с 01.01.2025.

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Утренний бухгалтер

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Налоговики повторно начисляют налог по уточненному ЕНП-уведомлению: бухгалтеры возмущаются.

Решение суда: в декларации по налогу на прибыль можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях.

Минфин: если компания купила товар на УСН, а потом перешла на ОСНО и продала этот товар, то в расходы он пойдет в момент продажи.

Роструд напоминает: из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска.

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Будут штрафы до 2 млн рублей за нарушение правил продажи сим-карт иностранцам.

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Новые форматы счетов-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

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Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

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Документы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-804/2021 от 18.02.2021

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1418 от 11.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-4855/2024 от 29.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18515 от 29.02.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1525 от 22.03.2024

Правительство РФ: Постановление № от 21.09.2023

Правительство РФ: Постановление № 2068 от 27.11.2021

Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 8Г-3379/2021 от 27.05.2021

Роструд: Письмо № ПГ/05862-6-1 от 10.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 🌴 Из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска

Роструд: Письмо № 853-6-1 от 14.06.2012

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