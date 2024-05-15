Утренний бухгалтер № 5632. В Госдуме хотят увеличить МРОТ до 30 000 рублей с 2025 года

Глава комитета Госдумы по труду предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России с 19,2 до 30 тыс. рублей с 01.01.2025.

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Налоговики повторно начисляют налог по уточненному ЕНП-уведомлению: бухгалтеры возмущаются.

Решение суда: в декларации по налогу на прибыль можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях.

Минфин: если компания купила товар на УСН, а потом перешла на ОСНО и продала этот товар, то в расходы он пойдет в момент продажи.

Роструд напоминает: из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска.

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Будут штрафы до 2 млн рублей за нарушение правил продажи сим-карт иностранцам.