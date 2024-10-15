Утренний бухгалтер № 5745. Как упрощенцам считать НДС по договорам, заключенным до 1 января

ФНС: если покупатель переведет продавцу аванс до 1 января 2025 года, а сама поставка товара будет после этой даты, то НДС с аванса исчислять не нужно.

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В 2025 году работодатели на АУСН будут платить фиксированные взносы на травматизм в размере 3 018 рублей.

Компаниям и ИП на УСН не нужно уведомлять ИФНС о выборе ставки НДС с 2025 года.

Как на УСН составлять счета-фактуры: разъяснения ФНС для 2025 года и после.

Минфин скорректировал состав КБК с 2025 года из-за налоговой реформы: проект приказа.

Работодателя не могут оштрафовать, если сотрудник неверно стоит на воинском учете.