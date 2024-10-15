Утренний бухгалтер № 5745. Как упрощенцам считать НДС по договорам, заключенным до 1 января

ФНС: если покупатель переведет продавцу аванс до 1 января 2025 года, а сама поставка товара будет после этой даты, то НДС с аванса исчислять не нужно.
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Как вести раздельный учет НДС?
НДС в договорах: нестандартные ситуации и как в них действовать?
Когда необходимо восстановить НДС и как это сделать без ошибок?
Экспортный и импортный НДС: что должны знать налогоплательщики для правильного исчисления налога?
Налоговая оговорка: сколько потерь можно избежать, если правильно сформулировать условие в договоре и многое другое.
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Документы
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-9551/2020 от 10.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88540 от 17.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88855 от 17.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/89546 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/89211 от 18.09.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/13914@ от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 22-02-11/93607 от 27.09.2024
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/2104@ от 12.02.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Об оформлении первичных документов после смены наименования организации
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А32-8834/2010 от 11.02.2011
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Утренний бухгалтер
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