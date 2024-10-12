Утренний бухгалтер № 5744. Упрощенцам сделают методичку по применению НДС

Налоговики обещают уже в октябре 2024 года выпустить методичку по НДС для упрощенцев, в ней будет 25 пунктов.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Поставщики считают, что работа бухгалтера за ведение учета по части работы с маркетплейсом не стоит больше 3 тыс. рублей в месяц.
Минфин: продажа доли в ООО дороже 50 млн рублей с 2025 года облагается НДФЛ при любом сроке владения.
Как считают НДФЛ с доходов по вкладам, разъясняет ФНС.
Обсуждения: бухгалтерам не нравится строка 5а в УПД по ЭДО.
Какие тарифы страховых взносов будут в 2025 году, узнаете из статьи.
Новые ФСБУ публикуются на сайте Минфина не менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года.
💥Совет от редакции: с 2025 года заработают новые правила ведения кассовых операций. На вебинаре 22 октября в 11:00 мск узнаете, какие изменения нас ждут, кого они коснутся и как к ним подготовиться. Записаться.
❗Компания обязана зарегистрироваться в Роскомнадзоре!
Роскомнадзор и Прокуратура РФ ужесточили контроль за соблюдением законодательства о персональных данных. Каждая организация обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152-ФЗ. Штрафы за нарушения законодательства от 300 000 до 6 000 000 рублей.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2024 года
В октябрьском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Кто и как может получить остаток материнского капитала до 10 000 рублей
Родители вправе по своему желанию распорядиться до 10 тыс. руб. из средств материнского капитала (закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ). Кабмин постановлением от 11.09.2008 № 1249 установил алгоритм получения остатка.
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция
Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за 9 месяцев по правилам 2024 года, на что обратить внимание.
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Новости
1 Перезапуск IT-ипотеки дал положительный эффект: первые итоги
2 Курс доллара снова пошел вверх, рубль ослабевает: причины
3 Международный перевозчик может принимать на вычет НДС по счету-фактуре российского перевозчика
4 По аренде налоговая база по НДС возникает в последний день квартала
5 Минфин: конфискованное имущество не уменьшает налог
6 Власти усложнили уход иностранного бизнеса из России
7 Внутри одного муниципалитета не может быть разный налог по ПСН
8 Доля свободных складов в РФ упала ниже 1%
9 В 2024 году на УСН нет НДС, если нет счета-фактуры
10 Центробанк не будет ограничивать полную стоимость кредита по ипотекам
11 Минфин заранее публикует новые ФСБУ на своем сайте
12 📖 ФНС готовит методичку по применению НДС на УСН с 2025 года
13 В работе Системы быстрых платежей произошел сбой
14 📝 Бухгалтерам не нравится строка 5а в УПД по ЭДО
15 В Москве арестовали замглавы Агентства по страхованию вкладов
16 Что нужно поменять в учете перед налоговой реформой-2025
17 Разъяснение ФНС: как считают НДФЛ с доходов по вкладам
18 🏃 Из-за повышения ставки налога на прибыль бухгалтеры задумались о переходе с ОСНО на УСН с НДС 20%
19 ❗ Продажа доли в ООО дороже 50 млн рублей с 2025 года облагается НДФЛ при любом сроке владения. Но можно применить вычет
20 Больше 24 тысяч человек нашли работу по программе субсидирования найма. Работодателям тоже перепало от СФР
21 🙆 Селлеры считают, что 5 тыс. в месяц – слишком высокая зарплата для бухгалтера
22 Как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и соблюсти все условия. Смотрите видео!
23 💥 Выплаты самозанятым как признак нарушения ТК, новый нюанс досрочного выхода из декрета, методичка ФНС про НДС на УСН и др. Топ новостей за неделю
24 Банки должны за один час вносить реквизиты мошенников в систему
25 Unilever продала дочернюю компанию в России
26 📛 Минэкономразвития хочет ограничить доступ самозанятых к заказчикам через агрегаторы. Эксперт: это дискриминация
27 Центробанк: ЗПИФы нельзя использовать для налоговой оптимизации
28 Водителям запретят использовать гаджеты во время движения
29 Суд в Петербурге постановил арестовать 156 млн долларов американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ
30 Минфин объяснил, как формировать кассовый чек при предварительной оплате
🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
Дата проведения: 15 октября, вторник
Безопасная работа с самозанятыми. Готовимся к мониторингу Минтруда
Дата проведения: 15 октября, вторник
Налогообложение в 2025 году: как выбрать выгодную систему
Дата проведения: 16 октября, среда
Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг
Дата проведения: 16 октября, среда
Как бухгалтеру настроить 1С под нужды компании
Дата проведения: 16 октября, среда
Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025
Дата проведения: 17 октября, четверг
Статьи
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Если работодатель ввел в компании новые праздничные дни, он должен оплачивать их по нормам трудового законодательства.
— УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки
— Можно ли купить ПО за границей для ООО с личной карты сотрудника
У многих компаний сегодня возникают проблемы при расчетах с иностранными юридическими лицами. Можно ли оплатить импортное ПО через сотрудника с его личной карты?
— Стоит или нет: выход строительных компаний на маркетплейсы
На электронных площадках в наше время можно приобрести практически все, даже крупногабаритные товары.
— Налоговая оговорка: что это такое, как работает и что говорят суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
— Может ли учредитель ООО, владеющий более 25% уставного капитала, оказывать обществу услуги
Учредитель ООО вправе оказывать услуги обществу по договору ГПХ, но есть нюансы. Если он владеет более 25% уставного капитала, то может возникнуть взаимозависимость.
— Как не навредить компании, подавая несколько уточненок
Компания вправе подать столько уточненных налоговых деклараций, сколько посчитает нужным. НК не ограничивает их количество. Но, любые изменения данных, влияют на совокупную налоговую обязанность, формируемую на ЕНС. Подавая уточненки, важно не навредить себе самим.
— Правила индексации пенсий опять меняются: разбираем новый законопроект Правительства
Этот год принес нам уже немало новостей по поводу предстоящей индексации пенсионных выплат — и чем ближе 2025 год, тем острее интрига.
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Как бы это не казалось странным на первый взгляд, у граждан России может быть не один, а сразу два действующих загранпаспорта одновременно. Это абсолютно законно, так как допускается внутренним законодательством нашей страны и регулируется в рамках процедуры получения загранпаспорта.
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Консультации
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/37746 от 23.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-01-28/55277 от 17.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/89066 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/89056 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/89206 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/89246 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/89207 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/89441 от 18.09.2024
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-52 от 10.10.2024
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