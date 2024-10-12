Утренний бухгалтер № 5744. Упрощенцам сделают методичку по применению НДС

Налоговики обещают уже в октябре 2024 года выпустить методичку по НДС для упрощенцев, в ней будет 25 пунктов.

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Поставщики считают, что работа бухгалтера за ведение учета по части работы с маркетплейсом не стоит больше 3 тыс. рублей в месяц.

Минфин: продажа доли в ООО дороже 50 млн рублей с 2025 года облагается НДФЛ при любом сроке владения.

Как считают НДФЛ с доходов по вкладам, разъясняет ФНС.

Обсуждения: бухгалтерам не нравится строка 5а в УПД по ЭДО.

Какие тарифы страховых взносов будут в 2025 году, узнаете из статьи.

Новые ФСБУ публикуются на сайте Минфина не менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года.

💥Совет от редакции: с 2025 года заработают новые правила ведения кассовых операций. На вебинаре 22 октября в 11:00 мск узнаете, какие изменения нас ждут, кого они коснутся и как к ним подготовиться. Записаться.