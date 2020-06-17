Новости, которые нас удивили: от профстандартов для шаманов до заселения в отели по штампу в паспорте

Формируя дайджест новостей, мы решили, что пора вводить новую рубрику — «События, которые удивили». Хотя наша жизнь оставляет немного пространства для удивления, но время от времени наши законодатели делают невозможное и вводят граждан страны в некоторый транс. На прошлой неделе В Госдуме предложили разработать профстандарты для шаманов и экстрасенсов. Из чистого любопытства интересуюсь, как, а главное кто будет доказывать, что травка одной целительницы полезна, а другой экстрасенс просто шарлатан? Чиновники погадают на картах таро?

Впрочем, странные законы предлагает не только Госдума. На лидирующую позицию в нашей рубрике претендует и Роструд, который пояснил, как будет штрафовать работодателей, не индексирующих зарплату. Кризис? Нет, не слышали. И вишенка на торте — учитывание при заселении в отель штампа в паспорте. Новость вызвала бурные обсуждения. Вспомнили и советское прошлое, когда до 23.00 с девушкой быть в номере нравственно, а в 23.05 — уже аморально. В Роспотребнадзоре были вынуждены давать дополнительные комментарии, дескать, нас не так поняли, мы не то имели в виду.

Ну, а если вы оказались в отеле с приятным для вас человеком, предлагаем приготовить рулет мое «Мое сердце» (романтический вечер всегда лучше на сытый желудок). Понадобится один лист лаваша, филе слабосоленой красной рыбы, пучок салата, творожный сыр. Лаваш развернуть, смазать творожным сыром. Поверх выложить листья салата или зелень, которую вы любите. На это великолепие выложить порезанное пластинами филе красной рыбы. Аккуратно свернуть лаваш рулетом. Разрезать рулет на порционные кусочки и подавать с бокалом охлажденного белого вина.

А теперь можно переходить к финансовым новостям. Кстати, подписавшись на наш блог, вы всегда будете получать только важные новости, «приправленные» вкусным рецептом.

Коронавирус: вокруг и около

— Где продлили режим самоизоляции до 12 июля

— В Москве можно бесплатно протестировать сотрудников на вирус прямо в офисе

— Маски и перчатки нужно носить по всей стране. И антисептик. Так сказала глава Роспотребнадзора

— Выплаты медикам (и не только им) за работу с COVID-19 освобождены от НДФЛ

— Рестораны и кафе в Москве откроют через неделю. Ведь это самое привычное в московской жизни. Ну, так считает Собянин

Новости из ИФНС

— ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нулевых ставках во 2 квартале

— ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

— До конца этого года ФНС не проводит проверки применения ККТ по доносам

Спасение утопающих...

— Суд снизил налоговый штраф в 4 раза. Из-за ограничений в связи с коронавирусом

— Взносы 15% только для пострадавших отраслей. По крайней мере, в этом уверены некоторые налоговики

— В реестр субъектов МСП в 2020 г. смогут попасть те, кто вовремя не сдал отчетность. Но времени осталось мало

— Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год остался месяц. Но у ИП из пострадавших отраслей есть отсрочка

— Туроператорам уменьшили взносы в фонд персональной ответственности

— Субсидии для банков на кредиты для помощи бизнесу увеличили более чем в два раза

— Путин считает, что необходимы новые меры поддержки граждан и бизнеса

— Рестораторы попросили у Собянина ввести новый вид упрощенки

Спрашивали — отвечаем...

— Клиент указал не тот номер счета, у него просят письмо о перезачете. А он неадекватен. Что делать?

Внимание!

— ПФР обновил правила электронной сдачи отчетов

— Работу 1 июля оплатят в двойном размере

— Заявление о льготах по имущественным налогам лучше сдать в ближайшее время

— Родители неправильно указывают номер счета в заявлении на детские выплаты

— Нерабочий день 24 июня оплачивается как рабочий

— Меняются нормы ТК о дистанционной работе. Проект уже в Думе

— ПФР советует родителям не тянуть с заявлениями на детские выплаты

— Власти утвердили положение о реестре СОНКО

— Центробанк пояснил, как указывать коды вида доходов при зарплатном проекте

— Роструд поменял свое мнение по расчету отпускных после нерабочих дней

Не может не радовать!

— Пенсионерам и малому бизнесу дадут рассрочку по кредитам

— Детские пособия будут назначаться без предоставления справок

— С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсию

— В этом году малый бизнес сэкономит 283 млрд рублей благодаря снижению взносов

— Увеличен размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет

— «Клерк» Яндекс = классная штука для бухгалтеров

УУППССС...

— Сбербанк списывает социальные выплаты в счет погашения долгов. По всей стране

— Половина рекламных агентств готова сокращать зарплаты своим сотрудникам

— Неуплата налогов может привести в места не столь отдалённые

— В России уже свыше 4,5 миллионов безработных. Это по данным Росстата

— Просрочки по кредитным картам растут рекордными темпами. По сравнению с прошлым годом

А что? А вдруг?

— НДС для IT-компаний могут отменить

— Программу льготной ипотеки под 6,5% могут расширить за счет недолевого строительства

— Восстановите свой бизнес: ПСБ проводит конкурс. Можно выиграть 250 тыс руб.

— Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Понемногу о разном...

— МФЦ, ПФР и ФСС теперь могут сами определять свой порядок работы

— Если не было реальных хозяйственных операций — в вычете НДС откажут

— Правительство будет устанавливать требования к системам оплаты труда бюджетников

— Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

— В Москве предлагают сдвинуть режим рабочего дня. Кто-то будет работать с 6-7 утра, а кто-то с 12 дня

— Правительство продлило действия разрешений на перевозку в такси и срок действия СОУТ

— Предложили ввести вычет по НДФЛ на покупку авиабилетов

— Уведомить сотрудников об электронных трудовых книжках можно будет до 30 октября. Опубликован проект

О как!

— С 1 июля повышение тарифов ЖКХ. Правда, стоимость некоторых услуг где-то оставят прежней

— Требования к арестам предпринимателей ужесточают. ВС внес изменения в постановления

— Требуется главный бухгалтер. Который еще и юрист, кадровик и выплатит штрафы за компанию

— Операторы ЭДО просят оплатить лицензию. Где за два месяца до окончания, а где за полгода

— Отказ в субсидии для ИП. С формулировкой «за отсутствие долгов по налогам»

Без комментариев

— Малый бизнес до и после карантина. Интересное исследование

— Россияне хотели бы зарабатывать 74 тысячи рублей. В среднем

До чего дошел прогресс!

— Тинькофф запустил «Репутацию» — сервис для снижения риска проверок по 115-ФЗ

— Декларацию о негативном воздействии можно сдать через Личный кабинет природопользователя

— Банки начали повышать лимиты операций без пин-кода до 5 тыс. рублей

— Сбербанк запустил сервис проверки подозрительных телефонных номеров

— Через WhatsApp можно переводить деньги. В какой стране?