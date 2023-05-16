Упрощенный бухучет для малого бизнеса, изменения в документах для самозанятых, пауза для справок о сальдо ЕНС

Судя по информации прошлой недели, работодателей ждут нелегкие времена.
Например, Генпрокуратура требует изымать имущество, чтобы покрывать долги по зарплате.
Депутат Госдумы предлагает установить штраф в размере 1 млрд. рублей за утечку персональных данных. А еще нужно возмещать расходы, связанные с личным имуществом сотрудника.
И все это на фоне буквально неусыпной «заботы» со стороны Роструда, инспекторы которого провели с начала 2023 года более 300 тысяч проверок.
Впрочем, когда предпринимателям жилось легко?
Для возращения душевного покоя и равновесия многие использовали поход в ресторан или кафе с друзьями.
Но, похоже, и здесь скоро грядут перемены: Госдума собирается ввести «налог на развлечение». И пусть это всего 1% от счета, но, согласитесь, приятного в этом мало.
Впрочем, мы предлагаем выход: если читать наши дайджесты и готовить блюда по предлагаемым рецептам, то в кафе можно будет ходить гораздо реже.
А если обратиться к нашим специалистам с вопросами, возникающими при работе с программами 1С, то свободного времени будет намного больше. Его точно хватит на приготовление куриной грудки «Пикассо» (рецепт — в конце публикации). Но сначала — новости недели.
Поехали!
Важно
Зарезервированный налог уйдет в бюджет по сроку уплаты или на ЕНС, если будет долг по другому налогу
Какая пенсия вас ждет? На Госуслугах теперь работает специальный калькулятор
С 2023 года нельзя платить аванс работникам в фиксированном размере
Из первых рук
Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом по кадастровой стоимости
Работодатель может не предлагать вакансии дистанционному сотруднику после сокращения
Налоговики рассказали, как использовать переплату по ЕНС. Но сальдо в личном кабинете так и нет
Роструд: кадровые документы не обязательно должен подписывать директор
Обращаем внимание
Онлайн-продавцов в страны ЕАЭС избавят от двойного налогообложения
В Госдуме предложили штрафовать за рекламные звонки до 1 млн рублей
Для информации
Глава Минцифры рассказал, какие IT-компании не будут проверять
150 государственных информсистем перейдут на платформу «Гостех»
Лайфхаки: берем на вооружение
СФР передает бухгалтерам данные о зарплате сотрудников за 2022 год без учета 4 квартала
Можно ли в одном договоре применять одновременно неустойку и штраф
Для вычета по НДС необходим кассовый чек и одно судебное решение
Платежи бизнеса не поступают на ЕНС, а налоговая кошмарит в ответ требованиями. Бухгалтеры не знают, что отвечать
Если в декларации по УСН за год есть ошибка, то сначала доплатите, а потом сдавайте уточненку
Какая зарплата у вашего директора, и что будет, если она завышена
Отказаться от контракта по 223-ФЗ из-за санкций не получится
В планах
За незаконные инвестиционные советы будут штрафы. Центробанк обсуждает, какие
Документы правительства планируют хранить в цифровых архивах
Строите дом? Строительный союз хочет обязать вас готовить проектные документы
В Госдуме предложили повысить страховую сумму вклада для родителей студентов
От маркетплейсов потребуют сертификаты качества. Депутаты готовят законопроект
А тем временем
Переехавшие на ПМЖ в Грузию перевели в местные банки почти 1 млрд рублей
Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов в России
Немного статистики
Бухгалтеров считают самыми «вредными» коллегами. А кого такими считают сами бухгалтеры?
О как!
Рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России»
УПС
По итогам 2022 года российский бизнес заработал на 12,6% меньше. Особенно пострадали компании с госучастием
И о хорошем
Родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные
Забронировать отели за рубежом снова можно с помощью российской карты
Работников в малом бизнесе не обделяют пенсионными баллами из-за пониженных взносов
А теперь будем развивать кулинарные таланты, которые, мы уверены, есть у каждого!
Для приготовления куриной грудки «Пикассо» нам понадобится:
500 гр. куриной грудки (или филе),
100 гр. лука репчатого,
перец красный сладкий — 1 шт.,
1 помидор,
120 гр. сливок,
30 гр. оливкового масла,
2 зубчика чеснока,
молотая паприка и соль – по вкусу.
Куриную грудку помыть, обсушить, приправить паприкой и сбрызнуть оливковым маслом.
Перец и лук порезать полукольцами, помидоры — кубиками. Обжарить овощи на оливковом масле 5 минут. Добавить чеснок, сливки и немного воды. Готовить соус 3-4 минуты.
Выложить подготовленную грудку в форму для запекания, залить соусом. Запекать при 190 градусах 40 минут.
Уверены – получится не хуже, чем в престижном ресторане. 😊
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