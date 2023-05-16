Упрощенный бухучет для малого бизнеса, изменения в документах для самозанятых, пауза для справок о сальдо ЕНС

Судя по информации прошлой недели, работодателей ждут нелегкие времена.

Например, Генпрокуратура требует изымать имущество, чтобы покрывать долги по зарплате.

Депутат Госдумы предлагает установить штраф в размере 1 млрд. рублей за утечку персональных данных. А еще нужно возмещать расходы, связанные с личным имуществом сотрудника.

И все это на фоне буквально неусыпной «заботы» со стороны Роструда, инспекторы которого провели с начала 2023 года более 300 тысяч проверок.

Впрочем, когда предпринимателям жилось легко?

Для возращения душевного покоя и равновесия многие использовали поход в ресторан или кафе с друзьями.

Но, похоже, и здесь скоро грядут перемены: Госдума собирается ввести «налог на развлечение». И пусть это всего 1% от счета, но, согласитесь, приятного в этом мало.

Впрочем, мы предлагаем выход: если читать наши дайджесты и готовить блюда по предлагаемым рецептам, то в кафе можно будет ходить гораздо реже.

А если обратиться к нашим специалистам с вопросами, возникающими при работе с программами 1С, то свободного времени будет намного больше. Его точно хватит на приготовление куриной грудки «Пикассо» (рецепт — в конце публикации). Но сначала — новости недели.

Поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

А теперь будем развивать кулинарные таланты, которые, мы уверены, есть у каждого!

Для приготовления куриной грудки «Пикассо» нам понадобится: 500 гр. куриной грудки (или филе),

100 гр. лука репчатого,

перец красный сладкий — 1 шт.,

1 помидор,

120 гр. сливок,

30 гр. оливкового масла,

2 зубчика чеснока,

молотая паприка и соль – по вкусу. Куриную грудку помыть, обсушить, приправить паприкой и сбрызнуть оливковым маслом. Перец и лук порезать полукольцами, помидоры — кубиками. Обжарить овощи на оливковом масле 5 минут. Добавить чеснок, сливки и немного воды. Готовить соус 3-4 минуты. Выложить подготовленную грудку в форму для запекания, залить соусом. Запекать при 190 градусах 40 минут.

Уверены – получится не хуже, чем в престижном ресторане. 😊

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