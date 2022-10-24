«Утренний бухгалтер». У мобилизованных все-таки будет отсрочка по налогам и взносам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Мобилизованным бизнесменам дали отсрочку по налогам, сборам и страховым взносам, а еще продлили сроки сдачи налоговой отчетности. Кабмин принял постановление с такой нормой.
Если не позаботиться о документальном оформлении затрат, то их обязательно снимут налоговики. Крутой обзор способов, как не надо учитывать затраты.
В своей Трибуне основатель Клерка Борис Мальцев рассказал про нашу главную боль. Ремонт в офисе. Еще чуть-чуть и работать станет в сто раз приятнее! А еще обсуждаем новомодный вопрос. А не релоцироваться ли?
Что важного изменилось для инвесторов за неделю и причем тут британский премьер-министр? Ловите подборку изменений.
На форуме возобновилось старое обсуждение, как протабелировать сотрудника в 1С:ЗУП. Кое-кто из клерков советует и вовсе табель не использовать.
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Новости
- Минфин озвучил предельную базу по взносам на 2023 год
- Из всех сотрудников с ненормированным днем работодатель может привлекать к сверхурочке кого-то одного
- Меняют правила по НДФЛ для иностранных работников
- Самозанятые платят налог со всего дохода, а не с разницы между доходами и расходами
- Дубликаты зарплатных карт мобилизованных собираются передавать их семьям
- Налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС, хотя это и не прописано в НК
- Озвучили сроки уплаты задолженности по налогам и взносам после возвращаения с СВО
- Размер средней пенсии с каждым годом приближается к средней зарплате
- Мобилизованным предпринимателям продлят сроки отчетности (но не всей). А также срок уведомлений о переходе на другой режим
- Открыть банковскую карту в Турции стало сложнее, банки ужесточают требования
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- Все платежи и переводы в евро в Банке «Русский стандарт» приостановлены
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- С 1 ноября будут новые правила маркировки воды
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- Рабочих Санкт-Петербургского завода «Тойота» уволят по соглашению сторон, а не по сокращению
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- Для IT-компаний есть два разных перечня доходов – один для аккредитации, другой для льгот. Не путайте
- НДС по неподтвержденному экспорту можно включить в расходы
- Дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать
- Московские бухгалтеры рассказали, за сколько берутся вести нерабочее ООО на УСН 15%
- Через платформу МСП предприниматели теперь могут запускать рекламу на «Яндекс бизнесе»
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- ЦБ озвучил, сколько денег россияне сняли со своих банковских счетов
- Для жен мобилизованных предлагают ввести сокращенную рабочую неделю
- Теперь электронные закладные на несколько объектов недвижимости сразу можно получить в банке
- Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ
- Электромобили и школьные автобусы могут освободить от платежей за проезд по платным дорогам
- Суд арестовал бывшего руководителя ФНС по Омской области. Его подозревают в получении огромной взятки
- Если налоговый резидент РФ заплатил налог в другой стране, его зачтут при расчете НДФЛ
- Почти все российские банки уже имеют корсчета в юанях. А половина – в казахстанских тенге
- По числу фирм, которые занимаются обналом, лидирует Ярославская область
- «Ситимобил» через несколько дней запустит грузовые такси. Для бизнеса будут свои инструменты
- Ставки по кредитам наличными приближаются к 40%
- Первые беспилотные грузовики появятся на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург уже в 2024 году
- Самые востребованные работники сегодня – дженералисты
- Юрлица могут оплачивать штрафы и госпошлины на Госуслугах с помощью корпоративной карты
- Продавцам, которые торгуют по низким ценам на «Яндекс Маркете», снизят комиссию и предоставят бонусы
- Можно работать на двух работах одновременно
- Можно подать жалобу в ФАС на рост цен или тарифов
- Пенсионеры с Крайнего Севера смогут возместить проезд на отдых через Госуслуги
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- Программу льготной семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года
- Промышленная кооперация. Как предприятия могут создавать совместный продукт
- На портале поставщиков растет число зарегистрированных предпринимателей
- Бизнес мобилизованных не будут проверять. И счета их тоже не заблокируют
- Россиянам откроют операции с цифровым рублем. Новые компании примут участие в пилоте ЦБ
- Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит
- Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ
- Представители МСП на платформе «Мой экспорт» могут получать услуги с господдержкой – от анализа рынка до поиска покупателя
- ФНС объявила о техническом сбое. Но наполовину
- В 2023 году взнос в ФСС для бизнеса на АУСН увеличится в 1,087 раза
- Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%
События
«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления
Дата проведения: 31 октября, понедельник
Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска
Дата проведения: 28 октября, пятница
Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски
Дата проведения: 28 октября, пятница
Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 октября, пятница
Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 28 октября, пятница
НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс "Финансовый директор". Подарок курс "Разговорный финансовый английский"
Дата проведения: 28 октября, пятница
Как субсидировать свой бизнес в логистике
Дата проведения: 27 октября, четверг
Как субсидировать свой бизнес в логистике
Дата проведения: 27 октября, четверг
ТОП-5 вопросов бухгалтеров при работе с новыми ФСБУ от аудиторов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/88517 от 13.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96694 от 06.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/97046 от 07.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/74899 от 03.08.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/95958 от 05.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать
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