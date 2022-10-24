«Утренний бухгалтер». У мобилизованных все-таки будет отсрочка по налогам и взносам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Мобилизованным бизнесменам дали отсрочку по налогам, сборам и страховым взносам, а еще продлили сроки сдачи налоговой отчетности. Кабмин принял постановление с такой нормой.

Если не позаботиться о документальном оформлении затрат, то их обязательно снимут налоговики. Крутой обзор способов, как не надо учитывать затраты.

В своей Трибуне основатель Клерка Борис Мальцев рассказал про нашу главную боль. Ремонт в офисе. Еще чуть-чуть и работать станет в сто раз приятнее! А еще обсуждаем новомодный вопрос. А не релоцироваться ли?

Что важного изменилось для инвесторов за неделю и причем тут британский премьер-министр? Ловите подборку изменений.

На форуме возобновилось старое обсуждение, как протабелировать сотрудника в 1С:ЗУП. Кое-кто из клерков советует и вовсе табель не использовать.

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Новости

События

«Изменения в трудовом законодательстве: с 01.09.2022 и с 2023 г.: толкование и применение»

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Прочие расходы в деталях: тонкости учета и оформления

Дата проведения: 31 октября, понедельник

Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Дата проведения: 28 октября, пятница

Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски

Дата проведения: 28 октября, пятница

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 октября, пятница

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 28 октября, пятница

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс "Финансовый директор". Подарок курс "Разговорный финансовый английский"

Дата проведения: 28 октября, пятница

Как субсидировать свой бизнес в логистике

Дата проведения: 27 октября, четверг

Как субсидировать свой бизнес в логистике

Дата проведения: 27 октября, четверг

ТОП-5 вопросов бухгалтеров при работе с новыми ФСБУ от аудиторов

Дата проведения: 27 октября, четверг

Статьи

— Новая форма СЗВ-ТД, какие-то правки в ФСБУ и что делать с контрактниками. Топ бухгалтерских болей последних дней

Собрали несколько сложностей последнего времени и способы их решить.

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Речь идет про ликвидационную стоимость основных средств.

— Как ошибались заказчики по 223-ФЗ: обзор практики ФАС за август 2022 года

Вычитали баллы за факты ненадлежащего исполнения. Обязывали участников иметь страховку от несчастных случаев для работников. Требовали от победителя предоставить документы на товар до заключения договора.

🔒 Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации + образец приказа

Сейчас командировки стали срываться заметно чаще. Например, потому что командированному работнику пришла повестка. Как грамотно отменить командировку и вернуть уже уплаченные деньги?

— Суд может признать неадекватным определённое условие трудового договора

Расскажем про неадекватность выплаты трёх окладов при увольнении по собственному желанию.

— Как пользоваться ОМС в частных клиниках: подробная инструкция

Воспользоваться полисом обязательного медицинского страхования можно не только в государственных поликлиниках и больницах. Уже больше десяти лет коммерческие медицинские учреждения могут регистрироваться в системе ОМС и бесплатно принимать пациентов. С тех пор в каждом регионе появилось по крайней мере с десяток частных стоматологий и клиник в реестре.

— Воинская обязанность: какие отметки должны быть проставлены у работников в паспорте

Работник, отвечающий в организации за воинский учет, должен хорошо знать внешний вид и варианты отметок в паспортах граждан РФ (работников) об их отношении к воинской обязанности. Эта статья поможет быть в курсе.

— Банкротство компании. Кого могут привлечь к субсидиарке

Слово «банкротство» происходит от итальянского — bankcarotta, дословно — «сломанная, разбитая скамья», это объясняется тем, что в старые времена в Италии конторы разоренных банкиров подвергались разгрому.

— Регистрация и перерегистрация бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В связи с принятием в состав РФ новых субъектов появилось множество вопросов о том, каким образом на данных территориях будут функционировать уже зарегистрированные компании и ИП, а также каким образом будет регистрироваться новый бизнес.

— Три истории о липовых расходах. Как на надо учитывать затраты

Если не позаботится о документальном оформлении затрат, то их обязательно снимут налоговики. Некоторые лица, начиная бизнес, видимо, об этом не догадываются. Примеры – в статье.

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Мы собрали перечень важных изменений с 2023 года в работе налогоплательщиков, применяющих УСН.

— «Ночной бухгалтер». Хитрый ход с повышением базы по взносам: пенсионных баллов будет меньше?

Минфин решил повысить предельную базу по взносам на следующий год, и расти дальше она будет по новым правилам. Спойлер: зарплаты у людей за этим ростом не успеют.

— Как открыть пункт выдачи Оzон в Краснодаре

Краснодарский интернет-проект Кублог рассказывает, как можно от кузовных ремонтов перейти к работе в пункте выдачи товаров с маркетплейса, сколько это стоит и на какой доход рассчитывать. Поехали!

— Мастер СТО Алексей Голубев: Сейчас не до жиру

«Клерк» продолжает публиковать самые интересные материалы краснодарского проекта «Кублог».

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/88517 от 13.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96694 от 06.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/97046 от 07.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/74899 от 03.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/95958 от 05.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать

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