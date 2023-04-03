«Утренний Бухгалтер». Депутаты предложили поднять лимит по основным средствам и численности штата на УСН

«Опора России» предложила поднять лимит по ОС для УСН до 250 млн рублей, а лимит по численности работников до 250 человек.
С 1 апреля стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах.
Специалисты банка ВТБ раскрыли новый вид мошенничества: клиентам сообщают о блокировке их учетной записи в онлайн-банке и просят пароль из СМС.
Заявление о зачете для взносов ИП на УСН «доходы–расходы»: надо или нет? Пользователи дискутируют в канале «Красном уголке бухгалтера».
По данным ЦБ 23% российских семей живет с долгами. Самые большие долги – по ипотеке.
Если ИП слетел с ПСН на УСН, то задним числом ему пени не начислят.
Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу до 30 сентября.
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Верховный Суд РФ: Определение № 303-ЭС19-11529 от 05.08.2019
Пленум ВАС РФ: Постановление № 29 от 15.12.2004
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17529 от 02.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В середине 2023 года нельзя перейти на ежемесячную сдачу декларации по налогу на прибыль
Федеральный закон № 80-ФЗ от 18.03.2023
Конституционный Суд РФ: Постановление № 40-П от 16.12.2019
Московская область: Соглашение № 152 от 29.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17008 от 01.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3700@ от 28.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо
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