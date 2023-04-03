«Утренний Бухгалтер». Депутаты предложили поднять лимит по основным средствам и численности штата на УСН

«Опора России» предложила поднять лимит по ОС для УСН до 250 млн рублей, а лимит по численности работников до 250 человек.

С 1 апреля стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах.

Специалисты банка ВТБ раскрыли новый вид мошенничества: клиентам сообщают о блокировке их учетной записи в онлайн-банке и просят пароль из СМС.

Заявление о зачете для взносов ИП на УСН «доходы–расходы»: надо или нет? Пользователи дискутируют в канале «Красном уголке бухгалтера».

По данным ЦБ 23% российских семей живет с долгами. Самые большие долги – по ипотеке.

Если ИП слетел с ПСН на УСН, то задним числом ему пени не начислят.

Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу до 30 сентября.

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36 Центробанк ограничил заграничные денежные переводы до 30 сентября

37 Власти пересмотрели 24,5 тысячи договоров в пользу рекламного бизнеса

38 В новых регионах создадут особую экономическую зону с налоговыми льготами

События

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Учетная политика-2023: как не ошибиться в настройках программы 1С?

Дата проведения: 6 апреля, четверг

«Секреты» экономии на налогах от ФНС РФ

Дата проведения: 5 апреля, среда

Как за час сделать калькулятор расчета стоимости бухгалтерских услуг на сайте

Дата проведения: 5 апреля, среда

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 5 апреля, среда

Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Дата проведения: 5 апреля, среда

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 5 апреля, среда

Единый онлайн семинар 1С

Дата проведения: 5 апреля, среда

Мастер-класс по ЕФС-1. Типичные ошибки, разбор всех ситуаций + практикум в 1С

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Как защититься от обвинения в налоговых схемах. Советы адвоката

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Статьи

Но если компания только создана, она может попасть в зону риска.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 303-ЭС19-11529 от 05.08.2019

Пленум ВАС РФ: Постановление № 29 от 15.12.2004

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17529 от 02.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В середине 2023 года нельзя перейти на ежемесячную сдачу декларации по налогу на прибыль

Федеральный закон № 80-ФЗ от 18.03.2023

Конституционный Суд РФ: Постановление № 40-П от 16.12.2019

Московская область: Соглашение № 152 от 29.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17008 от 01.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3700@ от 28.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо

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