«Утренний бухгалтер». Изменили сроки давности для штрафов КоАП

Срок давности привлечения к административной ответственности будут считать со дня совершения правонарушения.

Иностранные компании тоже будут платить «налог чрезвычайного характера»: Минфин мотивирует бизнес не откладывать платежи в долгий ящик.

Банки будут передавать друг другу «скорбаллы» желающих оформить кредит: проект ждет одобрения ЦБ.

Власти хотят разрешить компании-матрешки как послабление для бизнеса, но отвечать за долги всей структуры будет владелец.

Роструд напоминает: справки 182н отменены, но работодатель обязан выдавать уволенным справку о зарплате.

На дворе апрель, а налоговики до сих пор не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления.

Новости

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5 Для льготной ипотеки IT-специалистам могут отменить требования к размеру заработной платы

6 Минфин не поддержал идею уголовной статьи за хранение наличных

7 Мобилизованного сотрудника можно уволить, если у него был срочный договор и он закончился

8 🧐Компании на УСН запугивают выездной из-за высокой доли расходов

9 IT-компании договорились не завышать цены на ПО. Иначе у них будут проблемы с аккредитацией

10 ❗️ Из-за новых ФСБУ вылезли новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде

11 😢Налоговики на местах не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления

12 📕Какие коды бюджетникам надо указывать в ЕФС-1 по отпускным и командировкам

13 Рассчитываться с населением за металлолом надо будет только безналом

14 Чтобы установить кондиционер, нужно согласие соседей: новое решение Верховного суда

15 💡 Что новое и нужное появилось в бухучете, чего раньше не было

16 Работодатели должны выдавать уволенным справку о зарплате и взносах, но не 182н

17 Компании-матрешки снова могут разрешить. Минюст готовит законопроект

18 📌Чтобы вернуть зарезервированные с ЕНС суммы, надо подать два заявления, считает ФНС

19 🥴 😤 Бизнес прибыльный, а кассовые разрывы – бесконечные. Прибыли нет, но в кассе – деньги

20 Binance отменила ограничения для пользователей из РФ

21 Центробанк готов к старту цифрового рубля

22 Физлицам хотят разрешить самим добывать золото. Особенно это важно для жителей Забайкалья и Чукотки

23 Депутат Колунов: чтобы ликвидировать нехватку кадров, нужно построить новые колледжи

24 Банки собираются обмениваться данными клиентов для оценки их платежеспособности

25 Малому бизнесу из обрабатывающей промышленности хотят давать больше финансирования от государства

26 💥В поиске Клерка теперь можно установить конкретный период

27 Иностранные компании тоже будут платить windfall tax

28 Анатолий Вассерман продолжает волновать умы. Его законопроект власти осудили, но люди продолжают обсуждать в интернете

29 Сроки давности для штрафов по КоАП будут считать по-новому

30 Государственные МФО поделят на ранги, чтобы они поддерживали малый бизнес

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32 Пикник с шашлыками стал на 8% дороже по сравнению с прошлым годом

33 Компания МойОфис запустила аналог иностранных корпоративных программ

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События

Дата проведения: 25 апреля, вторник

КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВОК РАСЧЁТНОГО СЧЁТА И НЕ ПОПАСТЬ В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»: МИФЫ И ПРАВДА О БАНКОВСКОМ ФИНМОНИТОРИНГЕ И ЗАКОНЕ 115-ФЗ.

Дата проведения: 25 апреля, вторник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Запасы и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения: 25 апреля, вторник

НАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОЗАНЯТЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Воинский учет и Мобилизация сотрудника: алгоритм действий работодателя и Бухгалтера в 2023 г .

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в 1С: ERP

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Дата проведения: 21 апреля, пятница

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Способом поделились в Telegram-чате ФНС.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости При ввозе белорусских холодильников теперь не нужно уведомление и отчет о прослеживаемости

Федеральный закон № 286-ФЗ от 02.08.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/10372 от 15.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19304 от 13.03.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/В-173 от 21.02.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4425@ от 12.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/20418 от 10.03.2023

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/2882@ от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые долги с истекшим сроком давности уберут из сальдо ЕНС

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