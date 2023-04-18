«Утренний бухгалтер». Лайфхак для ИП: как узнать свое сальдо ЕНС

Ловите рабочий метод, как ИП увидеть сальдо ЕНС. Правда, если сальдо нулевое или отрицательное, ничего не выйдет.

Самозанятый утратил статус? Нужно заключить новый договор и сдать ЕФС-1, поясняет Минтруд.

А если исполнитель без специального статуса начал работы до заключения договора ГПХ, в отчете ЕФС-1 нужно отразить обе даты.

Депутаты предложили ввести уголовку за надругательство над паспортом.

С уведомлениями по ЕНП упрощенцев снова загвоздка: бухгалтеры устали искать решение, а разъяснений от ФНС по-прежнему нет.

Бухгалтер сдал 6-НДФЛ за 1 квартал и получил требование с ошибками за 2018 год: коллеги подтверждают – случай не единичный.

Что говорить и как себя вести на налоговой комиссии: расскажут эксперты.

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9 ⚡ В некоторых регионах заработал раздел ЕНС в личном кабинете

10 📌 В ЕФС-1 дата договора ГПХ может не совпадать с датой его начала. А датой окончания может быть дата акта

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13 Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы

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17 Налоговики персонально сообщат руководителям ТСЖ и ГСК, если предстоит исключение из ЕГРЮЛ

18 Один и тот же сотрудник не может быть одновременно и внешним, и внутренним совместителем. В ЕФС-1 такое не пройдет

19 👎 Появилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП: отрицательные суммы по УСН

20 ИП-военные пенсионеры вместо обязательных смогут платить добровольные пенсионные взносы

21 Если бюджетникам проиндексировали зарплату задним числом, надо сдать уточненку подраздела 1.3 ЕФС-1

22 С 15 апреля начался эксперимент по маркировке икры

23 Сенаторы не будут публиковать даже обобщенные декларации

24 💡 Проверьте свою декларацию по НДС вместе с топ-экспертом Верой Сокуренко

25 При импорте товаров через процедуру свободной таможенной зоны не надо платить НДС

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27 Как заполнять и когда сдавать ЕФС-1, если работы начались до даты подписания договора ГПХ

28 📑 Какие сейчас действуют правила и ограничения для параллельного импорта – все расскажем на бесплатном вебинаре

29 Каждый третий сотрудник мечтает стать директором компании, в которой он работает

30 📞 Сотрудник не выходит на работу и на связь. Как на него подавать персонифицированные сведения

31 Власти могут ввести лимит на покупку валюты для сделок с иностранными инвесторами

32 🙏 ИП могут узнать свое сальдо ЕНС в личном кабинете физлица

33 По договорам ГПХ, начавшимся в 2022 году, в ЕФС-1 будет только окончание без начала

34 Х5 Group покупает компанию «Тамерлан»

35 ➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

36 Россияне купили к Пасхе на 13% больше куличей, чем в прошлом году

37 😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

38 📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

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43 💰 Если храните наличными больше 1 млн рублей, то надо будет сообщать налоговикам. Иначе будет уголовка

44 💣На почту «Клерка» шлют петиции о том, чтоб отменили ЕНП. Бухгалтеры совсем отчаялись

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46 Все вокруг ушли в аутсорс. А вы что сидите?

47 В Госдуме отказались увеличивать МРОТ до 30 тысяч рублей

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57 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

58 В Бурятии женам участников СВО сократили рабочий день на час

59 Тестировать рассылку электронных повесток будут во время весеннего призыва, заявил военком Москвы

60 Иностранцы смогут оформить карту «Мир» удаленно

61 ⚡️Повестки не обязательно будут приходить через Госуслуги. Минцифры говорит, что сейчас оснований для этого нет

62 Набиуллина: дополнительных валютных ограничений не будет. Будет тюнинг уже существующих

63 🤔11% россиян считают работу бухгалтера скучной: итоги опроса

64 За финансовые услуги банков через Телеграм будут штрафы до 50 тысяч рублей. Законопроект внесли в Думу

65 Нужен новый налог на букмекеров, считают депутаты Госдумы. А на эти деньги лечить игровую зависимость

66 Центробанк создает альтернативу картам «Мир»

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События

Дата проведения: 21 апреля, пятница

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 21 апреля, пятница

Требования налоговых органов

Дата проведения: 21 апреля, пятница

Актуальные вопросы учета в гостиничном бизнесе: нулевой НДС, налоговый арбитраж, трудовые споры, ФСБУ

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Маркетплейсы: как бухгалтеру справиться с учетом в 1С?

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Контрольные точки учетной политики на 2023 год

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах

Дата проведения: 19 апреля, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяцев

Дата проведения: 19 апреля, среда

Налоговые комиссии: как подготовиться, что говорить, как себя вести?

Дата проведения: 19 апреля, среда

Статьи

Минфин подвел итоги эксперимента.

— Бесплатные вебинары для бухгалтера, которые нужно посмотреть на этой неделе

ФСБУ, импорт, налоговые требования, новые разницы по прибыли по запасам, ОС и аренде, НДС за 1 квартал, персонифицированные сведения — все, что бухгалтеру нужно знать и применять в работе.

— Как получать уведомления о долгах от ФНС по СМС и электронной почте

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— Налоговая доначислила налоги: что делать

Доначисление налогов – страшный сон любого бизнесмена, и не только бизнесмена. Физлицо тоже может столкнуться с такой проблемой. В результате каких мероприятий доначисляют налоги? За что налоги могут быть доначислены? Каков порядок действий, если налогоплательщик не согласен с решением налоговой? Разбираемся с налоговыми доначислениями в нашем материале.

— Бухгалтерский учет и налоги в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Конец 2022 года ознаменовался вхождением в состав РФ четырех новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организации и ИП, ведущие деятельность на этих территориях, должны осуществлять ее в соответствии с российским законодательством.

— До 1,5 млн рублей за ребенка: какие пособия положены беременным и родившим в 2023 году

Разбираемся, какие выплаты положены, начиная с беременности до 17 лет ребенка, зачем для этого нужна карта «Мир» и на какую сумму может рассчитывать беременная женщина в 2023 году.

— Квартальная отчетность организаций на АУСН

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Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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🔒 Какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП

Очередное уведомление по ЕНП надо сдать до 25 апреля. По зарплате там будет НДФЛ, но не будет страховых взносов. Еще будут имущественные налоги и аванс по УСН.

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— «Ночной бухгалтер». Опять проблема с уведомлениями по ЕНС: бухгалтеры не могут правильно отразить в них платежи по УСН

Проблемы с уведомлениями нарастают как снежный ком (в разгар весны, между прочим). В этот раз бухгалтеры разбираются, что делать, если авансовый платеж или налог за год получились к уменьшению.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/7873 от 07.02.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/10/В-4784 от 04.04.2023

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