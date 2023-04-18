Рекомендации по ЕФС-1, уведомление по НДФЛ, сальдо ЕНС для ИП

Похоже, у бухгалтеров появилась еще одна головная боль, имя которой – ЕФС-1. И, вроде, благое начинание – новый отчет заменил четыре отчетные формы, существовавшие ранее. Но, судя по количеству вопросов со стороны бухгалтеров, уточнений и разъяснений со стороны Минтруда, разгрузить бухгалтеров пока не получилось.

В сегодняшнем дайджесте – целый раздел с рекомендациями по формированию ЕФС-1. Надеемся, что со временем специалисты оценят удобство новой отчетной формы.

Впрочем, даже после этого скучать бухгалтерам не придется, ведь появились новые обязанности: направление сведений в военкоматы.

Мы готовы в любой момент помочь – как с вопросами по отчетности и работе в 1С, так и с выбором рецепта вкусного блюда. Сегодня предлагаем приготовить кабачковый блин с начинкой из курицы (рецепт – в конце дайджеста).

Но сначала новости. Все нужное и важное за неделю – за семь минут.

Важно

Про ЕФС-1

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте,

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

С полезным покончили, осталось приятное, точнее, вкусное.

Берем кабачок – 250 гр, 1 яйцо, 2 ст. л. рисовой муки, 150 гр. куриного филе, 1 ст. л. томатной пасты, 50 гр. лука, соль и специи по вкусу, сливочное масло для жарки. Куриное филе с помощью блендера превращаем в фарш. На разогретой сковороде обжариваем лук и фарш до готовности, солим и добавляем специи по вкусу. За несколько минут до готовности, добавляем томатную пасту и все хорошо перемешиваем. Кабачок очищаем и натираем на крупной терке. К натертому кабачку добавляем яйцо, муку, соль и специи по вкусу. Перемешиваем. На разогретой сковороде с небольшим количеством растопленного масла формируем лепешку из кабачковой массы. Обжариваем до готовности, затем на одну половину блина распределяем начинку, накрываем второй половиной и подаем к столу.

Надеемся, вам понравилось.

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