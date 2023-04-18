Обзор налоговых новостей

Рекомендации по ЕФС-1, уведомление по НДФЛ, сальдо ЕНС для ИП

Самое важное для сдачи квартальной отчетности, а также новости, которые могут заинтересовать бухгалтера.

Версия для печати
Рекомендации по ЕФС-1, уведомление по НДФЛ, сальдо ЕНС для ИП
Иллюстрация: azerbaijan-stockers/freepik

Похоже, у бухгалтеров появилась еще одна головная боль, имя которой – ЕФС-1. И, вроде, благое начинание – новый отчет заменил четыре отчетные формы, существовавшие ранее. Но, судя по количеству вопросов со стороны бухгалтеров, уточнений и разъяснений со стороны Минтруда, разгрузить бухгалтеров пока не получилось.

В сегодняшнем дайджесте – целый раздел с рекомендациями по формированию ЕФС-1. Надеемся, что со временем специалисты оценят удобство новой отчетной формы.

Впрочем, даже после этого скучать бухгалтерам не придется, ведь появились новые обязанности: направление сведений в военкоматы.

Мы готовы в любой момент помочь – как с вопросами по отчетности и работе в 1С, так и с выбором рецепта вкусного блюда. Сегодня предлагаем приготовить кабачковый блин с начинкой из курицы (рецепт – в конце дайджеста).

Но сначала новости. Все нужное и важное за неделю – за семь минут.

Важно

Про ЕФС-1

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте,

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

С полезным покончили, осталось приятное, точнее, вкусное.

Берем кабачок – 250 гр, 1 яйцо, 2 ст. л. рисовой муки, 150 гр. куриного филе, 1 ст. л. томатной пасты, 50 гр. лука, соль и специи по вкусу, сливочное масло для жарки.

Куриное филе с помощью блендера превращаем в фарш. На разогретой сковороде обжариваем лук и фарш до готовности, солим и добавляем специи по вкусу. За несколько минут до готовности, добавляем томатную пасту и все хорошо перемешиваем. Кабачок очищаем и натираем на крупной терке. К натертому кабачку добавляем яйцо, муку, соль и специи по вкусу. Перемешиваем.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растопленного масла формируем лепешку из кабачковой массы. Обжариваем до готовности, затем на одну половину блина распределяем начинку, накрываем второй половиной и подаем к столу.

Надеемся, вам понравилось.

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

АУСН

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

Специальных налоговых режимов становится все больше. В 2019 году начал свое действие специальный налоговый режим для самозанятых, а в конце 2022 года – АУСН. Разберем, что из себя представляет автоматизированная упрощенка, кто может ее применять, в каких случаях она выгодна и какие нюансы следует учесть при переходе на нее.

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Для самозанятых доступно приложение «Мой налог». По своим функциям оно полностью заменяет онлайн кассу, поэтому необходимость в кассе отпадает даже для ИП, применяющих режим НПД. Это подтверждает и п 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Оптимизация налогообложения

Главное, что отняла у налогоплательщика АСК НДС-2. Что нужно сделать сегодня, чтобы снизить налоговые риски в будущем

АИС Налог-3, АСК НДС-2, АСК ДФЛ, АСК ККТ, АУСН, маркировка, прослеживаемость товара... Какие остаются возможности получить законную экономию в этой налоговой матрице? Давайте разберемся, как было, как стало и что остается делать налогоплательщику

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ипотека

Жилищный кредит: как сделать ипотеку выгоднее

Как правило, жилищный кредит оформляется на длительный период, а потому стоит серьезно подойти к этому вопросу. Правильный выбор банка, ипотечной программы, страховой компании, а также использование государственных программ поддержки могут сберечь значительную часть семейного бюджета.

Жилищный кредит: как сделать ипотеку выгоднее
Читать еще