Рекомендации по ЕФС-1, уведомление по НДФЛ, сальдо ЕНС для ИП

Похоже, у бухгалтеров появилась еще одна головная боль, имя которой – ЕФС-1. И, вроде, благое начинание – новый отчет заменил четыре отчетные формы, существовавшие ранее. Но, судя по количеству вопросов со стороны бухгалтеров, уточнений и разъяснений со стороны Минтруда, разгрузить бухгалтеров пока не получилось.
В сегодняшнем дайджесте – целый раздел с рекомендациями по формированию ЕФС-1. Надеемся, что со временем специалисты оценят удобство новой отчетной формы.
Впрочем, даже после этого скучать бухгалтерам не придется, ведь появились новые обязанности: направление сведений в военкоматы.
Мы готовы в любой момент помочь – как с вопросами по отчетности и работе в 1С, так и с выбором рецепта вкусного блюда. Сегодня предлагаем приготовить кабачковый блин с начинкой из курицы (рецепт – в конце дайджеста).
Но сначала новости. Все нужное и важное за неделю – за семь минут.
Важно
Появилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП: отрицательные суммы по УСН.
Сдача 6-НДФЛ за 1 квартал не освобождает от сдачи уведомления по НДФЛ в апреле.
Сдача 6-НДФЛ за 1 квартал не освобождает от сдачи уведомления по НДФЛ в апреле.
На аванс по УСН за 1 квартал надо сдать уведомление с кодом 34/01.
Фиксированные взносы по платежке-02 попадают в ЕНП и идут на сальдо ЕНС.
Про ЕФС-1
В подразделе 1.3 формы ЕФС-1 указывают начисление зарплаты как в расчетном листке.
По договорам ГПХ, начавшимся в 2022 году, в ЕФС-1 будет только окончание без начала.
Если бюджетникам проиндексировали зарплату задним числом, надо сдать уточненку подраздела 1.3 ЕФС-1.
При перерасчетах зарплаты бухгалтеры-бюджетники должны сдавать корректирующий отчет ЕФС-1.
Как заполнять и когда сдавать ЕФС-1, если работы начались до даты подписания договора ГПХ.
Один и тот же сотрудник не может быть одновременно и внешним, и внутренним совместителем. В ЕФС-1 такое не пройдет.
В одном отчете ЕФС-1 можно сразу отразить и начало, и будущее окончание договора ГПХ.
В ЕФС-1 дата договора ГПХ может не совпадать с датой его начала. А датой окончания может быть дата акта.
Если самозанятый утратил свой статус, нужен новый договор с ним и отчет ЕФС-1.
Из первых рук
Аренда идет в расходы на основании договора: напоминание от Минфина.
Натуральный доход по авансовому отчету от декабря входит в базу по НДФЛ за 2022 год.
Минфин: сальдо на счете 51 не влияет на размер налога на прибыль.
Электронная транспортная накладная годится в качестве первички, если она правильно заполнена.
ФНС разъяснила, как в ЛНР, ДНР и других новых территориях составлять декларации по НДС.
Потери от порчи учитывают в расходах только по нормам естественной убыли.
Минфин рассказал, как подтвердить расходы на электронный ж/д билет.
Обращаем внимание
Уголовная ответственность по налоговым делам становится жестче и с этим не стоит шутить. Эксперт о самых важных изменениях в законах для предпринимателей.
Даже если компания не будет платить аванс по УСН из-за переплаты на ЕНС, уведомление все равно надо сдать.
ФНС перечислила, за какие автомобили нужно платить налог на роскошь.
Центробанк будет публиковать данные о кредитах и задолженностях МСП.
Нужно ли вносить в договор с контрагентом условие об ЭДО? Конечно, вот три варианта.
Для информации
ИП-военные пенсионеры вместо обязательных смогут платить добровольные пенсионные взносы.
В некоторых регионах заработал раздел ЕНС в личном кабинете.
Путин подписал закон об электронных повестках. Что еще известно о Госуслугах за эту неделю.
Компенсация сотрудникам ипотечных процентов идет в расходы компании. Но в пределах нормы.
Лайфхаки: берем на вооружение
При импорте товаров через процедуру свободной таможенной зоны не надо платить НДС.
Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз.
Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд.
Для расчета налога на прибыль по обособке учитывают стоимость основных средств.
Если пробивать товары по неправильной цене, будут штрафы. И мораторий на проверки не поможет.
В декларации 3-НДФЛ на вычет надо указывать ОКТМО из справки, выданной работодателем.
Физлица не могут подать заявление о зачете, потому что в личном кабинете его нет.
Узнайте,
как подать на сотрудника персонифицированные сведения, если он не выходит на работу и на связь;
когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы;
В планах
Для малого бизнеса, который вырос, могут сделать категорию МСП+.
Юрлицам могут разрешить регистрировать электронные адреса в системе ФНС.
Для малоимущих создадут специальные вклады. Сумма такого вклада будет не больше 100 тысяч рублей.
А тем временем
Швейцарские банки пригрозили российским клиентам закрывать их счета.
Немного статистики
Каждый третий сотрудник мечтает стать директором компании, в которой он работает.
О как!
За 2022 год утекло больше 660 млн персональных данных россиян. Это в 4,5 раза больше, чем самих россиян.
ЕНС обязательно отладят, пообещал Силуанов. А еще поручил ФНС снижать издержки налогоплательщиков.
УПС
Антиотмывочный закон не будет действовать на религиозные организации.
Роскомнадзор будет проверять сведения об абонентах операторов связи.
ФАС проверит работу Wildberries, Avito, ЦИАН и Яндекс.Такси.
И о хорошем
Еще больше детских товаров теперь облагается НДС по ставке 10%.
Производители программно-аппаратных комплексов могут получить налоговые льготы.
С полезным покончили, осталось приятное, точнее, вкусное.
Берем кабачок – 250 гр, 1 яйцо, 2 ст. л. рисовой муки, 150 гр. куриного филе, 1 ст. л. томатной пасты, 50 гр. лука, соль и специи по вкусу, сливочное масло для жарки.
Куриное филе с помощью блендера превращаем в фарш. На разогретой сковороде обжариваем лук и фарш до готовности, солим и добавляем специи по вкусу. За несколько минут до готовности, добавляем томатную пасту и все хорошо перемешиваем. Кабачок очищаем и натираем на крупной терке. К натертому кабачку добавляем яйцо, муку, соль и специи по вкусу. Перемешиваем.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растопленного масла формируем лепешку из кабачковой массы. Обжариваем до готовности, затем на одну половину блина распределяем начинку, накрываем второй половиной и подаем к столу.
Надеемся, вам понравилось.
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