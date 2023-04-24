«Утренний бухгалтер». Какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП

Список налогов с правильными кодами периодов смотрите здесь. А вот с кодом периода для уведомления по НДФЛ у ИП по-прежнему ничего не ясно: бизнесмены составляют запросы в ФНС.

Роструд утвердил бланки для профилактических визитов трудовых инспекторов.

Направить электронную доверенность в налоговую можно не только по ТКС, но и через специальный сервис – сообщает ФНС.

Иностранному работнику нельзя платить зарплату наличными, даже если для НДФЛ он резидент.

Власти упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми: обращаться в суд больше не придется.

Право на имущественный вычет по НДФЛ нельзя передать другому человеку – это не предусмотрено НК, сообщает Минфин.

Что, куда и когда сдавать по сотрудникам за 1 квартал 2023: проверьте, все ли у вас правильно.

🔥 Внимание! МСП смогут получить компенсацию при привлечении инвестиций 1. МИНЭК РФ провело отбор операторов инвестиционных платформ, с помощью которых МСП смогут привлечь инвестиции на свои проекты и получить компенсацию услуг площадки. 1. МИНЭК РФ провело отбор операторов инвестиционных платформ, с помощью которых МСП смогут привлечь инвестиции на свои проекты и получить компенсацию услуг площадки. Отбор прошли 11 компаний-операторов краудлендинговых платформ

За 2022 год в рамках программы компании смогли привлечь 1,5 млрд рублей 2. На компенсацию могут рассчитывать предприятия, находящиеся в реестре субъектов МСП и являющиеся налогоплательщиками РФ. 2. На компенсацию могут рассчитывать предприятия, находящиеся в реестре субъектов МСП и являющиеся налогоплательщиками РФ. Уточните у платформы, может ли ваша компания получить субсидию! Проверить сейчас Реклама: ООО «МАНИ ФРЕНДС», ИНН 6163209391

Новости

3 Иностранному работнику нельзя платить зарплату наличными, даже если для НДФЛ он резидент

4 Минфин: зарплата сотрудника-нерезидента облагается НДФЛ 30% или не облагается вообще

5 Налоговики дадут соцвычет по НДФЛ, даже если в справке из медклиники не указана точная дата услуг

6 Сотрудник отказывается от аванса в апреле, чтобы в мае не остаться без денег

7 Жители новых регионов теперь могут электронно подтвердить статус налогового резидента

8 💡 Без ошибок заполняем налоговый период в будущих платежках по НДФЛ

9 Бухгалтеры ищут ответ на вопрос о коде периода для НДФЛ ИП

10 ✔️ Как запороть важный отчет из-за одной галочки в 1С

11 Несколько стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT

12 📌Как зарезервировать сумму на конкретный налог и что с ней будет потом

13 Приложение Сбербанка снова удалили из App Store

14 ВС назвал условие, при котором руководителей нельзя привлечь к субсидиарке

15 Wildberries изменит схему штрафов за подмену товаров

16 ❓❓ Учет аренды – самый сложный ФСБУ. Вопрос, на который вы не ответите

17 Сбербанк собирается заплатить рекордные дивиденды – 25 рублей на акцию

18 Какие налоги надо включать в уведомление по ЕНП по сроку 25 апреля

19 Предлагают поднять НДФЛ для богатых, чтобы помочь мобилизованным

20 Надежды малого бизнеса на рост выручки не оправдались

21 Правительство упростит процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми

22 Duracell подтвердил уход своего бизнеса из РФ

23 Утвердили бланки для профилактических визитов трудинспекторов

24 В марте количество ипотечных кредитов выросло на 30%

25 Старые методы найма не работают. Как сэкономить на внештатниках и увеличить их эффективность? Бесплатный вебинар

26 «Яндекс» выкупил долю Uber за 702,5 млн долларов

27 Отправить электронную доверенность в ИФНС можно через специальный сервис

28 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

29 Минпромторг внесет в список параллельного импорта продукцию Duracell

🔥 Как сэкономить на внештатниках и повысить их эффективность? Узнаете на вебинаре Узнаете на вебинаре 26 апреля в 12:30 мск . Поможем снизить операционные издержки и сэкономить 30% HR-бюджета Зарегистрироваться сейчас

События

Дата проведения: 27 апреля, четверг

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 27 апреля, четверг

1С:LIMS: автоматизация производственной лаборатории от А до Я

Дата проведения: 27 апреля, четверг

Рынок внештатного персонала в 2023 году: как сэкономить 30% HR-бюджета

Дата проведения: 26 апреля, среда

Ошибки в ценообразовании: как бухгалтеру повысить цены, чтобы работать с выгодой

Дата проведения: 26 апреля, среда

ВЭД. Секреты и тренды в новой реальности

Дата проведения: 26 апреля, среда

МСФО отчетность, как инструмент общения с банками, инвесторами

Дата проведения: 26 апреля, среда

Практические вопросы по исключению рисков привлечения главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков.

Дата проведения: 25 апреля, вторник

КЭДО с момента приема на работу и на каждый день

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. Анализ частых вопросов

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Статьи

А как у вас?

— Как заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ: полный обзор новых разъяснений Минтруда

В подразделе 1.1 для договоров ГПХ могут не совпадать даты в графах 2 и 9. В каких ситуациях какие даты указывать, смотрите в наших таблицах.

— Срочный трудовой договор: что нужно знать работодателю и сотруднику

Рассказываем, чем срочный трудовой договор отличается от обычного, когда его можно заключить или признать бессрочным, какие преимущества есть у работодателя и чем рискует сотрудник.

— Какие сделки, совершенные во время проверки, ИФНС отменит

Любые сделки по выводу активов компании, совершенные в период налоговой проверки либо сразу после ее назначения, налоговики смогут отменить через суд.

— Воинский учет с 2023 года: новый закон и изменения

В силу закона от 14.04.2023 № 127-ФЗ с осеннего призыва 2023 года воинский учет в России фактически становится более современным и модернизированным: в рамках цифровизации начинают действовать новые механизмы передачи, обновления и уточнения сведений для целей его ведения. В том числе через Госуслуги, новые реестры и государственные информационные системы. Основы нового порядка и правил ведения воинского учета в переходном 2023 году раскрываем в статье.

— С каких доходов удерживаются алименты, а с каких нет: три примера из судебной практики

Удержание алиментов редко когда происходит без претензий: как правило, кто-то из двоих остается недоволен (либо должник, либо взыскатель). Поэтому споры на тему алиментной задолженности регулярно доходят до суда. Предлагаю вашему вниманию несколько новых примеров из судебной практики, которые дают ответ на вопрос, с каких доходов удерживаются алименты, а с каких – нет.

— Самопрезентация: как рассказать о себе кратко и красиво. План и пример рассказа о себе

Понятие «самопрезентация» может казаться ненужным и надуманным. Зачем она нужна обычным людям? На самом деле каждый из нас постоянно занимается самопрезентацией – не только на собеседованиях, но и, например, на свиданиях. Предлагаем разобраться, как производить первое впечатление, чтобы оно помогало достигать нужных целей.

— Электронные повестки: что нужно знать

Госдумой был принят новый закон о цифровизации воинского учета. Он касается единого реестра военнообязанных и электронных повесток. Данные поправки создали массу вопросов и вызвали широкий резонанс в обществе. И действительно, далеко не на все вопросы о цифровых повестках существуют ответы. Постараемся разобраться, как это будет работать.

— Производственные календари на 2022 и 2023 годы. И все прочие

Скачайте производственные календари на 2021 и 2022 годы. И если надо – у нас архив производственных календарей на 10 лет назад.

— Калькулятор отпускных

Калькулятор отпускных - поможет рассчитать сумму отпускных.

🔒 Обзор судебной практики по банкротству физлиц: почему вам не спишут долги

Уверены, что для освобождения от долгов достаточно «подать на банкротство»? На самом деле банкротство далеко не всегда означает. что все долги будут списаны и платить по обязательствам не придется. Суд может «выключить» правило об освобождении от долгов. Собрали судебную практику с типичными ошибками «банкротов».

— Цитата дня. Про поддержку

Цифровая платформа МСП научилась адресно подбирать меры поддержки для предпринимателей.

— Как оформлять неоплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет: ответы на все вопросы с образцами

В одних случаях работодатель обязан предоставить сотруднику свободные дни без сохранения зарплаты. В других – есть право решать, отпускать ли работника, хоть и без оплаты. В статье ответим на все вопросы, как отличить одно от другого и правильно оформлять все документы. Дадим образцы.

— «Ночной бухгалтер». Сотрудник не хочет брать аванс, обязательная переоценка для ОС, скоро опять сдавать уведомления или Кошмарный сон бухгалтера

Работники они такие – одним мало насчитали, другим много, одним дайте денег и пораньше, а другие от аванса бегут как от огня. Бухгалтер столкнулся с тем, что сотрудник-отпускник не хочет получать аванс за апрель, потому что иначе в мае останется без денег. Теперь нужно решить – пойти на поводу у работника и нарушить ТК или найти другой выход.

Блоги компаний

Платим НДФЛ правильно: ответы на вопросы (40)

Как устроен бухгалтерский счёт 10 «Материалы» (21)

Пояснение в налоговую о непредставлении 6-НДФЛ (787913)

Продолжение истории про любовный четырехугольник (834128)

Уведомление ИФНС об НДФЛ и страховых платежах в СФР (802785)

Гайд по сотрудничеству с самозанятыми: что нужно учесть (784687)

Как правильно выплатить суточные в 2023 году (802785)

Все о ПСН: от сферы применения и ограничений до расчета налога и порядка его уменьшения (802785)

Налог на дивиденды: изменения и особенности в 2023 году (141)

Оформили кадровый документ «задним числом»? Узнайте, какие могут быть последствия (802785)

Отчетность по сотрудникам за 1 квартал 2023: что, куда и когда сдавать (188)

Трибуна

Перезжаем в новый офис медиахолдинга «Клерк». 7 фоточек (255)

Учет убытков при прощении долг (72)

Дайджест по налогам за март 2023 (72)

Плюсы и минусы CRM-систем (760599)

Чем задача отличается от цели (515579)

Информация о кредитах на госуслугах, кредитные каникулы для созаемщиков в обзоре фин.права (72)

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: новые реалии (814342)

Как рассчитать расходы по кредиту для юридического лица (таблицы, примеры и объяснения на пальцах) (776084)

Лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг превысил 900 млрд рублей по итогам первого квартала 2023 года (734055)

9 полезных функций в 1С:Бухгалтерия (722772)

ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6‑НДФЛ за первый квартал (672263)

Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Отправить электронную доверенность в ИФНС можно через специальный сервис

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4915@ от 18.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики дадут соцвычет по НДФЛ, даже если в справке из медклиники не указана точная дата услуг

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/30051 от 05.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: зарплата сотрудника-нерезидента облагается НДФЛ 30% или не облагается вообще

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30855 от 06.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Свое право на имущественный вычет по НДФЛ нельзя передать другому человеку

Обсуждаемые темы форума

— Расчет страховых взносов, 6-НДФЛ

— На допрос в налоговую

— Излишне выплачена зарплата: как корректировать квартальные отчеты (ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ)?

— Помощь ребенку с домашкой от AlBot

— Регистрация ООО на домашний адрес

— Уведомление за 1 квартал 2023 в в организациях где деятельности нет и расходы привысили доходы

— ИП на патентной системе налогообложения

— Бух баланс нарушение контрольного соотношения

— Пошаговые действия при реализации товара по Договору комиссии

— Налоги

— Налогообложение сделок по ДДУ

— Нужно ли исправлять ошибку в Уведомлении ЕНП после отправки квартального отчета

— Заявление на уменьшение усн на фикс взносы

— Регламентная операция в 1с

— НДФЛ с начисленных дивидендов (занесенных документом начисление дивидендов)не отражается в Уведомлении, как поправить

— Какие данные от клиента нужны для заключения договора

— Вопрос по отражению в бухгалтерском учете приобретение программного продукта

— Списание основного средства с ликвидационной стоимостью

— ИП Сертификат соответствия